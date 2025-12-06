Минобрнауки введет новую систему баллов ЕГЭ, но это коснется не всех — детали

В приеме могут отказать тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минобрнауки планирует ввести новую систему зачета ЕГЭ по русскому языку для поступающих на инженерные и естественнонаучные программы. Результаты экзамена предлагают учитывать как дополнительные и начислять от 15 до 25 баллов.

«Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов. Если абитуриент набрал более 60 баллов, результаты сдачи этого экзамена будут учитываться как дополнительные (от 15 до 25 баллов)», — сообщили в министерстве РИА Новости.

Прием на инженерные и естественнонаучные специальности будут проводить по результатам трех профильных ЕГЭ. Эту инициативу рассмотрят в рамках перехода на новую систему высшего образования не раньше 2027 года.

Эксперты считают, что новая система баллов даст инженерным вузам возможность более точно выбирать абитуриентов, обладающих способностями к физике и математике. По словам директора по молодежной политике Московского физико-технического института МФТИ Дениса Дмитриева, эта мера всё равно сохранит влияние оценки ЕГЭ по русскому языку на поступление в технические вузы.

Важно, что изменения не коснутся абитуриентов, поступающих в вузы в 2026/2027 году. До 1 марта заведующие кафедрами должны обсудить соответствующую идею и представить свои предложения Минобрнауки РФ.

«Диалог министерства с вузами проводится для того, чтобы выработанное решение было взвешенным и удовлетворило потребности вузов в талантливых абитуриентах, не испытывающих трудностей с русским языком», — заключил Дмитриев.

