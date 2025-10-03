Школьникам на олимпиаде по русскому пришлось вспомнить тексты песен иноагента Оксимирона*: власти уже объяснились

Участникам олимпиады предложили дополнить песню жаргонным существительным Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В российских школах прошел один из этапов олимпиады по русскому языку. Школьникам пришлось вспомнить треки иноагента Оксимирона (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году). Первыми с его текстами в школьных заданиях столкнулись старшеклассники из Сочи.

По словам учеников сочинской школы № 25, на одном из заданий олимпиады по русскому языку, они встретили строчку из старого трека репера-иноагента. Участникам олимпиады предложили вставить пропущенные слова из песни, а именно дополнить и указать жаргонное существительное.

Также ученики отметили, что имя Оксимирона* в заданиях не упоминают, а просто называют его «Известным рэпером». Еще в заданиях не уточняется, что певец признан в России иноагентом, пишет Telegram-канал Shot.

Информация об этом быстро распространилась в соцсетях. После этого мэрия Сочи начала активную проверку и подтвердила, что текст рэпера-иноагента использовался в заданиях школьного этапа олимпиады по русскому языку, пишут РИА Новости.

«Это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов. Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников. В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка», — объяснились в пресс-службе сочинской администрации.

По информации из мэрии Сочи, задание по русскому языку на олимпиаде проверяло, откуда взялись заимствованные слова и как они меняются в наше время. Это обычная тема в изучении языка, которая подходит для олимпиады.

Рэп рассматривался как вид творчества, где важно то, что человек говорит. От учителя русского языка не требовалось знать, что такое музыкальные жанры. В будущем администрация Сочи не будет задавать такие вопросы и будет лучше проверять задания.

В 2022-м году Оксимирон* осудил СВО и провёл за границей серию благотворительных концертов для сбора средств в пользу пострадавших. В России на него возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и объявили в розыск.