Умные все стали? Тогда ответьте на 10 из 10, и вы точно гений

Привыкнув делать одно и то же каждый день, мы порой не замечаем, как наши знания, копившиеся годами, покрываются пылью. Но нет ничего лучше, чтобы эту пыль стряхнуть, чем пройти наш тест. Чтобы ответить правильно на каждый из представленных в нем вопросов, вам понадобится как обычная насмотренность, так и полноценные знания, которые вы могли почерпнуть в учебниках, энциклопедиях или просто подслушать в разговоре двух профессоров. Как думаете, у вас получится справиться с этими заданиями?