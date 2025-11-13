НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Сложный тест по географии: вам этот мир совершенно понятен или вы запад от востока не отличаете?

Сложный тест по географии: вам этот мир совершенно понятен или вы запад от востока не отличаете?

Есть только один способ проверить — ответить на наши 10 вопросов

Сидеть бы сейчас на берегу теплого моря да потягивать освежающий коктейль под крики экзотических птиц. Но обстоятельства сложились так, что до Нового года нам надо как следует поработать, и уже потом — баня, что-то там еще, гармонь и лосось или еще что поинтереснее. Так что птичьи голоса мы послушаем в наушниках, на моря полюбуемся через экран, ну а поближе познакомиться с миром всегда можно в наших тестах по географии. Например, в том, что сейчас перед вами.

Думаете, вы справитесь с каждым из его вопросов или в нем найдется несколько слепых пятен, которые станут для вас терра инкогнита?

1 / 10

Какие острова есть в Северном Ледовитом океане?

  • Якутские

  • Хабаровские

  • Новосибирские

  • В Северном Ледовитом океане нет островов

2 / 10

В каком месяце, согласно календарю, в Южном полушарии наступает осень?

  • В сентябре

  • В ноябре

  • В марте

  • В мае

3 / 10

Через какой залив перекинут мост Ататюрка?

  • Бискайский

  • Золотой Рог

  • Катания

  • Персидский

4 / 10

В какой из этих стран сложно (да почти невозможно) найти в магазине говяжью тушенку?

  • Нидерланды

  • Аргентина

  • Венгрия

  • Шри-Ланка

5 / 10

Какой город, по одной из версий, получил свое название из-за крутого поворота реки?

  • Задонск

  • Вихоревка

  • Углич

  • Междуреченск

6 / 10

Какое латиноамериканское государство владеет островом Робинзона Крузо?

  • Чили

  • Перу

  • Коста-Рика

  • Панама

7 / 10

О какой республике ее жители говорят так: «Камни, реки, лес и я»?

  • Северная Осетия

  • Карелия

  • Алтай

  • Тыва

8 / 10

Какие животные изображены на гербе Ботсваны по краям щита?

  • Львы

  • Буйволы

  • Зебры

  • Импалы

9 / 10

Лагуну какого города в 1987 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

  • Рейкьявик

  • Ницца

  • Венеция

  • Генуя

10 / 10

Какое государство названо в честь известного военачальника?

  • Венесуэла

  • Парагвай

  • Аргентина

  • Боливия

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест География Знание Развлечение Обучение Образование
