Образование В России появится новый тип школ: кого в них отправят

В России появится новый тип школ: кого в них отправят

Детали скоро продумают в Госдуме

171
Находясь на лечении, дети смогут осваивать учебную программу без длительных перерывов

Находясь на лечении, дети смогут осваивать учебную программу без длительных перерывов

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В России готовят законопроект о госпитальных школах. Подробнее о таком методе обучения рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По словам депутата, госпитальная школа — это школа для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые госпитальные школы. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу», — рассуждает Буцкая.

Депутат подчеркнула: чтобы урегулировать этот вопрос, необходим отдельный закон о госпитальных школах. Они нужны, так как ежегодно через медицинские учреждения в России проходит около 6 миллионов детей, из которых примерно 400 тысяч находятся на лечении свыше 21 дня.

Буцкая отметила, что существует около 60 различных диагнозов и состояний, требующих длительного лечения. По ее словам, многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, то есть, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться, общаться и осваивать учебную программу.

«Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что всё будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов и так далее», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения, пишет «Прайм».

На этой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился перегруженностью школьников. По его мнению, у детей не остается времени ни на что, кроме учебы и выполнения домашней работы.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
39 минут
Ничего нового. Такое было и раньше ещё лет 40 назад. Например в больнице детской кто лежал с травмами конечностей. Были учителя, они учили. ставили оценки. Потом эти оценки уже в школе школьные учителя ставили в школьные журналы и дневники.
