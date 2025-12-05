«Нехватка учителей катастрофическая»: мэр Рыбинска высказался о дефиците педагогических кадров

Мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков высказался о дефиците педагогических кадров. По его мнению, проблема в городе возникла из-за закрытия в своё время филиала педагогического университета им. Ушинского. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» 5 декабря.
«Действительно, нехватка учителей катастрофическая. У нас когда-то был свой педагогический институт. Потом он превратился в филиал. Там уменьшили количество бюджетных мест, а через какое-то время его сократили ещё раз. После и вовсе ликвидировали филиал», — рассказал глава Рыбинска.
В сентябре 2025 года в Рыбинске снова начал работать филиал ярославского педагогического университета им. К. Д. Ушинского.
«Мы добились открытия филиала педагогического университета. Первый год работы, а у нас уже занимаются 31 студент: 15 — по направлению „Информатика и математика“, 16 — на филологии. Филиал функционирует», — отметил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.