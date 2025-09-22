Вы знаете всё на свете или карту в руках не держали? Сложный тест по географии

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Наш мир слишком большой и необъятный, чтобы его полностью понять. Но можно иметь хотя бы небольшие знания о нем: с легкостью показать на карте столицы государств, назвать реки или рассказать, где находится определенная страна. Мы предлагаем вам пройти наш тест по географии. В нем будет всего лишь десять вопросов. Вспомните школьное время и уроки по этому предмету, копните еще глубже, чтобы ответить правильно и достичь максимального результата. Готовы проверить свои знания?

Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Какой город мы отметили на карте?

  • Мехико

  • Гвадалахара

  • Монтеррей

  • Канкун

2 / 10

Одно из этих государств расположено в Океании. Угадайте, какое именно, из предложенных вариантов

  • Мальдивы

  • Кирибати

  • Сейшельские Острова

  • Белиз

3 / 10

Чей это флаг?

  • Мьянмы

  • Лаоса

  • Восточного Тимора

  • Брунея

4 / 10

Назовите столицу Гвинеи.

  • Бисау

  • Дакар

  • Нуакшот

  • Конакри

5 / 10

Вопрос на знание карты мира. Определите лишнее государство.

  • Нигер

  • Чад

  • Уганда

  • Нигерия

6 / 10

Какой город отмечен на карте?

  • Аделаида

  • Брисбен

  • Мельбурн

  • Канберра

7 / 10

Эта страна имеет выход к Атлантическому океану.

  • Венгрия

  • Парагвай

  • Монголия

  • Исландия

8 / 10

Какой официальный язык в Панаме?

  • Английский

  • Испанский

  • Португальский

  • Французский

9 / 10

Сколько в Австрии федеральных земель?

  • Семь

  • Восемь

  • Девять

  • Десять

10 / 10

Завершаем наш тест. Последний вопрос. Какое государство мы отметили на карте?

  • Бразилия

  • Гайана

  • Венесуэла

  • Суринам

