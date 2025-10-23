НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

зап.

 754мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Образование Выпускников ждет новый вызов: список экзаменов для ЕГЭ станет шире

Выпускников ждет новый вызов: список экзаменов для ЕГЭ станет шире

Этот вопрос уже прорабатывают в Минпросвещения

189
Дисциплина сформирует у школьников мировоззрение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДисциплина сформирует у школьников мировоззрение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Дисциплина сформирует у школьников мировоззрение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В перечень для сдачи ЕГЭ может войти предмет «Духовно-нравственная культура России». Преподавать дисциплину начнут с 2026-2027 учебного года. Подробности об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал министр на форуме учителей истории и обществознания

Кравцов отметил, что благодаря этой дисциплине у школьников будут формировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В следующем учебном году ЕГЭ по истории тоже могут сделать обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. С таким предложением накануне выступило Минобрнауки. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Еще в России хотят поднять минимальные баллы за ЕГЭ — изменения коснутся шести предметов.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.

Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

Количество платных мест в вузах может уменьшиться со следующего года. Закон о государственном регулировании приема на платную основу начал действовать с 1 сентября 2025 года. Он дает правительству право устанавливать правила определения стоимости обучения, количество студентов и направлений. Это сделано для введения конкурса на платные места.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование ЕГЭ Школа Экзамен Знание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
35 минут
Хорошая идея. Однако учебники по данному предмету придётся часто менять, синхронизируясь с изменениями в официальном списке "традиционных духовно-нравственных ценностей".
Гость
32 минуты
Ну что, министерство правды и прямо запрещенная конституцией идеология еще на пороге или уже в жизни?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление