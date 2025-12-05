НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Открыли памятник Юрию Ваксману
«Умные решения»
Новые остановки в Ярославле
Что подарить и как отметить Новый год
Кружки для пенсионеров
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Образование «Нехватка учителей катастрофическая»: мэр Рыбинска высказался о дефиците педагогических кадров

«Нехватка учителей катастрофическая»: мэр Рыбинска высказался о дефиците педагогических кадров

Дмитрий Рудаков объяснил, с чем связано возникшая проблема

156
Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков в прямом эфире ответил на вопросы местных жителей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМэр Рыбинска Дмитрий Рудаков в прямом эфире ответил на вопросы местных жителей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков в прямом эфире ответил на вопросы местных жителей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков высказался о дефиците педагогических кадров. По его мнению, проблема в городе возникла из-за закрытия в своё время филиала педагогического университета им. Ушинского. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» 5 декабря.

«Действительно, нехватка учителей катастрофическая. У нас когда-то был свой педагогический институт. Потом он превратился в филиал. Там уменьшили количество бюджетных мест, а через какое-то время его сократили ещё раз. После и вовсе ликвидировали филиал», — рассказал глава Рыбинска.

В сентябре 2025 года в Рыбинске снова начал работать филиал ярославского педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

«Мы добились открытия филиала педагогического университета. Первый год работы, а у нас уже занимаются 31 студент: 15 — по направлению „Информатика и математика“, 16 — на филологии. Филиал функционирует», — отметил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Нехватка кадров Рыбинск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Зарплата нищенская никто не идет, поэтому дефицит
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление