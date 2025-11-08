НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Сдачу ОГЭ изменят в пяти регионах России: что нужно знать

Сдачу ОГЭ изменят в пяти регионах России: что нужно знать

Эксперимент по сдаче экзаменов продлят до 2029 года

96
ОГЭ для 9 классов в 2026 году начнутся с 21 апреля | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОГЭ для 9 классов в 2026 году начнутся с 21 апреля | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

ОГЭ для 9 классов в 2026 году начнутся с 21 апреля

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Правительство России предложило продлить эксперимент, при котором школьники в некоторых регионах сдают ОГЭ только по двум предметам. Законопроект размещен в думской электронной базе.

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в отдельных субъектах Российской Федерации», — указано в тексте пояснительной записки к проекту.

Также предлагается расширить список регионов, которые участвуют в эксперименте, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. На данный момент проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс.

Ранее в Минобрнауки РФ предложили повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ведомственные вузы. Если изменения будут приняты, они затронут шесть предметов: химию, биологию, физику, информатику, историю и английский язык.

Гость
10 минут
в институт всё равно не поступишь перспективы растут отрицательно
