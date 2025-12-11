Вы большой эрудит, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Мало кто может похвастаться тем, что знает всё на свете. Но это не отменяет того, что открывать для себя новое увлекательно и полезно. Как раз для этого существуют наши тесты. В них вы можете проверить себя или открыть для себя несколько удивительных знаний, которыми можно козырнуть в подходящей ситуации.
А к кому можете отнести себя вы: к тем, кому давным-давно всё известно, или к пытливым умам, кто постоянно расширяет горизонты своих знаний? Давайте проверим. В нашем сегодняшнем тесте вас ждет 10 вопросов на самые разные темы. Не бойтесь ошибиться, вы в любом случае останетесь в выигрыше.
Какой по счету является буква «ш» в русском алфавите?
25-й
27-й
24-й
26-й
Кто сказал: «Единственная разница между мной и сумасшедшим — это то, что я не сумасшедший».
Сальвадор Дали
Пабло Пикассо
Эдвард Мунк
Винсент Ван Гог
Под каким еще названием известна специя кумин?
Гвоздика
Зира
Бадьян
Кунжут
Какого цвета специальная шайба для тренировки вратарей?
Белого
Желтого
Красного
Черного
Где можно увидеть аналой?
В октагоне
В баре
В церкви
В библиотеке
Родоначальником какого направления живописи считается Клод Моне?
Реализма
Кубизма
Сюрреализма
Импрессионизма
Чему равна температура абсолютного нуля по Цельсию?
-499,99
-273,15
-459,67
-172,18
Какая страна является родиной бобслея?
Финляндия
Швеция
Австрия
Швейцария
Каким шведским орденом была награждена Екатерина II?
Орденом Меча
Орденом Серафимов
Орденом Васы
Орденом Полярной звезды
При дефиците этого витамина возникает болезнь бери-бери. Как называется этот витамин?
Биотин
Цианокобаламин
Тиамин
Фолиевая кислота