А вы готовы к «Географическому диктанту»? 10 вопросов, с которыми не справится каждый третий

Раз в год в России проводят акцию «Географический диктант». Это когда все желающие собираются в определенных местах (их заранее определяют организаторы) и пытаются справиться с вопросами, которые для них подготовили авторы познавательного мероприятия.
В 2025 году «Географический диктант» пройдет 30 ноября, и у нас осталось совсем немного времени, чтобы как следует к нему подготовиться. Чтобы вы могли проверить свои знания и заодно оценить свои шансы на успех в акции, мы взяли 10 вопросов из «Географического диктанта» прошлых лет. Как думаете, у вас получится с ними справиться?
В этом городе есть памятники Буратино, товарищу Сухову из фильма «Белое солнце пустыни» (18+) и скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Рядом расположены горы, которые дали название марке советского автомобиля. А в доме купца Иванова, построенном в XIX веке, работает ретроотделение «Почты России».
Москва
Самара
Ульяновск
Пятигорск
В рамках экспедиции РГО «Голоса погибших кораблей» водолазам удалось обнаружить и обследовать суда «Выборг» и «Вторая пятилетка», потопленные во время Таллинского прорыва. Оба судна затонули в этом море: «Вторая пятилетка» — юго-западнее острова Гогланд, «Выборг» — на траверсе острова Мощный. Что это за море?
Белое
Японское
Охотское
Балтийское
Бурлинское месторождение этого полезного ископаемого расположено в акватории бессточного Бурлинского озера в Алтайском крае. По дну до самой середины водоема проложены рельсы, по которым, словно скользя по воде, разъезжает своеобразный «паровозик» с вагончиками. Разработка месторождения ведется с 1762 года, а само озеро, если верить местным жителям, с тех времен часто называют именно так.
Королевская перечница
Княжеская шкатулка
Царская солонка
Императорская сокровищница
Розовое масло нередко называют жидким золотом косметической индустрии. Лепестки розы собирают вручную, из 4 тонн получается всего около килограмма масла. Для переработки подходят только распустившиеся цветки. На этом полуострове выращиваются сорта эфиромасличной розы, выведенные Никитским ботаническим садом в 30-х годах ХХ века. Выберите его из списка.
Таймыр
Гыданский
Кольский
Крымский
По территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области проходит магистральный газопровод «Сила Сибири». Его компрессорные станции получили необычные названия: «Иван Ребров», «Петр Бекетов», «Максим Перфильев», «Иван Москвитин». В честь кого названы эти станции?
В честь художников-передвижников
В честь казаков-первопроходцев
В честь декабристов
В честь писателей
В романе «Двенадцать стульев» Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича выгнали с парохода «Скрябин», который совершал рейс от Нижнего Новгорода до Царицына, на пристань в Васюках. Позаимствовав лодку, на следующее утро герои оказались «у красиво расположенного города». Крокодил Гена в мультфильме нашел этот город в словаре, когда к нему пришли девочка Галя и Чебурашка. Что это за город?
Челябинск
Чебаркуль
Чебоксары
Череповец
В 1648 году шах Аббас подарил царю Алексею Михайловичу клинок с четырьмя бурмитскими зернами. Афанасий Фет в своем стихотворении сравнивает глаза плотвы с бурмитским зерном. Так в России называли особо крупный жемчуг, добываемый на острове Ормуз в Ормузском проливе, который соединяет Оманский залив с Персидским. Какому государству принадлежит остров Ормуз?
Вьетнам
Египет
Португалия
Иран
Игра в шашки с давних пор пользовалась большой популярностью в Москве. Жаркие шашечные сражения разыгрывались в домах, дворах, на московских улицах. Особенно же игру полюбили простые мещане. Турниры по шашкам, можно сказать, проходили прямо напротив Кремля. Именно здесь в XIX веке появился один из самых известных дебютов в игре — «Городская партия». Как называется это место в Москве?
Китай-город
Земляной город
Гуляй-город
Потешный город
На двух полярных архипелагах — Новая Земля и Земля Франца-Иосифа — раскинулся национальный парк «Русская Арктика». Символом парка выбрали морского зверя, живущего в тех местах. На его поиски отправились герои романа Жюля Верна «Восемьдесят тысяч верст под водой». Какое это животное?
Кальмар
Нарвал
Косатка
Меч-рыба
Эти сооружения в России встречаются не только на морских берегах, но и в астраханских степях, и на Рязанщине. На Балтике расположено самое западное из них, на Чукотке — самое восточное, а в Дербенте — самое южное. На Ладоге же находится самое высокое из них, стоящее на озере. Что это за сооружение?
Радары
Маяки
Колокольни
Мачтовые излучатели