«Заходим — а там ощущение, что ты приехал в Ашхабад». Преподаватели вуза честно рассказали, каково учить иностранных студентов

Василий и Елизавета познакомились еще в школе и по случайности оба теперь работают с иностранными студентами в одном из крупнейших вузов России Источник: Елена Аносова / E1.RU

Среди поступающих в российские вузы всегда немало иностранцев. К нам едут из Китая, Египта, Монголии и многих других стран. Приезжие студенты общаются между собой на своих языках, а порой — вовсе не понимают друг друга. Как преподаватели университетов преодолевают языковой барьер и что удивляет самих студентов? Об этом наши коллеги из E1.RU поговорили с супругами Борисовыми. Василий — руководитель программы Practical Artificial Intelligence («Прикладной искусственный интеллект») в магистратуре УрФУ и доцент ИРИТ-РТФ, а Елизавета — руководитель программы «Русский как иностранный» и доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся.

Многонациональная похлебка

— Василий, из каких стран чаще всего поступают студенты?

— Со всего света, кроме Антарктиды. Азия, конечно же: много студентов из Китая, Бангладеш, Индии, есть студенты из Африки: Эфиопии, Нигерии, Сенегала, даже из Южной и Северной Америки: Перу, Мексики, штата Техас.

— Как они учатся вместе, их делят по языковым группам? Те же китайцы, например, обычно плохо разговаривают на английском.

— У меня учатся магистры. Это уже взрослые, осознанные люди, которые хотят учиться, понимают, чего хотят от жизни. Программа полностью на английском языке, и для преподавателей отдельная мотивация — практиковать язык в своей предметной сфере.

Бывают, конечно, разные прецеденты, но многие приезжают осознанно и остаются здесь учиться в аспирантуре или работать в местных IT-компаниях. Василий Борисов руководитель программы «Прикладной искусственный интеллект» в магистратуре УрФУ

— Елизавета, а у вас делят студентов на группы?

— Первый набор на мою программу был в 2023 году. Предполагалось, что она будет для тех, кто получил образование в России и поступает по результатам ЕГЭ. Потом мы обнаружили, что очень высокий спрос на нашу программу есть среди студентов из Средней и Центральной Азии.

В наших группах есть студенты из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, в этом году появился Китай.

Группы иностранных студентов смешанные, для адаптации это полезнее — не выделять национальность, потому что должен быть какой-то язык, на котором студенты говорят друг с другом. Елизавета Борисова руководитель программы «Русский как иностранный» в УрФУ

Если это будет их родной язык, от этого будет мало пользы.

— Что самое сложное в обучении иностранных студентов? Языковой барьер?

— В России с этого года запрещено поступать с уровнем русского языка ниже B1, — говорит Елизавета. — Поэтому университет проводит вступительный экзамен, проверяющий владение языком, в его разработке участвовала и наша кафедра. Конечно, в этом году еще не все приехали, кто-то ждет визу, но те, кто приехал, говорят на русском языке достаточно хорошо, хотя и языковой барьер есть.

Студенты привили преподавателям любовь к разным национальным блюдам — например, к китайской кухне Источник: Елена Аносова / E1.RU

— Они понимают, о чем им говорят на лекциях?

— Да. Но представьте, что вам нужно какую-нибудь историю Средних веков изучить на французском. Кроме языковых курсов, есть основы педагогики, теория языка. Им приходится в эти предметы вникать на чужом для себя языке. Наша задача — адаптировать эти курсы под их языковой уровень.

«Мы не можем жить с Индией, нам пахнет!»

— Российские студенты часто жалуются на иностранцев. Часто ли возникают конфликты?

— Жалуются друг на друга, конечно. Когда китайцев селят в общежитие, они говорят: «Мы не можем жить с Индией, нам пахнет!», — смеется Елизавета. — На самом деле ребята из Азии очень дружные и часто всей группой готовят — например, плов, занимая всю кухню. С другой стороны, серьезных конфликтов я, честно, не припомню.

Иностранные студенты, как и российские, страдают от проблем с транспортом — эта боль их объединяет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Студенты нередко пишут в СМИ: «Опять иностранцы заняли весь бюджет!» Для них предусмотрены и платные, и бюджетные места?

— На самом деле иностранцы только из ограниченного числа стран имеют право поступать на бюджет. Это, например, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Или, допустим, студент может выиграть в своей стране стипендию на обучение. В основном иностранные студенты учатся не за счет нашего бюджета.

Абсолютное большинство иностранцев учатся платно. Елизавета Борисова руководитель программы «Русский как иностранный» в УрФУ

Не видели снега и удивляются бесплатному Wi-Fi

— Что сами студенты рассказывают о своих впечатлениях от переезда на Урал?

— Конечно, многие не видели снега, и зима им кажется чудесной сказкой, — говорит Василий. — Для людей, которые видели лед только в морозильнике, это удивительно.

В Москве и Петербурге слишком высокий темп жизни и отбор в вузы строже, а качество образования у нас отнюдь не хуже. В Екатеринбурге компромисс по уровню жизни: доставка, кикшеринг, круглосуточные магазины, невысокие расходы на проезд и проживание, что для студентов важно.

Абсолютно всех приезжих удивляет снег Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

— Студентов из Азии удивляет, что Wi-Fi есть везде и в транспорте люди едут молча, — добавляет Елизавета. — В их странах люди там начинают общаться так, как будто они были знакомы раньше.

Или, например, студенты не понимают, что не обязательно здороваться в магазинах. Для нас приветствие — показатель желания вступить в разговор, а у них — нет.

