Иностранцы рассказали про школы и вузы у них на родине. Вы удивитесь, как там учат

А вы знали, что в Китае летние каникулы длятся всего месяц? А в Аргентине школьники вместо формы ходят в белых халатах? Учеба в другой стране может показаться нам странной и даже пугающей, а кому-то, наоборот, интересной и захватывающей. Начался учебный год, и E1.RU опросил иностранных студентов и узнал, чем отличается российское образование от зарубежного.

Школы без столовых

Шехаб Омар родом из солнечного Каира, учится в Екатеринбурге на факультете международных отношений УрФУ. Студент говорит, что в Египте образовательная система похожа на российскую: учебный день в школах начинается с 08:00, а заканчивается в 14:00, но один урок длится 1 час 20 минут.

Шехаб гуляет в национальном костюме возле общежития УрФУ Источник: Шехаб Омар

В Египте, в отличие от России, нет столовых. Ученики приносят еду из дома, а обедают в школьном дворе или в классе, пока нет учителя.

— В школе у нас есть отдельный предмет — религия. Класс делят на две части: одни изучают ислам, другие — христианство, в зависимости от своего вероисповедания, — рассказывает Шехаб.

Египетский студент с однокурсниками в университете Источник: Шехаб Омар

Анатомия для мальчиков и девочек преподается в разных кабинетах. В качестве иностранного языка египетские школьники учат французский или итальянский. В обязательной программе — арабский и английский языки, литература, математика и естественные науки.

Юсеф Эль-Звааг из египетского города Бени-Суэйф приехал в Россию, чтобы изучать искусственный интеллект, ведь у нас «сильные университеты в сфере технологий и инженерии».

Молодой человек добавляет, что оценки в египетских школах и университетах выставляются по стобалльной шкале, переводятся в проценты или в буквы (A, B, C, D, F). Отличник — это обычно тот, кто имеет оценку от 85 до 100%.

В России Юсеф изучает технологии, связанные с искусственным интеллектом Источник: Юсеф Эль-Звааг

Для того чтобы поступить в университет в Египте, нужно сдать Thanaweya Amma (государственный экзамен в последний год обучения в старшей школе). Баллы этого экзамена определяют, в какой вуз и на какую специальность можно попасть.

Есть государственные (Каирский, Айн-Шамс, Александрийский) и частные университеты, а также институты (технические, педагогические, языковые).

Учебный год делится на два семестра: осенний и весенний. После каждого семестра — экзамены. Есть зимние каникулы (около трех недель) и летние (июль — август).

Обучение в России подразумевает больше практики, отмечает студент Источник: Юсеф Эль-Звааг

В Египте большое внимание уделяют теории, упор идет на экзамены и запоминание.

— В России больше практики, обсуждений. Здесь студенты активнее вовлекаются в процесс. Удивило, что здесь преподаватели много общаются со студентами, задают вопросы прямо на лекции, стимулируют думать самостоятельно. В Египте чаще — классическая лекция, где студент в основном слушает и конспектирует, — говорит Юсеф.

Русские студенты как экзотика

Екатерина Карпова училась по обмену в китайском городе Харбине. В Университете науки и технологий студенты занимаются пять дней в неделю. Учеба начинается в 08:10. Одна пара идет 90 минут — в этом смысле отличий от того, как выстроен учебный процесс в России, немного.

— Пар в зависимости от группы и уровня языка может быть разное количество, но максимально — три. Если брать максимум три пары, то заканчивали мы в 15:10. Между первыми двумя парами есть перерыв в 20 минут, а между второй и третьей парой — 01:40. За это время можно и нужно сходить пообедать, отдохнуть, — рассказывает Екатерина.

Студентка попала на учебу в КНР по обмену Источник: Екатерина Карпова

Студенты обязаны делать домашнюю работу в онлайн-приложении. Для каждого задания свой лимит по времени. Если не успел решить в срок, то доступ ограничивается и ставится оценка «неудовлетворительно».

Всё преподавание происходит на китайском языке, то есть по методу TPR (total physical response), когда обучают языку без использования родного языка учащегося.

— На парах всё нужно было записывать от руки, а для этого нужно знать иероглифы, развивать скорость письма. Уровень языка значительно повысился, особенно разговорного, потому что если не говорить, то довольно сложно жить в Китае. Английский там не используется, — рассказывает Екатерина.

Заветный диплом после стажировки в Китае Источник: Екатерина Карпова

Также студенты по обмену изучают историю, литературу Китая и географию.

— Вот что удивляет в Китае: учебники студенты покупают самостоятельно, хотя мы все привыкли, что в России их выдают бесплатно, а также то, что в этих учебниках спокойно можно писать ручкой! Я до самого конца во всех книгах писала карандашом, поскольку для меня это настоящее кощунство. Но студенты из других азиатских стран — Кореи, Таиланда и так далее — спокойно к этому относились, потому что у них в стране тоже так делают, — изумляется Екатерина.

