Образование Стало известно, когда откроется новая школа в Ярославле: как она выглядит внутри

Стало известно, когда откроется новая школа в Ярославле: как она выглядит внутри

Подробности об учебном учреждении на Московском проспекте

101
Школу на Московском проспекте в Ярославле планируют открыть в январе 2026 года

Источник: Михаил Евраев / Telegram

Школу на Московском проспекте в Ярославле планируют открыть в январе 2026 года

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Новая школа на Московском проспекте в Ярославле примет учеников в январе 2026 года. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Это современный образовательный комплекс с двумя корпусами, тремя библиотеками и полноценной спортивной инфраструктурой: двумя залами, футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, хоккейным кортом. И главное — 25-метровым бассейном на четыре дорожки, который смогут использовать не только школьники, но и воспитанники спортивных школ», — рассказал глава области.

Здание состоит из двух корпусов, соединенных переходом

Источник: Михаил Евраев / Telegram

Здание состоит из двух корпусов, соединенных переходом

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В школе будет свой бассейн

Источник: Михаил Евраев / Telegram

В школе будет свой бассейн

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Также он добавил, что в новую школу временно переведут учеников и педагогов школы № 66 на Суздальском шоссе, которую собираются закрыть на капитальный ремонт.

Школа на Московском проспекте станет частью образовательного комплекса № 28, куда также входят школы № 66 и 35, детские сады № 157,  9, 172, 28. Новое здание рассчитано на 1100 учеников. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». Подрядчиком является ООО «Ведич». Стоимость строительства — 1,2 млрд рублей.

Что за подрядчик

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».

По данным на конец 2024 года, компания «Ведич» заработала 1,3 млрд рублей. В 2019 году ООО «Ведич» выиграло контракт на строительство новой школы № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За работы компания получила 504 миллиона рублей. Объект построили за 1,5 года, и школа открыла свои двери для учеников осенью 2021 года.

Видео из нового здания

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, изначально планировалось, что школу сдадут до конца 2024 года. Однако сроки перенесли. В мэрии Ярославля пояснили, что в процессе выполнения работ была выявлена необходимость замены оборудования из-за невозможности его поставки (оборудование импортного производства) и внесения изменения в проектную документацию

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Открытие Строительство
Комментарии
1
Гость
10 минут
Вот тебе раз... Даже поныть не дали.
