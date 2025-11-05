«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу

В школах не хватает педагогов Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

О дефиците кадров в образовании говорят постоянно. Эту проблему освещают в СМИ, ее обсуждают чиновники, но значительных улучшений пока не заметно. По данным Минпросвещения, в 2024 году не хватало 100 тыс. педагогов начальных классов, 73 тыс. математиков и 59 тыс. учителей иностранных языков. При этом университеты страны ежегодно выпускают сотни молодых педагогов.

22-летняя Карина (имя изменено) недавно окончила филологический факультет, но работать в школу не пошла. Вместо этого она предпочла частную практику и репетиторство. Корреспондент NGS55.RU узнал, с чем связано такое решение. Подробности — в колонке Карины.

«Стать учителем — это роскошь»

Занимаюсь репетиторством четвертый год. Эту профессию удобно совмещать с учебой и другой работой: параллельно веду занятия по каллиграфии, скорочтению и грамотному письму в частной школе. Мне нравится заниматься с детьми, обучать их русскому языку. Это мой любимый предмет.

Заработок зависит от количества учеников и посещаемости. Доход нестабильный, поэтому точную сумму назвать трудно. Час стоит 800 рублей. График подстраиваю под основную работу и расписание детей. Обычно у меня один-два ученика в день.

Молодым хочется заработать деньги хотя бы на то, чтобы купить поесть, одеться, снять квартиру и в дальнейшем взять ипотеку. Карина репетитор

Я бы с радостью пошла в школу. Хочу стать учителем, но не могу себе этого позволить. По крайней мере, до тех пор пока ситуация в образовании не изменится. Еще во время практики в школе наслушалась негативных отзывов от учителей. Все говорят, что нагрузка огромная, а зарплата оставляет желать лучшего.

Конечно, молодым хочется заработать деньги хотя бы на то, чтобы купить поесть, одеться, снять квартиру и в дальнейшем взять ипотеку. Это самое необходимое, чтобы завести ребенка. Не хочется думать, что тебя могут выгнать в любой момент, потому что не будет возможности заплатить за аренду жилья.

Стать учителем — это реально роскошь. Спокойно работать в школе могут только те, кому не надо думать о деньгах.

«Такое количество работы должно достойно оплачиваться»

Меня особенно огорчает, что в наше время дети и родители всё чаще неуважительно ведут себя по отношению к учителю. Школьники могут во время урока сказать: «Зачем нам учиться? Вы знаете много, но ничего не добились, зарабатываете гроши!» Это реальные истории, которые мне рассказывали.

Работа в школе — огромный труд: подготовить уроки, найти подход к каждому ученику, решить их трудности, подсказать родителям, чем они могут помочь, подготовить огромное количество документации и, конечно, проверить все тетради. Это только задачи, лежащие на поверхности.

Такое количество работы должно достойно оплачиваться. Сейчас, чтобы у учителя был средний заработок, ему необходимо взять огромную нагрузку, с выполнением которой невозможно справиться. От этого страдает не только педагог, но и качество знаний учеников.

Многие родители стремятся отдать ребенка к репетиторам, чтобы не потерять годы, в которые закладываются основные знания. Карина репетитор

В школьников нужно вкладывать с детства всё самое лучшее. А что могут дать учителя сейчас? Жуткая нехватка кадров. Работают педагоги старой закалки, которым давно пора на пенсию, а молодые специалисты особо не стараются из-за мизерной зарплаты.

Как-то мне звонила мама девочки, чтобы записать ее на занятия. Репетитор понадобился, потому что в школе русский язык преподавала молодая девушка без специального образования. Она окончила только колледж, но профиль был не филологический. Ее взяли, потому что некому вести уроки.

Это провал, крах всего образования. Конечно, многие родители стремятся отдать ребенка к репетиторам, в частные школы, в школы дополнительного образования, чтобы не потерять годы, в которые закладываются основные знания.

«Если сравнивать со школой, у меня всё спокойно»

В работе репетитора тоже есть сложности. Помню случай, когда не могла помочь ученику. Мы проходили одну и ту же тему много раз, а он всё равно на мои вопросы отвечал что-то бессвязное. В целом вел себя странно. У ребенка явно были проблемы, с которыми репетитор не справится. Конечно, я сообщила об этом родителям.

Были неприятные моменты с мамой одного ученика. Она могла не оплатить часть занятия или отменить урок, не предупреждая меня. Звонишь, а в ответ: «Мы в огороде, поэтому не приедем». Такое случается, но, если сравнивать со школой, у меня всё спокойно.

