Вы большой эрудит, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Вы большой эрудит, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Покажите всем, кто тут не лыком шит

251
Шерлок Холмс и доктор Ватсон внимательно следят, кто ответит на вопросы теста лучше всех | Источник: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (6+), реж. Игорь Масленников, киностудия «Ленфильм», 1981 год

Шерлок Холмс и доктор Ватсон внимательно следят, кто ответит на вопросы теста лучше всех

Источник:

кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (6+), реж. Игорь Масленников, киностудия «Ленфильм», 1981 год

Мало кто может похвастаться тем, что знает всё на свете. Но это не отменяет того, что открывать для себя новое увлекательно и полезно. Как раз для этого существуют наши тесты. В них вы можете проверить себя или открыть для себя несколько удивительных знаний, которыми можно козырнуть в подходящей ситуации.

А к кому можете отнести себя вы: к тем, кому давным-давно всё известно, или к пытливым умам, кто постоянно расширяет горизонты своих знаний? Давайте проверим. В нашем сегодняшнем тесте вас ждет 10 вопросов на самые разные темы. Не бойтесь ошибиться, вы в любом случае останетесь в выигрыше.

ТЕСТПройден 56 раз
1 / 10

Какой по счету является буква «ш» в русском алфавите?

  • 25-й

  • 27-й

  • 24-й

  • 26-й

2 / 10

Кто сказал: «Единственная разница между мной и сумасшедшим — это то, что я не сумасшедший».

  • Сальвадор Дали

  • Пабло Пикассо

  • Эдвард Мунк

  • Винсент Ван Гог

3 / 10

Под каким еще названием известна специя кумин?

  • Гвоздика

  • Зира

  • Бадьян

  • Кунжут

4 / 10

Какого цвета специальная шайба для тренировки вратарей?

  • Белого

  • Желтого

  • Красного

  • Черного

5 / 10

Где можно увидеть аналой?

  • В октагоне

  • В баре

  • В церкви

  • В библиотеке

6 / 10

Родоначальником какого направления живописи считается Клод Моне?

  • Реализма

  • Кубизма

  • Сюрреализма

  • Импрессионизма

7 / 10

Чему равна температура абсолютного нуля по Цельсию?

  • -499,99

  • -273,15

  • -459,67

  • -172,18

8 / 10

Какая страна является родиной бобслея?

  • Финляндия

  • Швеция

  • Австрия

  • Швейцария

9 / 10

Каким шведским орденом была награждена Екатерина II?

  • Орденом Меча

  • Орденом Серафимов

  • Орденом Васы

  • Орденом Полярной звезды

10 / 10

При дефиците этого витамина возникает болезнь бери-бери. Как называется этот витамин?

  • Биотин

  • Цианокобаламин

  • Тиамин

  • Фолиевая кислота