В Китае более строгая дисциплина. К опозданиям относятся плохо. Если прогуливаешь или заболел, нужно писать заявления на отдых и собирать подписи всех учителей. Головная боль не считается уважительной причиной для пропуска занятий, а вот расстройство желудка — да.

— У нас в России это как будто интимная тема, но в Китае можно спокойно об этом говорить.

Если говорить о коренных студентах-китайцах, то Екатерине казалось, что они учатся 24/7.

Пары у них до вечера, а после они идут в библиотеку и до закрытия сидят там. Поскольку многие китайские общежития — это не про комфорт, а про практичность, то в библиотеке всегда мало свободных мест: все идут учиться. Екатерина Карпова студентка

В Китае учеба у студентов начинается 1 сентября, иногда даже раньше, а заканчивается в первых числах июля. Зимой есть два месяца каникул, примерно с начала января до начала марта. А вот летом китайские школьники отдыхают всего месяц.

Также на протяжении учебного года можно отдохнуть в дни государственных праздников, например в День труда (1 мая) или День образования КНР (1 октября), который отмечается пять дней.

Повседневная жизнь в Китае сильно отличается от привычной российской.

— Конечно, на первый план выходит питание. В Китае много разных блюд, но нет привычного нам разнообразия гарниров — это всегда рис или лапша, — объясняет россиянка. — Поскольку город, где я училась, отличается суровым климатом, то и еда там жирная, острая, тяжелая. В магазинах продуктов много, но нет привычной нам молочки, сыров, хлеба, колбас, зато много других интересных и необычных товаров. Например, консервированные «стухшие» яйца.

Так выглядят «протухшие» консервированные яйца Источник: Pinterest.com

Сон в обед — неотъемлемая часть ежедневного расписания любого китайца.

— Сперва казалось, что это шутка, однако быстро вошло в привычку, — признаётся Екатерина.

В ресторане еду заказывают не каждый себе, а несколько больших блюд на всех. Также нужно быть готовым к тому, что в Китае курят везде.

В КНР без телефона никуда не выйдешь, поскольку с его помощью делается всё. Заказывать еду, оплачивать покупки, вызывать такси, арендовать жилье, покупать билеты можно в одном приложении.

— Конечно, сейчас никого таким не удивишь, в России это тоже распространено и актуально, однако в Китае это как будто достигло высшей точки развития, — рассказывает Екатерина.

Студентка снимает цветущую сакуру Источник: Екатерина Карпова

Транспорт, как и в России, представлен разными видами: это метро, автобусы, прокатные велосипеды, а также такси.

— Трудно поверить, но я почти всегда вызывала такси, потому что там это дешево и быстро.

За год жизни в Китае Екатерина отметила, что в первую очередь местные ценят комфорт.

— Если посмотреть на то, в каком виде ходят студенты на занятия, как одеваются все вокруг, то понимаешь, что китайцы очень простые. Мы же как будто можем терпеть неудобство ради внешнего вида и имиджа. Но при этом для них очень важно не «потерять лицо», то есть не опозориться, не утратить статус в обществе. Можно спокойно оставить свои вещи и не беспокоиться, что их украдут, — рассказывает студентка.

Китайские студенты стеснялись подойти к русской красавице Источник: Екатерина Карпова

Завязать крепкую дружбу с китайскими студентами Екатерине не удалось, но она уверяет, что азиаты с большим восторгом смотрели на русских.

— Когда начался учебный год, большинство китайских первокурсников смотрели на нас как на пришельцев. Если подсаживаешься к кому-то, например, в столовой, то человек быстро заканчивает есть и уходит. Многие думали, что мы не знаем китайского, поэтому нередко можно было слышать: «О, русские, смотри, какие беленькие (высокие, красивые)». В целом складывалось впечатление, что нас сторонятся. Сейчас я понимаю, что это обычное стеснение, — с улыбкой заканчивает рассказ Екатерина.

«Студент в Аргентине может сам выбирать нагрузку»

Томас родом из солнечного города Буэнос-Айреса. Он аспирант третьего курса направления «История международных отношений» УрФУ.

Учебный год в Аргентине начинается в марте и заканчивается в декабре (времена года в южном полушарии противоположны нашим). В июле школьники уходят на двухнедельные зимние каникулы. На улицах Буэнос-Айреса часто можно увидеть детей в белых халатах — это ученики бесплатных школ, которые обязаны носить эту форму поверх обычной одежды.

