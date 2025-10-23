Выпускников ждет новый вызов: список экзаменов для ЕГЭ станет шире

В перечень для сдачи ЕГЭ может войти предмет «Духовно-нравственная культура России». Преподавать дисциплину начнут с 2026-2027 учебного года. Подробности об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал министр на форуме учителей истории и обществознания
Кравцов отметил, что благодаря этой дисциплине у школьников будут формировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
В следующем учебном году ЕГЭ по истории тоже могут сделать обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. С таким предложением накануне выступило Минобрнауки. Подробнее об этом мы рассказали здесь.
Еще в России хотят поднять минимальные баллы за ЕГЭ — изменения коснутся шести предметов.
Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.
Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.
