Гигантские букеты, слезы и ключ к знаниям: чем запомнилось 1 Сентября в новых школах Ярославля

Летние каникулы подошли к концу, наступил новый учебный год. 1 сентября ярославские школьники, вооружившись букетом, отправились на линейки. Всего в регионе на учебу пошли около 144 тысяч школьников, из них 13 тысяч — первоклассники.
В этот торжественный понедельник в Ярославле и округе ввели в работу две новые школы: в поселке Заволжье и на Большой Федоровской, 62 (школа № 53). Показываем, как это было в нашем фоторепортаже.
Как выглядит новая школа в Заволжье
Для многих проснуться пришлось рано, от этого из толпы школьников то и дело доносилась зевота. Линейка в Заволжской школе началась во дворе. Входную группу украсили праздничными шарами, повсюду играла музыка.
Для открытия нового учебного учреждения директору школы вручили ключ.
Ребятня делилась между собой новостями и с нетерпением ждала момента, когда же пустят внутрь. Родители со слезами на глазах провожали своих чад на учебу.
В школах ученикам показали поздравление президента России Владимира Путина, затем в расписании стояли «Разговоры о важном».
Как прошла линейка в школе на Большой Федоровской
Кроме того, днем в Ярославле открылась долгожданная для жителей Красноперекопского района школа № 53, входящая в образовательный комплекс № 32 имени Валентины Терешковой.
В образовательный комплекс № 32 так включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175. Директор комплекса — Ольга Копеина.
На открытии школы присутствовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, министр образования Ирина Лобода, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой — вице-президент одноименного Благотворительного фонда Елена Терешкова, глава Красноперекопского и Фрунзенского района Андрей Удальцов, а также депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников и другие.
«Многие родители, которые стоят сегодня здесь, ждали с нетерпением эту школу. <…>. Ребята, первоклашки, вам задача — [учиться] только на пятерки, чтобы всё у вас получилось, чтобы было интересно и радостно. Дорогие родители, все мы родители, наберитесь терпения поддерживать ваших ребят. Они точно самые лучшие, всё у них получится. С праздником всех! С 1 Сентября!», — сказал на линейке мэр Ярославля Артем Молчанов.
Больше фото — ищите в нашем онлайн-репортаже.