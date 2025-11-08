Стало известно, когда откроется новая школа в Ярославле: как она выглядит внутри

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».

По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года.