НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

с-з.

 765мм 46%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,24
EUR 98,03
Пожар в жилом доме
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Ярославский бренд покорил Россию
Сокращения в музее
Новые микрорайоны в Ярославле
Переплыл Босфор
Суд над педагогом
Проходные баллы
Трамвайное движение
Образование Тест В Ярославле никто толком не знает, какого рода эти 10 простых слов — и вы туда же?

В Ярославле никто толком не знает, какого рода эти 10 простых слов — и вы туда же?

Этот тест по русскому языку расставит всё по своим местам

305
Род слов, написанных на доске, вы определите без труда, но у нас есть еще 10, и вот над ними придется поломать голову | Источник: Игорь До / E1.RUРод слов, написанных на доске, вы определите без труда, но у нас есть еще 10, и вот над ними придется поломать голову | Источник: Игорь До / E1.RU

Род слов, написанных на доске, вы определите без труда, но у нас есть еще 10, и вот над ними придется поломать голову

Источник:

Игорь До / E1.RU

Русский язык хоть и осмысленный, но временами бывает очень беспощаден. Про него даже Сократ говорил: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Да чего Сократ — с древних греков сегодня вообще взятки гладки. А вот вы уверены, что знаете русский язык на все сто? Чтобы проверить это, мы вспомнили 10 слов, род которых мало кто (да чего там — почти никто!) определит или вспомнит с первого раза. Вы уверены, что справитесь с этой задачей лучше остальных?

ТЕСТПройден 93 раза
1 / 10

Фейхоа — ароматное, ароматный или ароматная?

  • Ароматное

  • Ароматный

  • Ароматная

2 / 10

А каким будет манго?

  • Спелый

  • Спелая

  • Спелое

3 / 10

Если тюль, то…

  • Белая

  • Белое

  • Белый

4 / 10

А какого рода слово «кладезь»?

  • Мужского

  • Женского

  • Среднего

5 / 10

Как быть с брокколи?

  • Это слово женского рода

  • Это слово мужского рода

  • Это слово среднего рода

6 / 10

К какому роду отнесете слово «авеню»?

  • К мужскому

  • К женскому

  • К среднему

7 / 10

Как произнесете слово «тапочки» в единственном числе?

  • Тапочек

  • Тапочка

  • Тапок

  • Тапка

8 / 10

А как правильно звучит в единственном числе слово «кроссовки»?

  • Кроссовка

  • Кроссовок

9 / 10

Припоминая предыдущие два вопроса, как поступите с кедами? Как они будут звучать в единственном числе?

  • Кеда

  • Кед

10 / 10

Ароматным вопросом мы этот тест начинали, ароматным и закончим. Какое из приведенных ниже прилагательных больше подходит к слову «какао»?

  • Ароматный

  • Ароматная

  • Ароматное

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Русский язык Вопрос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
Вы не правы в нескольких случаях. Напр., авеню - это не улица, а проспект
Гость
1 час
Нерусские слова в русском языке.И этим всё сказано.Это всё условности.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление