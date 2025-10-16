НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест Умные все стали? Тогда ответьте на 10 из 10, и вы точно гений

Умные все стали? Тогда ответьте на 10 из 10, и вы точно гений

Увлекательная проверка на общие знания

384
Возможно, будет даже лучше, если вы не наберете в этом тесте 10 из 10

Возможно, будет даже лучше, если вы не наберете в этом тесте 10 из 10

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Привыкнув делать одно и то же каждый день, мы порой не замечаем, как наши знания, копившиеся годами, покрываются пылью. Но нет ничего лучше, чтобы эту пыль стряхнуть, чем пройти наш тест. Чтобы ответить правильно на каждый из представленных в нем вопросов, вам понадобится как обычная насмотренность, так и полноценные знания, которые вы могли почерпнуть в учебниках, энциклопедиях или просто подслушать в разговоре двух профессоров. Как думаете, у вас получится справиться с этими заданиями?

ТЕСТПройден 132 раза
1 / 10

Какого циркового артиста (кроме клоуна) упомянул Владимир Высоцкий в песне «Диалог у телевизора»?

  • Жонглера

  • Акробата

  • Дрессировщика

  • Эквилибриста

2 / 10

Какое прозвище носил Дон Кихот?

  • Рыцарь ветряных мельниц

  • Рыцарь печального образа

  • Скупой рыцарь

  • Рокочущий рыцарь

3 / 10

По мотивам каких сказок сняли мультфильм «Золотая антилопа» (0+)?

  • Африканских

  • Австралийских

  • Индийских

  • Турецких

4 / 10

Какой орден появился в 1980-х годах?

  • Священного Франциска

  • Восьмидесятников

  • Золотого руна

  • Куртуазных маньеристов

5 / 10

Кем приходились друг другу «толстый» и «тонкий» из рассказа Антона Павловича Чехова?

  • Родственниками

  • Одноклассниками

  • Соседями

  • Кровными врагами

6 / 10

Какое дерево изображено на гербе города Ломоносова?

  • Апельсин

  • Кедр

  • Дуб

  • Клен

7 / 10

Что такое феод, давший название феодалам?

  • Земельный участок

  • Меч

  • Щит

  • Военный отряд

8 / 10

Кем служил Сергей Есенин на Первой мировой войне?

  • Писарем

  • Поваром

  • Санитаром

  • Есенин не служил

9 / 10

На каком континенте находится Карибское ущелье?

  • Северная Америка

  • Южная Америка

  • Антарктида

  • Африка

10 / 10

Какой медный духовой инструмент симфонического оркестра может издать самый низкий звук?

  • Контрафагот

  • Туба

  • Гобой

  • Валторна

Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