— Оценки в аргентинских школах выставляют по десятибалльной шкале. Высшая отметка — десять, ниже семи баллов означает, что программа не усвоена. Годовую оценку ставят по среднему арифметическому триместровых оценок. Если она ниже семи, ученик должен сдать годовой экзамен по этому предмету, — рассказывает Томас.

Томас приехал в Россию из солнечного Буэнос-Айреса — на родине он точно будет рассказывать, как ходил по льду большого озера Источник: Томас Муньос

Уроки в школах Аргентины проходят на двух языках. В первую смену занятия ведут на испанском, во вторую — на иностранном (английском, немецком, испанском и даже идиш).

Поступление в вузы в Аргентине зависит от типа учебного заведения. В государственных университетах абитуриенты обязаны пройти подготовительный курс, который длится от одного семестра до года. Они сдают экзамены, выполняют контрольные работы и подтверждают свою готовность к обучению. Этот подход позволяет университету оценить уровень знаний и мотивацию поступающих.

В частных университетах всё проще: вступительные экзамены часто не требуются. После школы студенты могут сразу выбрать направление и начать обучение.

Колледжи в Аргентине не так популярны, как в других странах. Выпускники обычно сразу поступают в университет.

Томас полюбил суровую природу Источник: Томас Муньос

— Студент в Аргентине может сам выбирать нагрузку. Кто-то оканчивает курс за четыре года, кто-то — за шесть, совмещая учебу с работой. Такая система позволяет брать меньше курсов и уделять больше времени работе. В России совмещать учебу и работу сложнее, так как занятия занимают весь день. Единственный выход — взять академический отпуск и полностью прервать обучение, — говорит Томас.

В Аргентине, если студент не сдает экзамен, ему приходится заново проходить весь курс в следующем учебном году. Если сдать не удается несколько лет подряд, то учеба заканчивается без аттестата.

Всё почти как в России

Энхжин родом из Южной Гоби на юге Монголии. Она учится в УрФУ на факультете международных отношений. Занятия в ее стране обычно начинаются в 08:00 или 08:30. Школьный урок длится 40–45 минут, в день бывает по 5–6 уроков.

В столовой часто дают супы, мясные блюда (говядина, баранина), буузы (пельмени), борц (вяленое мясо), каши, чай с молоком.

Энхжин учится на факультете международных отношений Источник: Энхжин

— В монгольских школах особое внимание уделяется монгольскому языку и литературе, включая классические формы письма. Отдельным предметом изучается история Монголии и кочевой культуры — эпоха Чингисхана, традиции и быт кочевников. В некоторых школах есть уроки традиционных ремесел и искусства (национальная одежда, юрта, музыкальные инструменты). Также рассматриваются вопросы экологии и природопользования, связанные с кочевым хозяйством, — рассказывает Энхжин.

В Монголии школьники в конце 12-го класса проходят единую государственную аттестацию. Это аналог российского ЕГЭ. Результаты экзамена нужны для поступления в университеты.

Энхжин училась в Монголии 12 лет Источник: Энхжин

После окончания школы выпускники могут выбрать разные пути: поступить в государственные или частные университеты, в колледжи и профессиональные училища либо продолжить обучение за рубежом.

Среди крупнейших вузов страны — Монгольский государственный университет, университет науки и технологий, медицинский, экономический и педагогический университеты. Частные вузы предлагают программы в бизнесе, IT, праве и дизайне, часто сотрудничая с зарубежными партнерами.

«Бесплатное образование на всех уровнях»

Сириец Джозеф рассказал, что у него на родине образование доступно и бесплатно на всех уровнях. Студенты в основном изучают арабский язык, религию и военную подготовку. Обучение в школе длится 12 лет.

Высшее образование разделено на три ступени:

Licence — программа длится от четырех до шести лет;

DEA или DESS — от одного до двух лет, что соответствует степени магистра в Болонской системе;

постуниверситетское образование — продолжается от трех до пяти лет.

Джозеф рассказал, как устроено образование в Сирии Источник: Джозеф

Власти Сирии поддерживают развитие инженерного и медицинского образования в университетах, уделяя меньше внимания художественным дисциплинам, юриспруденции и бизнесу.

— В Сирии всего пять государственных университетов. Поступить в них несложно, так как образование бесплатное, однако после выпуска сложно найти работу. Идет война (несмотря на смену режима, гражданская война по-прежнему идет в некоторых регионах страны. — Прим. ред.), иностранные компании практически отсутствуют, и, соответственно, вакансий для выпускников крайне мало. Я выбрал учебу в России, потому что люблю ее и умею разговаривать по-русски, — улыбается Джозеф.

Образовательные системы стран все-таки сильно различаются. Иностранные студенты могут не сразу привыкнуть к методам преподавания, менталитету и культурным особенностям. Каждый учащийся уникален, но всех их объединяет одно — любовь к знаниям.

