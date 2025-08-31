Завалил экзамен, но не остался без образования: 9-классникам предложили способ получить профессию

Школьники смогут не терять год для пересдачи Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Девятиклассникам хотят дать возможность бесплатно пройти обучение по рабочей профессии, если они даже не сдали экзамены. Авторами инициативы выступили заместители председателя Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых. Правительство РФ поддержало законопроект.

«Когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации», — приводит слова депутатов Telegram-канал «Дума-ТВ».