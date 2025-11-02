НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Бросьте вызов своему IQ: 10 вопросов, которые могут поставить в тупик даже самых умных

Тест на эрудицию, который покажет границы ваших познаний

Каждый из нас считает себя человеком с широким кругозором. Мы читаем новости, смотрим документальные фильмы, запоминаем интересные факты. А что остается в памяти на самом деле и не пора ли устроить проверку вашей эрудиции? Этот тест — не просто набор вопросов, здесь важна не только память, а также логика и смекалка. Проверим, сможете ли вы выйти из этого интеллектуального сражения с высоким результатом?

1 / 10

В какой стране национальная валюта — конвертируемая марка?

  • Уругвай

  • Албания

  • Кения

  • Босния и Герцеговина

2 / 10

Какой город увековечен на логотипе Porsche?

  • Мюнхен

  • Дюссельдорф

  • Берлин

  • Штутгарт

3 / 10

Какому из современных турецких городов А. С. Пушкин посвятил произведение?

  • Стамбул

  • Агры

  • Эрзурум

  • Ван

4 / 10

Кто из этих актеров умеет управлять пассажирским боингом?

  • Арнольд Шварценеггер

  • Джон Траволта

  • Сильвестр Сталлоне

  • Дольф Лундгрен

5 / 10

Почему в чайнике образуется накипь?

  • Из-за высокого содержания кислорода в воде

  • Окисление в результате эксплуатации чайника

  • Из-за хлорированной воды

  • Оседание солей кальция и магния

6 / 10

Какое из этих растений плотоядное?

  • Росянка

  • Филипендула

  • Мордовник шароголовый

  • Аденофора

7 / 10

Имя какого ученого чаще всего упоминали за всё время существования игры «Что? Где? Когда?»?

  • Альберт Эйнштейн

  • Михаил Ломоносов

  • Дмитрий Менделеев

  • Сергей Королев

8 / 10

О ком режиссер Никита Михалков говорил, качая головой: «Эх ты, коза…»?

  • Алиса Фрейндлих

  • Людмила Гурченко

  • Ингеборга Дапкунайте

  • Нонна Мордюкова

9 / 10

Человек какой профессии при дворе китайского императора получал жалованье, когда ничего не делал, и оставался без дохода, когда начинал работать?

  • Палач

  • Доктор

  • Дегустатор

  • Надсмотрщик

10 / 10

О чем сказал Чак Паланик: «Они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования»?

  • Сканворды

  • Экзамены

  • Тесты

  • Телевикторины

Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Знания Эрудиция Кругозор
