Сложный тест по географии: вам этот мир совершенно понятен или вы запад от востока не отличаете?

Сидеть бы сейчас на берегу теплого моря да потягивать освежающий коктейль под крики экзотических птиц. Но обстоятельства сложились так, что до Нового года нам надо как следует поработать, и уже потом — баня, что-то там еще, гармонь и лосось или еще что поинтереснее. Так что птичьи голоса мы послушаем в наушниках, на моря полюбуемся через экран, ну а поближе познакомиться с миром всегда можно в наших тестах по географии. Например, в том, что сейчас перед вами.