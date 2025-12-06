НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Жители обратились к президенту: глава СК Бастрыкин инициировал проверку из-за объединения школ допобразования

В Ярославской области планируется реорганизация

Жители обратились к президенту: глава СК Бастрыкин инициировал проверку из-за объединения школ допобразования

В Ярославской области планируется реорганизация

Жители Углича Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Причиной стало планируемое присоединение музыкальной и художественной школ к местному Дворцу культуры. Помимо этого в объединенное учреждение должна войти муниципальная библиотека и Дома культуры, расположенные в селах и деревнях округа.

По словам местных жителей, сейчас в двух угличских школах дополнительного образования обучаются 807 детей. У родителей возникли вопросы о том, какой документ будут получать дети, окончившие учреждения в составе объединенной организации.

«Если оптимизация необратима, то тогда только „Детская школа искусств“ с новыми программами предпрофессиональной подготовки по хореографии, например. На меньшее Углич не согласен. Мы согласны не ходить на каток. Нас устраивал маленький на стадионе», — говорится в посте группы «Углич — городская среда» во «Вконтакте».

Подключились следователи

После того, как обращение распространилось по социальным сетям, к ситуации подключился глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям провести проверку.

«В октябре текущего года было принято решение о присоединении учреждений к вновь созданной организации, не обладающей правом на реализацию дополнительного предпрофессионального образования. В результате более 800 детей будут лишены возможности получения документов об освоении образовательных программ, позволяющих продолжить обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Кроме того, указанное повлечет сокращение штатной численности педагогов», — рассказали в Информационном центре СК России.

Теперь руководитель СУ СК России по Ярославской области Александр Бессмельцев должен провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении. Контролировать этот процесс будут в центральном аппарате ведомства.

Что говорят власти

Тем временем в правительстве Ярославской области тоже отреагировали на обращение жителей Углича. Власти пообещали, что проблем с получением детьми свидетельств об окончании учреждений не будет.

«Учреждения продолжат реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы. Все учебные программы музыкальной и художественной школ при вхождении в единую структуру сохраняются. И после обучения дети также будут получать свидетельства об окончании учреждения дополнительного образования. Свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ будут соответствовать тем, что выдавались ранее», — рассказали в региональном правительстве.

Ранее стало известно, что будет с творческими коллективами в Ярославской области.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
