Вы знаете всё на свете или карту в руках не держали? Сложный тест по географии

Наш мир слишком большой и необъятный, чтобы его полностью понять. Но можно иметь хотя бы небольшие знания о нем: с легкостью показать на карте столицы государств, назвать реки или рассказать, где находится определенная страна. Мы предлагаем вам пройти наш тест по географии. В нем будет всего лишь десять вопросов. Вспомните школьное время и уроки по этому предмету, копните еще глубже, чтобы ответить правильно и достичь максимального результата. Готовы проверить свои знания?