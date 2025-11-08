Стало известно, когда откроется новая школа в Ярославле: как она выглядит внутри

Новая школа на Московском проспекте в Ярославле примет учеников в январе 2026 года. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Это современный образовательный комплекс с двумя корпусами, тремя библиотеками и полноценной спортивной инфраструктурой: двумя залами, футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, хоккейным кортом. И главное — 25-метровым бассейном на четыре дорожки, который смогут использовать не только школьники, но и воспитанники спортивных школ», — рассказал глава области.
Также он добавил, что в новую школу временно переведут учеников и педагогов школы № 66 на Суздальском шоссе, которую собираются закрыть на капитальный ремонт.
Школа на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157, 9, 172, 28. Новое здание рассчитано на 1100 учеников. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». Подрядчиком является ООО «Ведич». Стоимость строительства — 1,2 млрд рублей.
Что за подрядчик
ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».
По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года.
Напомним, изначально планировалось, что школу сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля пояснили, что в процессе выполнения работ была выявлена необходимость замены оборудования из-за невозможности его поставки (оборудование импортного производства) и внесения изменения в проектную документацию