НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

вос.

 766мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Образование Школьникам на олимпиаде по русскому пришлось вспомнить тексты песен иноагента Оксимирона*: власти уже объяснились

Школьникам на олимпиаде по русскому пришлось вспомнить тексты песен иноагента Оксимирона*: власти уже объяснились

В мэрии пообещали лучше анализировать задания

59
Участникам олимпиады предложили дополнить песню жаргонным существительным | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУчастникам олимпиады предложили дополнить песню жаргонным существительным | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Участникам олимпиады предложили дополнить песню жаргонным существительным

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В российских школах прошел один из этапов олимпиады по русскому языку. Школьникам пришлось вспомнить треки иноагента Оксимирона (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году). Первыми с его текстами в школьных заданиях столкнулись старшеклассники из Сочи.

По словам учеников сочинской школы № 25, на одном из заданий олимпиады по русскому языку, они встретили строчку из старого трека репера-иноагента. Участникам олимпиады предложили вставить пропущенные слова из песни, а именно дополнить и указать жаргонное существительное.

Также ученики отметили, что имя Оксимирона* в заданиях не упоминают, а просто называют его «Известным рэпером». Еще в заданиях не уточняется, что певец признан в России иноагентом, пишет Telegram-канал Shot.

Информация об этом быстро распространилась в соцсетях. После этого мэрия Сочи начала активную проверку и подтвердила, что текст рэпера-иноагента использовался в заданиях школьного этапа олимпиады по русскому языку, пишут РИА Новости.

«Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников. В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка», — объяснились в пресс-службе сочинской администрации.

По информации из мэрии Сочи, задание по русскому языку на олимпиаде проверяло, откуда взялись заимствованные слова и как они меняются в наше время. Это обычная тема в изучении языка, которая подходит для олимпиады.

Рэп рассматривался как вид творчества, где важно то, что человек говорит. От учителя русского языка не требовалось знать, что такое музыкальные жанры. В будущем администрация Сочи не будет задавать такие вопросы и будет лучше проверять задания.

В 2022-м году Оксимирон* осудил СВО и провёл за границей серию благотворительных концертов для сбора средств в пользу пострадавших. В России на него возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и объявили в розыск.

*Оксимирон (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году)

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Иноагент Оксимирон Русский язык Школьная олимпиада Минюст России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление