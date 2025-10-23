На сайтах ярославских вузов нашли ссылки на нежелательные организации. Какое наказание им грозит

На сайтах трех ярославских вузов нашли ссылки на материалы нежелательных организаций. Административные нарушения обнаружены на ресурсах Ярославского государственного театрального института им. Фирса Шишигина, Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова и Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Дела рассмотрят в Кировском районном суде.
«Согласно постановлениям прокуратуры, на официальных сайтах образовательных учреждений были размещены ссылки на Интернет-ресурсы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Материалы были доступны для прочтения и скачивания неограниченному кругу лиц», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 22 октября.
Как указали в суде, к ответственности привлекут должностных лиц университетов. Даты судебных заседаний пока не назначены.
По статье 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности» для должностных лиц предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.