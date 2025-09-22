Вы знаете всё на свете или карту в руках не держали? Сложный тест по географии

Наш мир слишком большой и необъятный, чтобы его полностью понять. Но можно иметь хотя бы небольшие знания о нем: с легкостью показать на карте столицы государств, назвать реки или рассказать, где находится определенная страна. Мы предлагаем вам пройти наш тест по географии. В нем будет всего лишь десять вопросов. Вспомните школьное время и уроки по этому предмету, копните еще глубже, чтобы ответить правильно и достичь максимального результата. Готовы проверить свои знания?
Начинаем. Какой город мы отметили на карте?
Мехико
Гвадалахара
Монтеррей
Канкун
Одно из этих государств расположено в Океании. Угадайте, какое именно, из предложенных вариантов
Мальдивы
Кирибати
Сейшельские Острова
Белиз
Чей это флаг?
Мьянмы
Лаоса
Восточного Тимора
Брунея
Назовите столицу Гвинеи.
Бисау
Дакар
Нуакшот
Конакри
Вопрос на знание карты мира. Определите лишнее государство.
Нигер
Чад
Уганда
Нигерия
Какой город отмечен на карте?
Аделаида
Брисбен
Мельбурн
Канберра
Эта страна имеет выход к Атлантическому океану.
Венгрия
Парагвай
Монголия
Исландия
Какой официальный язык в Панаме?
Английский
Испанский
Португальский
Французский
Сколько в Австрии федеральных земель?
Семь
Восемь
Девять
Десять
Завершаем наш тест. Последний вопрос. Какое государство мы отметили на карте?
Бразилия
Гайана
Венесуэла
Суринам