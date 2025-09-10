В Ярославле никто толком не знает, какого рода эти 10 простых слов — и вы туда же?

Русский язык хоть и осмысленный, но временами бывает очень беспощаден. Про него даже Сократ говорил: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю». Да чего Сократ — с древних греков сегодня вообще взятки гладки. А вот вы уверены, что знаете русский язык на все сто? Чтобы проверить это, мы вспомнили 10 слов, род которых мало кто (да чего там — почти никто!) определит или вспомнит с первого раза. Вы уверены, что справитесь с этой задачей лучше остальных?
Фейхоа — ароматное, ароматный или ароматная?
Ароматное
Ароматный
Ароматная
А каким будет манго?
Спелый
Спелая
Спелое
Если тюль, то…
Белая
Белое
Белый
А какого рода слово «кладезь»?
Мужского
Женского
Среднего
Как быть с брокколи?
Это слово женского рода
Это слово мужского рода
Это слово среднего рода
К какому роду отнесете слово «авеню»?
К мужскому
К женскому
К среднему
Как произнесете слово «тапочки» в единственном числе?
Тапочек
Тапочка
Тапок
Тапка
А как правильно звучит в единственном числе слово «кроссовки»?
Кроссовка
Кроссовок
Припоминая предыдущие два вопроса, как поступите с кедами? Как они будут звучать в единственном числе?
Кеда
Кед
Ароматным вопросом мы этот тест начинали, ароматным и закончим. Какое из приведенных ниже прилагательных больше подходит к слову «какао»?
Ароматный
Ароматная
Ароматное