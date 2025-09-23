В Ярославле в одной из школ открыли туристический класс. Что там изучают

В Ярославле добавили новый профиль в старших классах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле открыли туристический класс на базе образовательного комплекса № 3 имени Н. П. Гусева. Об этом сообщили в мэрии Ярославля 22 сентября.

«Школьная программа десятиклассников включает в себя углубленное изучение английского языка, географии, а также курс экскурсоведения и тематические экскурсии», — отметили в городской администрации.

Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева в Ярославле включает школу № 42 им. Н. П. Гусева с углублённым изучением французского языка, среднюю школу № 7, а также детские сады № 75 и 102.

Отбор в класс проходил на конкурсной основе: учитывались результаты ОГЭ по английскому языку, географии и истории. В итоге в туристический 10 «В» класс, сформированный на базе центра образования «Школа № 7», зачислены 25 учеников. Среди них не только воспитанники образовательного комплекса № 3, но и школьники из других учебных заведений города.

«В будущем учащиеся смогут связать профессиональную деятельность с развитием туристического потенциала Ярославля. В планах у руководства образовательного комплекса — сотрудничество с ярославскими университетами, преподаватели которых смогут стать профильными лекторами и экскурсоводами для ребят», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что первые образовательные комплексы были созданы в Ярославской области в сентябре 2024 года. Сначала в регионе были образованы только шесть кластеров. По словам губернатора Михаила Евраева, эта практика показала хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать реорганизацию. На данным на сентябрь 2025 года, по области создано 92 образовательных комплекса.