В вузы нельзя будет поступить даже за большие деньги? Какие изменения ждут российское высшее образование

В вузы нельзя будет поступить даже за большие деньги? Какие изменения ждут российское высшее образование

Государство решило регулировать поток поступающих на нужные ему направления

369
Стране больше нужны технари, чем гуманитарии | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСтране больше нужны технари, чем гуманитарии | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Стране больше нужны технари, чем гуманитарии

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Поступить в российские вузы станет еще сложнее. Российское правительство готовится ввести ограничения на число платных мест по невостребованным специальностям, таким как юриспруденция, экономика и менеджмент. Таким способом хотят перенаправить абитуриентов на технические и инженерные направления, где ощущается острый дефицит кадров.

Кабмин получит полномочия определять общий объем платного приема в зависимости от потребностей рынка труда. Причем не только в государственных вузах, но и в коммерческих! Планируется, что инициатива вступит в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Действительно, по данным правительства, российской промышленности не хватает около 600 тысяч инженеров, предприятия ВПК испытывают дефицит в 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — в 23 тысячи врачей и 75 тысяч средних медработников.

Понятно, что сокращение внебюджетных мест создаст финансовые трудности для вузов, поскольку доходы от платного обучения составляют значительную часть их бюджета. В этом учебном году из почти 1,5 млн поступивших в вузы студентов около половины были платниками. У будущих абитуриентов тоже будут проблемы — станет меньше возможностей для выбора. По крайней мере, такую безрадостную картину рисуют опрошенные MSK1.RU эксперты.

«Давайте еще каждому ларьку определим ассортимент!»

— Государство имеет возможность что-то такое делать только вокруг тех бюджетов, которыми оно непосредственно распоряжается. Но кто мне будет в коммерческой структуре рассказывать, кого мне готовить, кого мне не готовить, если мне готовы за это люди платить деньги?! Ну давайте каждому ларьку ассортимент определим, чем ему торговать, — искренне удивляется инициативе президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров.

— Но государство, видимо, решается на такие жесткие меры, поскольку нет других способов восполнить дефицит инженеров.

— Почему нет?! Вот у нас есть, условно, 100 бюджетных мест вообще. Значит, из этих 100 бюджетных мест 50, условно, приходится на гуманитарные специальности, которые государство оплачивает, 50 процентов — на инженерные. Государство говорит: нет, теперь будет пропорция другая. 10 процентов на гуманитарные я оплачиваю, а 90 процентов на инженерные. Ну и, соответственно, люди, которые идут учиться на бюджет, — они делают выбор. Представим: на гуманитарку конкурс будет зашкаливающий, а вот в Бауманку на технические специальности конкурс снизился на бюджетные места. Окей, думает абитуриент, иду в Бауманку. То есть это нормальный рабочий процесс.

— Даже если с 1 сентября будущего года, как обсуждается, введут ограничения на невостребованные специальности в вузах, когда это реально повлияет на рынок труда? Не завтра же, даже не через год?

— Образовательные процессы вообще очень длительные. Но в целом сам подход, когда государство оперативно перекидывает бюджеты на те направления, которые ему стратегически более необходимы, это правильно. А вот что касается коммерческого приема, еще раз, при чем тут государство? Никто его не спросит, и оно не будет никому ничего диктовать.

«Нужно делать поступление в технические вузы более простым»

Со скепсисом смотрит на новую инициативу и заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская. По ее мнению, ограничение числа мест в вузах на считающихся невостребованными специальностях автоматически не приведет к повышению интереса к востребованным.

— Непонятно вообще, увеличивается ли при этом количество мест на других технических специальностях? Или мы просто сократим количество мест и, соответственно, возможности обучения для абитуриентов в вузах. Это в любом случае будет не здорово, — рассуждает Донская.

По мнению Донской, существующие различия в наборе предметов ЕГЭ, необходимых для поступления на технические и гуманитарные специальности, делают маловероятным успешный переход студентов с одного направления на другое. Она отметила, что абитуриенты, выбирающие «менеджмент» или другие гуманитарные специальности, зачастую не обладают достаточной подготовкой в точных науках, необходимой для успешного освоения технических дисциплин.

Эксперт опасается, что упрощенный перевод с одной специальности (с невостребованной на востребованную) может стать лазейкой для тех абитуриентов, которые не смогли поступить на желаемую техническую специальность из-за низких баллов ЕГЭ или высокой конкуренции, и выбирают менее требовательные гуманитарные направления в престижных вузах, а затем пытаются перевестись на технические специальности.

Вместо упрощения перевода между специальностями Донская предлагает сосредоточиться на повышении престижа технических вузов и расширении количества бюджетных мест на технических специальностях.

— Конечно, в первую очередь нужно поднимать социальный рейтинг именно технических вузов. Поступить туда очень-очень сложно. И далеко не каждый может это сделать, — говорит эксперт. — Но мы в любом случае понимаем, что высшее образование — это просто первая ступенечка из череды образований, которые человек будет получать в жизни. Это не как было в советские времена… Мы понимаем, что какую бы ты профессию ни получил, вероятность того, что ты будешь продолжать свое обучение, она очень велика.

— А в целом, на ваш взгляд, инициатива кабмина позволит сбалансировать рынок труда?

— Если мы делаем техническое образование элитарным, при котором сейчас попасть в технический вуз — большая сложность, и при этом сокращает количество платных мест в якобы невостребованных профессиях, то фактически уменьшаем количество возможностей для абитуриентов для обучения. И это, конечно, грустно. А вот если мы при этом будем открывать более доступные с точки зрения первичных требований к поступлению технические вузы, то это прекрасная вещь.

А вы как думаете, должно государство регулировать деятельность коммерческих вузов?

Да
Нет

Дмитрий Капустин
Комментарии
5
Гость
51 минута
Если человек хочет получить знания и готов заплатить за это собственные деньги, почему ему ограничивают возможность образования? Нынешнему режиму образованные не нужны? Слишком умные?
Гость
36 минут
Т.е. вместо организации "бесплатного обучения" (мы налогами уже оплатили) на нужные специальности они опять делают ибд.
Читать все комментарии