— Почему иностранные студенты приезжают учиться в Россию? Ведь в их странах наверняка хватает своих университетов.

— Российское IT — известный мировой бренд. Многие знают проекты Павла Дурова, Евгения Касперского и другие российские компании, — объясняет Василий. — С другой стороны, у нас сильная подготовка в области STEM — наши студенты регулярно занимают высокие места на олимпиадах по программированию, искусственному интеллекту и так далее. Что, опять же, продвигает бренд российского образования.

Аббревиатура STEM (science, technology, engineering, mathematics) обозначает комплекс научных, инженерных и математических дисциплин, который способствует развитию критического мышления и инноваций.

С другой стороны, для обучения в России есть и другие программы, например, Open Doors. Иностранцы могут учиться бесплатно, выиграв довольно сложные олимпиады. Это тоже мотивирует людей. Среди моих студентов таких половина.

Конечно, учить русский долго и сложно, поэтому они учатся на английском, но при этом воспринимают культуру, в которой находятся.

Многие отмечают, что здесь очень комфортно и безопасно — в отличие от тех мест, откуда они все приехали. Василий Борисов руководитель программы «Прикладной искусственный интеллект» в магистратуре УрФУ

Уже стали появляться студенты, которые поступают по рекомендациям своих друзей, родственников, особенно из Азии.

— Случаются ли забавные ситуации с иностранными студентами?

— В прошлом году мы проводили день традиционной культуры. Предполагали, что люди покажут презентации о своих странах, приготовят традиционные блюда. Иностранных студентов у нас около двухсот.

И вот мы заходим в аудиторию — а там такое ощущение, что ты приехал в Ашхабад. Все в национальной одежде, накрытые столы ломятся от блюд. Елизавета Борисова руководитель программы «Русский как иностранный» в УрФУ

Это мероприятие как-то автоматически перешло в танцы, мы даже не поняли, в какой момент. Они привезли переносную колонку, включили музыку. Студентов, конечно, угомонили, но было весело.

Моя любимая и смешная история. Со студентами мы общаемся обычно во «ВКонтакте», так сложилось. Как-то меня спрашивает студент: «В какой аудитории будет пересдача?» Минут пять я не отвечала, и тут приходит следующее сообщение: «Алло».

Я несколько потерялась, а потом поняла, что человек, скорее всего, не понимает, как невежливо это выглядело. Он воспринимает это слово как способ о себе напомнить.

Сами иностранцы легко воспринимают критику от преподавателей и очень уважительно к ним относятся Источник: Елена Аносова / E1.RU

Потом мы начали обращать внимание, что студенты слово «алло» используют массово. И стали обсуждать, как было бы корректно поступить — поставить дополнительный знак вопроса, отправить смайлик, написать: «Извините, пожалуйста, а вы увидели мое сообщение?» Я сейчас привожу этот случай русским студентам как пример незнания этикетных формул, которые могут привести к коммуникативной неудаче.

Бывают даже ситуации, когда начинаешь объяснять знаковую культуру и спрашиваешь у студентов: «Вы идете на встречу с девушкой, сколько цветов нужно купить?» Некоторые отвечают: «А надо покупать цветы? Мы принесем себя!»

— Сами студенты не обижаются на критику? Например, когда им говорят, что они общаются не совсем корректно.

— Нет, они же учатся, — объясняет Василий. — Наоборот, я замечал, что у иностранных студентов совсем другое отношение к преподавателям.

Российские студенты часто относятся к учебе так: «Меня тут должны учить, мне все что-то должны». У иностранцев очень почтительное уважение к преподавательскому составу. Василий Борисов руководитель программы «Прикладной искусственный интеллект» в магистратуре УрФУ

Студенты из Азии, например, очень трепетно относятся к педагогам, учителям, врачам — это уважаемые профессии во многих странах. Чувствуется через общение, что они себя ведут максимально корректно, очень внимательно слушают и чутко реагируют на любые замечания.

Ограничения всё строже

— Миграционное законодательство ужесточается, это влияет и на иностранных студентов. Например, им нужно отмечаться в вузе каждые 72 часа. Как вы к этому относитесь?

— Как говорится, закон суров, но это закон, — считает Василий. — Такой процесс происходит не только у нас, но и во многих странах. Будем надеяться, что он не повлечет за собой потерю интереса к обучению в России.

— Если у тебя есть занятия каждый день, почему бы тебе на них не присутствовать? — продолжает мысль Елизавета. — Конечно, у студентов в этом плане есть свои сложности. Например, чтобы активировать сим-карту, а значит, получить доступ в интернет и ко всем ресурсам университета, нужно зарегистрироваться на «Госуслугах». Им это сложнее, у многих в целом хуже обстоят дела с компьютерной грамотностью. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что это сделано ради безопасности.

Кстати, иностранцы вовсе не занимают все бюджетные места. Большинство из них платят за свое обучение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Я бы не сказала, что какие-то ограничения повлияли на нашу работу. Знаю, что некоторым студентам, например, нельзя уезжать в другой город, если ты получил учебную визу в Екатеринбург, но в каникулы можно уезжать на несколько дней.

— Чему-то вас научили иностранные студенты? Василий, вас, как вижу, ученики приобщили к китайской кухне.

— Благодаря им понимаешь, что мир, хоть большой и круглый, но на самом деле очень компактный. И все люди, несмотря на все отличия, во многом похожи, особенно когда понимаешь их мотивы. На самом деле общение с иностранными студентами позволяет понимать лучше мотивы людей, — объясняет Василий Борисов.