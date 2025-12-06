НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 762мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Что будет с творческими коллективами
«Умные решения»
Ярославец — на «Битве шефов»
Что подарить и как отметить Новый год
Очереди за лекарствами
Открыли памятник Юрию Ваксману
Кружки для пенсионеров
55-летния ярославна — звезда пилона
Образование Минобрнауки введет новую систему баллов ЕГЭ, но это коснется не всех — детали

Минобрнауки введет новую систему баллов ЕГЭ, но это коснется не всех — детали

Абитуриенты получат от 15 до 25 дополнительных баллов

122
В приеме могут отказать тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ приеме могут отказать тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В приеме могут отказать тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минобрнауки планирует ввести новую систему зачета ЕГЭ по русскому языку для поступающих на инженерные и естественнонаучные программы. Результаты экзамена предлагают учитывать как дополнительные и начислять от 15 до 25 баллов.

«Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов. Если абитуриент набрал более 60 баллов, результаты сдачи этого экзамена будут учитываться как дополнительные (от 15 до 25 баллов)», — сообщили в министерстве РИА Новости.

Прием на инженерные и естественнонаучные специальности будут проводить по результатам трех профильных ЕГЭ. Эту инициативу рассмотрят в рамках перехода на новую систему высшего образования не раньше 2027 года.

Эксперты считают, что новая система баллов даст инженерным вузам возможность более точно выбирать абитуриентов, обладающих способностями к физике и математике. По словам директора по молодежной политике Московского физико-технического института МФТИ Дениса Дмитриева, эта мера всё равно сохранит влияние оценки ЕГЭ по русскому языку на поступление в технические вузы.

Важно, что изменения не коснутся абитуриентов, поступающих в вузы в 2026/2027 году. До 1 марта заведующие кафедрами должны обсудить соответствующую идею и представить свои предложения Минобрнауки РФ.

«Диалог министерства с вузами проводится для того, чтобы выработанное решение было взвешенным и удовлетворило потребности вузов в талантливых абитуриентах, не испытывающих трудностей с русским языком», — заключил Дмитриев.

Ранее мы рассказали, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2026 году. Подробнее — в материале.

Также мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Минобнауки ЕГЭ Образование Экзамен Русский язык
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление