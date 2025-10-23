На сайтах ярославских вузов нашли ссылки на нежелательные организации. Какое наказание им грозит

Ярославские вузы привлекут к ответственности за ссылки на нежелательные организации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На сайтах трех ярославских вузов нашли ссылки на материалы нежелательных организаций. Административные нарушения обнаружены на ресурсах Ярославского государственного театрального института им. Фирса Шишигина, Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова и Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Дела рассмотрят в Кировском районном суде.

«Согласно постановлениям прокуратуры, на официальных сайтах образовательных учреждений были размещены ссылки на Интернет-ресурсы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 22 октября.

Как указали в суде, к ответственности привлекут должностных лиц университетов. Даты судебных заседаний пока не назначены.