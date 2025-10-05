«Решил, что больше в школу никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога

Опыт молодого учителя Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Корреспондент MSK1.RU до прихода в журналистику успел поработать в двух подмосковных школах. В этой колонке он расскажет, каково быть молодым учителем русского языка и литературы, что самое сложное в преподавании и почему он зарекался возвращаться в школу, но всё равно там снова оказался.

Как я оказался в школе

Я никогда всерьез не хотел становиться учителем, но на педпрактике в университете показалось, что какая-то романтика в этом есть. Как будто можно помочь детям, быть нужным. Я подрабатывал репетитором, но взять целый класс казалось чем-то особенным.

В первую школу устроился в магистратуре, когда уже сменил филологию на журфак. Не то чтобы очень хотел, просто нужно было где-то работать. Меня сразу взяли даже без опыта — срочно искали хоть кого-то. Нагрузили по полной, дали три восьмых класса и десятый. Доплату как молодой учитель я не получил и зарабатывал 21 тысячу рублей в месяц.

Самым трудным оказалось держать дисциплину в классе, и я откровенно не справлялся. Это и так сложно, когда на уроке 30 человек, а у меня еще были дети из неблагополучных семей. Несколько девочек на учете в полиции то ли за воровство, то ли за избиение, мальчики дрались в лесах с футбольными фанатами. Дошло до того, что звали родителей сидеть на уроках, но это бесполезно: только они за порог — хулиганы снова за свое.

Почему с детьми интересно

Несмотря на трудности, было интересно и даже весело, потому что дети классные. Они часто умнее, чем я мог представить, у многих отличное чувство юмора. Есть таланты, которым ну правда ни к чему моя литература, пускай сидит программирует. Но большинству учиться скучно, многие готовы врать и любыми способами увиливать от занятий. Мне даже обеды предлагали отдавать, чтобы я пятерки ставил.

Я думал, что буду искать подходы, тестировать методики, а по факту заставить класс не орать — уже успех. Я до сих пор не понял, как этого добиться. Убеждать их аргументами — не работает. Заинтересовать школьной программой сложно. Заставлять? Кто-то боится плохих оценок, кто-то родителей, а кому-то плевать на то и другое, с ним что делать? Да и если завалить всех двойками — администрация всё равно спросит с меня.

А главное, я же их понимал, прекрасно помнил, как сам прогуливал уроки и списывал контрольные. В общем, пробовал всякое: и быть жестче, и договариваться. Начал даже понимать авторитарных политиков… Запрещать и наказывать гораздо проще, чем искать общий язык.

Я прямо переживал и в какой-то момент признался себе: похоже, педагог я не очень и научить ничему не могу, но стараюсь хотя бы относиться к ученикам уважительно. Не орать, не унижать, не быть безразличным. Это тоже важно, школьникам нужны взрослые, кому можно доверять.

Сколько я продержался в госшколе

Однажды захожу в учительскую, а там сотрудницы детской комнаты полиции по поводу поведения восьмиклассниц. И я смотрю, полицейская — мать моей одноклассницы! У нас был дикий класс, хулиганы травили ее дочь, как и многих, она тогда приходила разбираться. Почти 10 лет прошло.

Очень повеселила церемония для молодых учителей Подмосковья. Нас пригласили на концерт в Доме культуры в Балашихе, хвалили, поздравляли, подарили сервиз и цветы. Я там смотрел на выпускников своего вуза и думал, что они, бедные, тоже не нашли другой работы.

Пару раз в неделю я вел индивидуальные уроки у тех, кто на домашнем обучении. Была девочка в девятом классе, которая уже работала и жила с парнем, ей было явно не до учебы. Приходил мальчик с ограниченными возможностями здоровья, который точно нуждался в профессиональном педагоге, а не во мне.

Я уволился после первой четверти и решил, что больше в школу никогда. Но через год, когда уже окончил вуз, меня сами позвали в частную, тоже в Подмосковье. Сначала идти не хотел, потом узнал зарплату и согласился. Там платили больше 50 тысяч, показалось шикарным вариантом.

Что не так со школьной программой

И в частной школе гораздо приятнее, я проработал там год. Уже четко понимал, что просто зарабатываю деньги, пока не найду работу в журналистике. Всё равно хотелось быть хорошим педагогом, я очень переживал, когда это не получалось. Особенно трудно заставлять детей учиться, когда я сам не понимаю, зачем мы читаем житие святого или скучный текст про деревню.

К программе по литературе вообще большие вопросы, я бы заменил половину текстов. Пока ребенок продирается через язык Державина, вся охота читать пропадет. Я очень радовался, когда узнавал, что мои подопечные на самом деле любят книги, просто другие.

Что-то действительно важное вроде «Войны и мира» я показывал на экране. Выбирал современные зарубежные сериалы со знакомыми актерами, вроде ребятам зашло. Еще помню, когда сам впервые прочитал «Ромео и Джульетту», поделился с детьми восторгом, что это захватывающе, как фильм Тарантино, но они не поняли, кто это.

Чем частная школа отличается от государственной

В частной школе условия, конечно, лучше. Учеников меньше, в 11 классе у меня было шесть человек. Проще контролировать их работу, нет такой суматохи, и есть время объяснить материал каждому. И это позволяет лучше узнавать ребят.

Они постоянно меня удивляли, оказалось, дети гораздо больше знают о мире, чем я в их возрасте. Кто постарше — готовы обсудить политику и способны вести дискуссии. Шестой класс поражал меня знанием технологий, я про утечки личных данных впервые от них узнал. Я верю, что у многих моих учеников большое будущее.

Были и сложные дети, с особенностями в развитии или просто с тяжелым характером. Но в условиях частной школы и с ними работать проще, и они чувствуют себя в безопасности. У нас работали психолог и логопед, завучи старались делать обучение по-настоящему эффективным. Педагоги проводили для учеников праздники, подстегивали их выступать в театре и снимать кино.

Декорации для школьного праздника Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Конечно, не всё идеально, всё равно были дети, которые вели себя ужасно и мешали другим. И, с одной стороны, школа прямо заявляет, что будут проблемы — не продлит с семьей контракт, а с другой — на что будет жить?

Как я готовил к ЕГЭ

В частной школе меня поберегли и не дали вести русский язык у старших классов, которые сдают экзамены. Но доверили готовить 11-классницу к ЕГЭ по литературе. Первое, что я сделал — стал искать в YouTube, как же его сдавать. Я, конечно, готовился когда-то сам, но вообще забыл как.

Оказалось не страшно, даже получил удовольствие от подготовки. Ученица сдала на 80, но она просто молодец и справилась бы без меня.

Из этой школы я ушел после окончания учебного года. Мне было важно дойти с ребятами до последнего звонка, но оставаться дольше я не хотел. Это было странное и веселое время. Не уверен, что я был хорошим учителем, но надеюсь, мне могли довериться и я никого не обидел.

Андрей Кузнецов журналист MSK1.RU