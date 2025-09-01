НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Разделся на людях после ДТП
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Швырнул ребенка об асфальт
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный рейс
Какие обследования пройти осенью
1 Сентября в Ярославле
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Город 1 сентября Фоторепортаж Гигантские букеты, слезы и ключ к знаниям: чем запомнилось 1 Сентября в новых школах Ярославля

Гигантские букеты, слезы и ключ к знаниям: чем запомнилось 1 Сентября в новых школах Ярославля

Публикуем фоторепортаж с торжественных линеек

563
4 комментария
Как прошло 1 сентября в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак прошло 1 сентября в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошло 1 сентября в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Летние каникулы подошли к концу, наступил новый учебный год. 1 сентября ярославские школьники, вооружившись букетом, отправились на линейки. Всего в регионе на учебу пошли около 144 тысяч школьников, из них 13 тысяч — первоклассники.

В этот торжественный понедельник в Ярославле и округе ввели в работу две новые школы: в поселке Заволжье и на Большой Федоровской, 62 (школа № 53). Показываем, как это было в нашем фоторепортаже.

Как выглядит новая школа в Заволжье

Для многих проснуться пришлось рано, от этого из толпы школьников то и дело доносилась зевота. Линейка в Заволжской школе началась во дворе. Входную группу украсили праздничными шарами, повсюду играла музыка.

Заволжская школа оформлена в оранжевых цветах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаволжская школа оформлена в оранжевых цветах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заволжская школа оформлена в оранжевых цветах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для открытия нового учебного учреждения директору школы вручили ключ.

В Ярославле 1 Сентября открыли новую школу в поселке Заволжье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле 1 Сентября открыли новую школу в поселке Заволжье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 1 Сентября открыли новую школу в поселке Заволжье

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытие школы приехали министр образования Ярославской области Ирина Лобода, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Ярославского округа Алексей Михайлов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа открытие школы приехали министр образования Ярославской области Ирина Лобода, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Ярославского округа Алексей Михайлов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытие школы приехали министр образования Ярославской области Ирина Лобода, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Ярославского округа Алексей Михайлов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребятня делилась между собой новостями и с нетерпением ждала момента, когда же пустят внутрь. Родители со слезами на глазах провожали своих чад на учебу.

Новая школа рассчитана на 600 учеников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовая школа рассчитана на 600 учеников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новая школа рассчитана на 600 учеников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители прослезились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРодители прослезились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители прослезились

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А школьники смирно стояли под солнцем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА школьники смирно стояли под солнцем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А школьники смирно стояли под солнцем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие в этот день подготовили билеты для учителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие в этот день подготовили билеты для учителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие в этот день подготовили билеты для учителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательная традиция праздника&nbsp;— подъем флага | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбязательная традиция праздника&nbsp;— подъем флага | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательная традиция праздника — подъем флага

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой линейке танцевальный номер подготовили не только школьники, но и родители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа этой линейке танцевальный номер подготовили не только школьники, но и родители | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой линейке танцевальный номер подготовили не только школьники, но и родители

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И под конец линейки прозвучал первый звонок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ под конец линейки прозвучал первый звонок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И под конец линейки прозвучал первый звонок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В школах ученикам показали поздравление президента России Владимира Путина, затем в расписании стояли «Разговоры о важном».

В классах детям показали обращение президента Владимира Путина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ классах детям показали обращение президента Владимира Путина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В классах детям показали обращение президента Владимира Путина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошла линейка в школе на Большой Федоровской

Кроме того, днем в Ярославле открылась долгожданная для жителей Красноперекопского района школа № 53, входящая в образовательный комплекс № 32 имени Валентины Терешковой.

В образовательный комплекс № 32 так включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175. Директор комплекса — Ольга Копеина.

Теперь отправляемся в школу на Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь отправляемся в школу на Большой Федоровской | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь отправляемся в школу на Большой Федоровской

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытии школы присутствовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, министр образования Ирина Лобода, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой — вице-президент одноименного Благотворительного фонда Елена Терешкова, глава Красноперекопского и Фрунзенского района Андрей Удальцов, а также депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников и другие.

«Многие родители, которые стоят сегодня здесь, ждали с нетерпением эту школу. <…>. Ребята, первоклашки, вам задача — [учиться] только на пятерки, чтобы всё у вас получилось, чтобы было интересно и радостно. Дорогие родители, все мы родители, наберитесь терпения поддерживать ваших ребят. Они точно самые лучшие, всё у них получится. С праздником всех! С 1 Сентября!», — сказал на линейке мэр Ярославля Артем Молчанов.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил учеников с 1 Сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Школу построили на месте снесенной аварийной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШколу построили на месте снесенной аварийной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школу построили на месте снесенной аварийной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один букет ярче другого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин букет ярче другого | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один букет ярче другого

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители явно радостнее первоклассников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРодители явно радостнее первоклассников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Родители явно радостнее первоклассников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Елена Терешкова посетила торжественную линейку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕлена Терешкова посетила торжественную линейку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Елена Терешкова посетила торжественную линейку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместе с мэром и губернатором она разрезала ленточку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместе с мэром и губернатором она разрезала ленточку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместе с мэром и губернатором она разрезала ленточку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внимание, звучит гимн! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнимание, звучит гимн! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внимание, звучит гимн!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Букет выглядит больше первоклассника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБукет выглядит больше первоклассника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Букет выглядит больше первоклассника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие разные эмоции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие разные эмоции | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие разные эмоции

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первоклашки впервые сели за парты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервоклашки впервые сели за парты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первоклашки впервые сели за парты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше фото — ищите в нашем онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
1 Сентября День знаний Школа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
30 минут
Всё очень мило! Лишь бы знания толковые были,а не зомби-программа)
Гость
36 минут
А тут говорили ничего не прстроят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление