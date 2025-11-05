Студентов-бюджетников обязуют отработать в госбольницах: что ждет будущих медиков в Ярославле

Выпускники медицинских университетов и колледжей обязаны будут отработать в государственных больницах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России выпускников медицинских университетов и колледжей обязуют отработать от трех до пяти лет в государственных медучреждениях. Законопроект об этом приняли в первом чтении Госдумы 8 октября.

В этом материале предлагаем вместе разобраться, как будет работать новый закон и как эта практика будет применятся в Ярославле.

Стоит отметить, что для принятия закона его проект должны рассмотреть в трех чтениях в Государственной думе. После успешного прохождения этих этапов документы отправляются на одобрение в верхнюю палату парламента — Совет Федерации. Уже после идет на подпись к президенту и публикуется. На любом из этих этапов законопроект может быть отклонён, изменён или отправлен на доработку. На данный момент законопроект находится на рассмотрении во втором чтении.

Что известно о законопроекте

Планируется обязать выпускников, обучавшихся за бюджетные средства, отработать стоимость своего обучения в государственных больницах. Как и целевики, они должны будут вернуть государству вложенные в их образование средства. Однако если целевики могли отрабатывать в частных клиниках, которые брали на себя оплату обучения, и после выпуска оставались там работать по соглашению, то выпускники, обучавшиеся на обычной бюджетной основе, будут обязаны отрабатывать исключительно в государственных медицинских учреждениях.

Важно отметить, что если новые правила примут, то они не коснутся студентов, которые уже учатся в медицинских университетах. Законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«Новые правила не распространяются на граждан, принятых на обучение до 1 марта 2026 года, в том числе заключивших или не заключивших договор о целевом обучении; восстановившихся после отчисления; переведенных на бюджетные места; обучающихся по программам высшего медицинского/фармацевтического образования за счет бюджетных средств», — объяснили 76.RU в Ярославском государственном медицинском университете.

Там же в медвузе нам уточнили, что срок отработки устанавливается по договору о целевом обучении, который будут заключать и со студентами бюджетного отделения. Он может варьироваться от трех до пяти лет.

Как будут выбирать место работы

По данным проректора по образовательной деятельности и цифровой трансформации ЯГМУ Анны Смирновой, в 2025 году в ярославском медуниверситете по целевому направлению обучаются на специалитете 1558 студентов и 274 — студентов в ординатуре. Они будут отрабатывать стоимость своего обучения в университете согласно договору, который заключали с конкретной организацией. Только после этого они смогут пройти периодическую аккредитацию для продолжения профессиональной деятельности.

Если студент поступает по квоте целевого приема, то место работы определяется этим договором о целевом обучении. Анна Смирнова проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации ЯГМУ

А обучающимся бюджетного отделения на первом курсе предложат выбор из мест работы в государственных больницах. Студент должен будет выбрать одно место и заключить договор с заказчиком.

«Если студент поступает за счет бюджетных средств (в том числе по общему конкурсу), то он в первый год обучения будет обязан заключить договор о целевом обучении при наличии предложений от заказчиков. Если такие предложения есть и он соответствует требованиям — он обязан выбрать одного из заказчиков и заключить договор, после чего место работы будет определено этим договором», — пояснили в ярославском медуниверситете.

Если выпускник не выполнит договор об обязательной отработке, ему грозит штраф. Его сумма рассчитывается так: стоимость обучения плюс штраф в двойном размере обучения. Итого общая сумма может достигать трехкратной стоимости обучения.

«Санкции применяются единообразно для всех уровней (СПО и ВО), но фактическая сумма зависит от стоимости конкретной программы», — рассказала проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации ЯГМУ.

Сколько стоит учеба в ЯГМУ в 2025/2026 учебном году Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа