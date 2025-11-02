Бросьте вызов своему IQ: 10 вопросов, которые могут поставить в тупик даже самых умных

Каждый из нас считает себя человеком с широким кругозором. Мы читаем новости, смотрим документальные фильмы, запоминаем интересные факты. А что остается в памяти на самом деле и не пора ли устроить проверку вашей эрудиции? Этот тест — не просто набор вопросов, здесь важна не только память, а также логика и смекалка. Проверим, сможете ли вы выйти из этого интеллектуального сражения с высоким результатом?