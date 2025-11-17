«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына

После переезда Ксения довольно быстро успела адаптироваться к новому месту жительства и пока не думает отсюда уезжать Источник: Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев / 72.RU

Несколько лет назад учительница Ксения Лескова (имя изменено. — Прим. ред.) променяла Тюмень на крошечный поселок в ХМАО и не пожалела. Она рассказала о своем опыте в колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

Переезд, быт и траты на жилье, которых нет

— По образованию я учитель английского. В тюменской школе получала около 45 тысяч рублей в месяц, по вечерам подрабатывала в частных центрах, но по итогу всё равно выходило мало. Я одна воспитываю сына с аутизмом, папа не помогает. Врачи и реабилитация стоят дорого, поэтому уехали на Север. Это было три года назад.

Сейчас мы живем в Березово, это поселок городского типа. Можно было бы переехать в Салехард, там зарплаты гораздо выше, но почему-то выбрала поехать именно в Березово. Переезд дался мне легко, в пути — всего два часа на самолете. Грубо говоря, можно даже на выходные летать в Тюмень, билет стоит 5 тысяч рублей.

Со служебным жильем тут два варианта: либо вам выдают квартиру, как везде на Севере, либо платят по 20–25 тысяч рублей, и ты сам снимаешь жилье. Коммунальные услуги при этом тоже оплачивают. Я выбрала второй вариант, и каждый месяц мне перечисляют на карту по 25 тысяч, на которые снимаю квартиру. Выбрала однокомнатную с хорошим ремонтом.

Работаю я сейчас в обычной государственной школе, которая ничем не отличается от той, что в Тюмени. Разве что, может быть, что-то где-то поновее тут. И если раньше я добиралась до работы около часа, то сейчас только дорогу перейти — и всё.

Щедрая зарплата и приятные бонусы

— Большой плюс сейчас — зарплата: получаю около 140 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, в Тюмени за такие деньги учителю нужно трудиться на трех работах. Плюс один раз в два года нам оплачивают перелет до места отпуска, есть 13-я зарплата. Отпуск — 80 дней в году, за который получаю по 500–600 тысяч рублей. Плюс еще летом можно дополнительно заработать тысяч 30–40, если просто сидишь на экзаменах. В Тюмени, если не ошибаюсь, за такое не доплачивали.

Еще есть такие различные фишки, как премии. Эти выплаты к праздникам достигают 50% от твоего оклада. Например, премия на День учителя спокойно может быть в 50–60 тысяч рублей. Хорошие премии дают за внеучебную работу, когда выступаешь где-то с детьми. В Тюмени такого не было.

Скромный досуг и большие планы на будущее

— В свободное время я хожу в тренажерный зал, занимаюсь йогой. Так как это поселок, с досугом есть сложности: здесь нет каких-то торговых центров, как в Тюмени, заведений, где можно хорошо посидеть. Конечно, есть местные кафе, но они какие-то очень-очень скудные, я бы сказала. Доставка роллов и пиццы есть. Цены на продукты точно такие же, как в Тюмени.

На данный момент переезжать обратно не планирую: в Тюмени, работая учителем, тяжело платить ипотеку и нести какие-то бытовые расходы. В поселке, где работаю сейчас, около 80% — приезжие из разных городов, где зарплата не очень высокая. Работают тут и параллельно покупают жилье, выплачивают ипотеку. У меня тоже есть ипотека, и только когда я ее полностью выплачу, возможно, перееду в Тюмень. Имея в собственности квартиру и машину, без кредитов, можно работать учителем и за 50 тысяч в месяц.

В ближайшие 5–6 лет с Севера уезжать не планирую: тут очень много бонусов, которых нет в Тюмени. Думаю перебраться в Салехард, где работает моя коллега. Нагрузка у нас не абсолютно одинаковая, но она получает 220 тысяч в месяц. Зарплата мне нравится. В Тюмени, мне кажется, такие деньги получать я бы не смогла.