Сдачу ОГЭ изменят в пяти регионах России: что нужно знать

ОГЭ для 9 классов в 2026 году начнутся с 21 апреля Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Правительство России предложило продлить эксперимент, при котором школьники в некоторых регионах сдают ОГЭ только по двум предметам. Законопроект размещен в думской электронной базе.

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в отдельных субъектах Российской Федерации», — указано в тексте пояснительной записки к проекту.

Также предлагается расширить список регионов, которые участвуют в эксперименте, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. На данный момент проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс.