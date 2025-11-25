НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сотрудников двух ярославских вузов оштрафовали за распространение ссылок на нежелательные организации

Что об этом известно

219
Через суд оштрафовали сотрудников двух ярославских вузов за распространение материалов нежелательных организаций. К ответственности привлекли помощника ректора Ярославского государственного театрального института имени Фирса Шишигина и начальника управления научных исследований и инноваций Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 25 ноября.

«Согласно постановлениям прокуратуры, на официальных сайтах образовательных учреждений были размещены ссылки на интернет-ресурсы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц», — уточнили в суде.

Сотрудникам вузов назначили административные штрафы.

«Суд признал должностных лиц вузов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — пояснили в Ярославском областном суде.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
21 минута
То иноагент, то нежелательная организация, то оскорбление чувств верующих... Преступления из разряда "закон что дышло" :(((
