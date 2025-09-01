Гигантские букеты, слезы и ключ к знаниям: чем запомнилось 1 Сентября в новых школах Ярославля

Как прошло 1 сентября в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летние каникулы подошли к концу, наступил новый учебный год. 1 сентября ярославские школьники, вооружившись букетом, отправились на линейки. Всего в регионе на учебу пошли около 144 тысяч школьников, из них 13 тысяч — первоклассники.

В этот торжественный понедельник в Ярославле и округе ввели в работу две новые школы: в поселке Заволжье и на Большой Федоровской, 62 (школа № 53). Показываем, как это было в нашем фоторепортаже.

Как выглядит новая школа в Заволжье

Для многих проснуться пришлось рано, от этого из толпы школьников то и дело доносилась зевота. Линейка в Заволжской школе началась во дворе. Входную группу украсили праздничными шарами, повсюду играла музыка.

Заволжская школа оформлена в оранжевых цветах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для открытия нового учебного учреждения директору школы вручили ключ.

В Ярославле 1 Сентября открыли новую школу в поселке Заволжье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытие школы приехали министр образования Ярославской области Ирина Лобода, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Ярославского округа Алексей Михайлов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребятня делилась между собой новостями и с нетерпением ждала момента, когда же пустят внутрь. Родители со слезами на глазах провожали своих чад на учебу.

Новая школа рассчитана на 600 учеников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители прослезились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А школьники смирно стояли под солнцем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие в этот день подготовили билеты для учителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательная традиция праздника — подъем флага Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой линейке танцевальный номер подготовили не только школьники, но и родители Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И под конец линейки прозвучал первый звонок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В школах ученикам показали поздравление президента России Владимира Путина, затем в расписании стояли «Разговоры о важном».

В классах детям показали обращение президента Владимира Путина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошла линейка в школе на Большой Федоровской

Кроме того, днем в Ярославле открылась долгожданная для жителей Красноперекопского района школа № 53, входящая в образовательный комплекс № 32 имени Валентины Терешковой.

В образовательный комплекс № 32 так включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175. Директор комплекса — Ольга Копеина.

Теперь отправляемся в школу на Большой Федоровской Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытии школы присутствовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, министр образования Ирина Лобода, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой — вице-президент одноименного Благотворительного фонда Елена Терешкова, глава Красноперекопского и Фрунзенского района Андрей Удальцов, а также депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников и другие.

«Многие родители, которые стоят сегодня здесь, ждали с нетерпением эту школу. <…>. Ребята, первоклашки, вам задача — [учиться] только на пятерки, чтобы всё у вас получилось, чтобы было интересно и радостно. Дорогие родители, все мы родители, наберитесь терпения поддерживать ваших ребят. Они точно самые лучшие, всё у них получится. С праздником всех! С 1 Сентября!», — сказал на линейке мэр Ярославля Артем Молчанов.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил учеников с 1 Сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школу построили на месте снесенной аварийной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один букет ярче другого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители явно радостнее первоклассников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Елена Терешкова посетила торжественную линейку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместе с мэром и губернатором она разрезала ленточку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внимание, звучит гимн! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Букет выглядит больше первоклассника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие разные эмоции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первоклашки впервые сели за парты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU