В вузы нельзя будет поступить даже за большие деньги? Какие изменения ждут российское высшее образование

Стране больше нужны технари, чем гуманитарии Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Поступить в российские вузы станет еще сложнее. Российское правительство готовится ввести ограничения на число платных мест по невостребованным специальностям, таким как юриспруденция, экономика и менеджмент. Таким способом хотят перенаправить абитуриентов на технические и инженерные направления, где ощущается острый дефицит кадров.

Кабмин получит полномочия определять общий объем платного приема в зависимости от потребностей рынка труда. Причем не только в государственных вузах, но и в коммерческих! Планируется, что инициатива вступит в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Действительно, по данным правительства, российской промышленности не хватает около 600 тысяч инженеров, предприятия ВПК испытывают дефицит в 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — в 23 тысячи врачей и 75 тысяч средних медработников.

Понятно, что сокращение внебюджетных мест создаст финансовые трудности для вузов, поскольку доходы от платного обучения составляют значительную часть их бюджета. В этом учебном году из почти 1,5 млн поступивших в вузы студентов около половины были платниками. У будущих абитуриентов тоже будут проблемы — станет меньше возможностей для выбора. По крайней мере, такую безрадостную картину рисуют опрошенные MSK1.RU эксперты.

«Давайте еще каждому ларьку определим ассортимент!»

— Государство имеет возможность что-то такое делать только вокруг тех бюджетов, которыми оно непосредственно распоряжается. Но кто мне будет в коммерческой структуре рассказывать, кого мне готовить, кого мне не готовить, если мне готовы за это люди платить деньги?! Ну давайте каждому ларьку ассортимент определим, чем ему торговать, — искренне удивляется инициативе президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров.

— Но государство, видимо, решается на такие жесткие меры, поскольку нет других способов восполнить дефицит инженеров.

— Почему нет?! Вот у нас есть, условно, 100 бюджетных мест вообще. Значит, из этих 100 бюджетных мест 50, условно, приходится на гуманитарные специальности, которые государство оплачивает, 50 процентов — на инженерные. Государство говорит: нет, теперь будет пропорция другая. 10 процентов на гуманитарные я оплачиваю, а 90 процентов на инженерные. Ну и, соответственно, люди, которые идут учиться на бюджет, — они делают выбор. Представим: на гуманитарку конкурс будет зашкаливающий, а вот в Бауманку на технические специальности конкурс снизился на бюджетные места. Окей, думает абитуриент, иду в Бауманку. То есть это нормальный рабочий процесс.

— Даже если с 1 сентября будущего года, как обсуждается, введут ограничения на невостребованные специальности в вузах, когда это реально повлияет на рынок труда? Не завтра же, даже не через год?

— Образовательные процессы вообще очень длительные. Но в целом сам подход, когда государство оперативно перекидывает бюджеты на те направления, которые ему стратегически более необходимы, это правильно. А вот что касается коммерческого приема, еще раз, при чем тут государство? Никто его не спросит, и оно не будет никому ничего диктовать.

«Нужно делать поступление в технические вузы более простым»

Со скепсисом смотрит на новую инициативу и заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская. По ее мнению, ограничение числа мест в вузах на считающихся невостребованными специальностях автоматически не приведет к повышению интереса к востребованным.

— Непонятно вообще, увеличивается ли при этом количество мест на других технических специальностях? Или мы просто сократим количество мест и, соответственно, возможности обучения для абитуриентов в вузах. Это в любом случае будет не здорово, — рассуждает Донская.

По мнению Донской, существующие различия в наборе предметов ЕГЭ, необходимых для поступления на технические и гуманитарные специальности, делают маловероятным успешный переход студентов с одного направления на другое. Она отметила, что абитуриенты, выбирающие «менеджмент» или другие гуманитарные специальности, зачастую не обладают достаточной подготовкой в точных науках, необходимой для успешного освоения технических дисциплин.

Эксперт опасается, что упрощенный перевод с одной специальности (с невостребованной на востребованную) может стать лазейкой для тех абитуриентов, которые не смогли поступить на желаемую техническую специальность из-за низких баллов ЕГЭ или высокой конкуренции, и выбирают менее требовательные гуманитарные направления в престижных вузах, а затем пытаются перевестись на технические специальности.

Вместо упрощения перевода между специальностями Донская предлагает сосредоточиться на повышении престижа технических вузов и расширении количества бюджетных мест на технических специальностях.

— Конечно, в первую очередь нужно поднимать социальный рейтинг именно технических вузов. Поступить туда очень-очень сложно. И далеко не каждый может это сделать, — говорит эксперт. — Но мы в любом случае понимаем, что высшее образование — это просто первая ступенечка из череды образований, которые человек будет получать в жизни. Это не как было в советские времена… Мы понимаем, что какую бы ты профессию ни получил, вероятность того, что ты будешь продолжать свое обучение, она очень велика.

— А в целом, на ваш взгляд, инициатива кабмина позволит сбалансировать рынок труда?

— Если мы делаем техническое образование элитарным, при котором сейчас попасть в технический вуз — большая сложность, и при этом сокращает количество платных мест в якобы невостребованных профессиях, то фактически уменьшаем количество возможностей для абитуриентов для обучения. И это, конечно, грустно. А вот если мы при этом будем открывать более доступные с точки зрения первичных требований к поступлению технические вузы, то это прекрасная вещь.