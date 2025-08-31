НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Завалил экзамен, но не остался без образования: 9-классникам предложили способ получить профессию

В правительстве поддержали инициативу

3 комментария
Девятиклассникам хотят дать возможность бесплатно пройти обучение по рабочей профессии, если они даже не сдали экзамены. Авторами инициативы выступили заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых. Правительство РФ поддержало законопроект.

«Когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», — приводит слова депутатов Telegram-канал «Дума-ТВ». 

Чтобы дети не отставали, они предложили пройти профессиональное обучение и по его итогам сдать квалификационный экзамен. Таким образом, если закон примут, ребята смогут пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат об основном общем образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ОГЭ Аттестат Профессия
Комментарии
Инженер1
1 час
Ха-ха-ха!
Гость
1 час
Раньше таких фабзайцами называли!🤣
