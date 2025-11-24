А вы готовы к «Географическому диктанту»? 10 вопросов, с которыми не справится каждый третий

Раз в год в России проводят акцию «Географический диктант». Это когда все желающие собираются в определенных местах (их заранее определяют организаторы) и пытаются справиться с вопросами, которые для них подготовили авторы познавательного мероприятия.

В 2025 году «Географический диктант» пройдет 30 ноября, и у нас осталось совсем немного времени, чтобы как следует к нему подготовиться. Чтобы вы могли проверить свои знания и заодно оценить свои шансы на успех в акции, мы взяли 10 вопросов из «Географического диктанта» прошлых лет. Как думаете, у вас получится с ними справиться?