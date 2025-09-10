В Ярославле никто толком не знает, какого рода эти 10 простых слов — и вы туда же?

Русский язык хоть и осмысленный, но временами бывает очень беспощаден. Про него даже Сократ говорил: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Да чего Сократ — с древних греков сегодня вообще взятки гладки. А вот вы уверены, что знаете русский язык на все сто? Чтобы проверить это, мы вспомнили 10 слов, род которых мало кто (да чего там — почти никто!) определит или вспомнит с первого раза. Вы уверены, что справитесь с этой задачей лучше остальных?