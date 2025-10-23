НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Образование На сайтах ярославских вузов нашли ссылки на нежелательные организации. Какое наказание им грозит

На сайтах ярославских вузов нашли ссылки на нежелательные организации. Какое наказание им грозит

Публикуем официальные данные от суда

463
Ярославские вузы привлекут к ответственности за ссылки на нежелательные организации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославские вузы привлекут к ответственности за ссылки на нежелательные организации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские вузы привлекут к ответственности за ссылки на нежелательные организации

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На сайтах трех ярославских вузов нашли ссылки на материалы нежелательных организаций. Административные нарушения обнаружены на ресурсах Ярославского государственного театрального института им. Фирса Шишигина, Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова и Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Дела рассмотрят в Кировском районном суде.

«Согласно постановлениям прокуратуры, на официальных сайтах образовательных учреждений были размещены ссылки на Интернет-ресурсы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 22 октября.

Как указали в суде, к ответственности привлекут должностных лиц университетов. Даты судебных заседаний пока не назначены.

По статье 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности» для должностных лиц предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Вуз Суд Административное правонарушение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
48 минут
История СССР показывает что нельзя доверять разного рода профессуре. Да и всяким грамотным вообще. Ибо они явно скрытые враги народа. Шариков подтвердит.
Гость
37 минут
Они там у себя в ВУЗах случайно ни каких песен не распевали? Запрещённых.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление