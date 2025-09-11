«Бежала как белка в колесе»: предпринимательница променяла бизнес в городе на работу учителем в сельской школе

Предпринимательница оставила бизнес ради работы учителем Источник: Городские медиа

Алина Кузнецова родилась в небольшом селе в Курганской области. После университета она быстро создала свой бизнес и переехала в Тюмень. Появились хорошие деньги, но вместе с ними пришли усталость, выгорание и непонимание — как отделить работу от жизни, найти время для отдыха и начать жить спокойно.

«У меня была студия красоты в Кургане, которую я продала, чтобы уйти в бизнес-консалтинг и проведение тренингов. Два года занималась онлайн-обучением, проводила образовательные программы для девушек-предпринимателей со всей России. Затем ушла в маркетинг и продажи», — рассказала Алина нашим коллегам из 45.RU.

Бешеный ритм жизни привел ее к мысли: так больше нельзя.

«Бежала как белка в колесе без остановки, за эти годы в предпринимательстве у меня не было адекватного отпуска. Всегда рука на пульсе, даже в отпуск ездила с компьютером, чтобы проводить встречи, созвоны. Год назад, весной, проснулась и поняла: сил больше нет, я не могу. Приехала из Тюмени домой к маме, думала — отдохну, восстановлюсь», — вспоминает Алина.

Чтобы не сидеть без дела, она решила устроиться в родную школу.

«Так я стала учителем русского языка и литературы. Думала, что это на год, но так сильно полюбила свой класс, что решила задержаться, чтобы мы вместе сдали ЕГЭ», — отмечает собеседница 45.RU.