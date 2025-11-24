НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
А вы готовы к «Географическому диктанту»? 10 вопросов, с которыми не справится каждый третий

Сколько из них будут вам по силам?

Скоро вся страна пойдет проверять свои географические знания. А чего стоят ваши? | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Скоро вся страна пойдет проверять свои географические знания. А чего стоят ваши?

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Раз в год в России проводят акцию «Географический диктант». Это когда все желающие собираются в определенных местах (их заранее определяют организаторы) и пытаются справиться с вопросами, которые для них подготовили авторы познавательного мероприятия.

В 2025 году «Географический диктант» пройдет 30 ноября, и у нас осталось совсем немного времени, чтобы как следует к нему подготовиться. Чтобы вы могли проверить свои знания и заодно оценить свои шансы на успех в акции, мы взяли 10 вопросов из «Географического диктанта» прошлых лет. Как думаете, у вас получится с ними справиться?

Пройден 19 раз
1 / 10

В этом городе есть памятники Буратино, товарищу Сухову из фильма «Белое солнце пустыни» (18+) и скульптурная композиция «Бурлаки на Волге». Рядом расположены горы, которые дали название марке советского автомобиля. А в доме купца Иванова, построенном в XIX веке, работает ретроотделение «Почты России».

  • Москва

  • Самара

  • Ульяновск

  • Пятигорск

2 / 10

В рамках экспедиции РГО «Голоса погибших кораблей» водолазам удалось обнаружить и обследовать суда «Выборг» и «Вторая пятилетка», потопленные во время Таллинского прорыва. Оба судна затонули в этом море: «Вторая пятилетка» — юго-западнее острова Гогланд, «Выборг» — на траверсе острова Мощный. Что это за море?

  • Белое

  • Японское

  • Охотское

  • Балтийское

3 / 10

Бурлинское месторождение этого полезного ископаемого расположено в акватории бессточного Бурлинского озера в Алтайском крае. По дну до самой середины водоема проложены рельсы, по которым, словно скользя по воде, разъезжает своеобразный «паровозик» с вагончиками. Разработка месторождения ведется с 1762 года, а само озеро, если верить местным жителям, с тех времен часто называют именно так.

  • Королевская перечница

  • Княжеская шкатулка

  • Царская солонка

  • Императорская сокровищница

4 / 10

Розовое масло нередко называют жидким золотом косметической индустрии. Лепестки розы собирают вручную, из 4 тонн получается всего около килограмма масла. Для переработки подходят только распустившиеся цветки. На этом полуострове выращиваются сорта эфиромасличной розы, выведенные Никитским ботаническим садом в 30-х годах ХХ века. Выберите его из списка.

  • Таймыр

  • Гыданский

  • Кольский

  • Крымский

5 / 10

По территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области проходит магистральный газопровод «Сила Сибири». Его компрессорные станции получили необычные названия: «Иван Ребров», «Петр Бекетов», «Максим Перфильев», «Иван Москвитин». В честь кого названы эти станции?

  • В честь художников-передвижников

  • В честь казаков-первопроходцев

  • В честь декабристов

  • В честь писателей

6 / 10

В романе «Двенадцать стульев» Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича выгнали с парохода «Скрябин», который совершал рейс от Нижнего Новгорода до Царицына, на пристань в Васюках. Позаимствовав лодку, на следующее утро герои оказались «у красиво расположенного города». Крокодил Гена в мультфильме нашел этот город в словаре, когда к нему пришли девочка Галя и Чебурашка. Что это за город?

  • Челябинск

  • Чебаркуль

  • Чебоксары

  • Череповец

7 / 10

В 1648 году шах Аббас подарил царю Алексею Михайловичу клинок с четырьмя бурмитскими зернами. Афанасий Фет в своем стихотворении сравнивает глаза плотвы с бурмитским зерном. Так в России называли особо крупный жемчуг, добываемый на острове Ормуз в Ормузском проливе, который соединяет Оманский залив с Персидским. Какому государству принадлежит остров Ормуз?

  • Вьетнам

  • Египет

  • Португалия

  • Иран

8 / 10

Игра в шашки с давних пор пользовалась большой популярностью в Москве. Жаркие шашечные сражения разыгрывались в домах, дворах, на московских улицах. Особенно же игру полюбили простые мещане. Турниры по шашкам, можно сказать, проходили прямо напротив Кремля. Именно здесь в XIX веке появился один из самых известных дебютов в игре — «Городская партия». Как называется это место в Москве?

  • Китай-город

  • Земляной город

  • Гуляй-город

  • Потешный город

9 / 10

На двух полярных архипелагах — Новая Земля и Земля Франца-Иосифа — раскинулся национальный парк «Русская Арктика». Символом парка выбрали морского зверя, живущего в тех местах. На его поиски отправились герои романа Жюля Верна «Восемьдесят тысяч верст под водой». Какое это животное?

  • Кальмар

  • Нарвал

  • Косатка

  • Меч-рыба

10 / 10

Эти сооружения в России встречаются не только на морских берегах, но и в астраханских степях, и на Рязанщине. На Балтике расположено самое западное из них, на Чукотке — самое восточное, а в Дербенте — самое южное. На Ладоге же находится самое высокое из них, стоящее на озере. Что это за сооружение?

  • Радары

  • Маяки

  • Колокольни

  • Мачтовые излучатели

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Географический диктант География Знание Образование Развлечение
