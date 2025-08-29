В школах отменят привычные предметы, а ученикам будут ставить оценки за поведение: что изменится в новом учебном году

Через нескольких дней начнется новый учебный год. Он принесет не только новые знания, но и изменения в программе, уроках и даже домашних заданиях. Расскажем обо всех — в карточках.
- Расписание учебного года
- ГОСТ на школьную форму
- Отмена предметов и сокращение часов
- Единое расписание и меньше контрольных
- Ограничение домашних заданий
- Новые оценки
- Подстраивание под биоритмы
- Большие перерывы
- Новшества в ЕГЭ
- Больше студентов-преподавателей
- Цифровизация учебного процесса
- Новый порядок оказания медпомощи
Расписание учебного года
Новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026 года. Школы могут организовать обучение как по четвертям, так и по триместрам.
Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней, а для первоклассников Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительный отдых в феврале — тоже не менее недели.
ГОСТ на школьную форму
С 2025 года вводят новые требования к школьной форме. Они касаются фасона, тканей, цветов одежды для учащихся:
деловой стиль (форма предполагает строгость, сдержанность и консерватизм в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров);
удобство (покрой изделий должен обеспечивать комфорт для обучающегося как сидя, так и в движении);
светский характер и эстетика (форма не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений или пропагандирующую противоправное поведение);
государственная символика (рекомендуется размещение на форме государственной и патриотической символики).
Нововведение касается производителей одежды для школьников.
Отмена предметов и сокращение часов
В новом учебном году изменится школьная программа. Из нее уберут обществознание в 6–7-х классах. Этот предмет будут изучать только восьми- и девятиклассники — по одному уроку в неделю. Освободившееся учебное время отдадут изучению истории России и своего региона.
При этом историю начнут изучать по обновленной программе. Школы перейдут на единую линейку учебников, представленную недавно.
Кроме обществознания сократят еще и изучение английского языка. С 5-го по 7-й класс на этот предмет теперь будут тратить два часа в неделю вместо четырех.
Единое расписание и меньше контрольных
С нового учебного года абсолютно все школы России перейдут на единое расписание. Это значит, что ученики станут одновременно изучать аналогичные темы по одним и тем же предметам, что позволит детям при смене учебного заведения не отставать от сверстников.
ОГЭ и ЕГЭ также синхронизируют со школьными программами. Таким образом подготовка к экзаменам станет более логичной, понятной и системной.
Другим важным шагом станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу). Теперь на них должно уходить не более 10% от учебного времени.
Ограничение домашних заданий
В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся.
у первых классов — до часа в день;
у вторых и третьих — до 1,5 часа;
в четвертом и пятом — 2 часа;
учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часа;
в старших классах — 3,5 часа.
Для выполнения задания, требующего длительной подготовки, например реферата, доклада, презентации, заучивания стихотворения, школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
Новые оценки
В некоторых школах введут оценки за поведение. В пилотном проекте примут участие 84 образовательных учреждения Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, ЛНР, Чеченской Республики, Республики Мордовия.
Каждая школа сможет выбрать одну из трех моделей оценки:
двухуровневая система (зачет/незачет);
трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение);
пятибалльная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно).
Поведение будут оценивать у учащихся с первых по восьмые классы в течение учебного года. В случае успеха данного нововведения, его распространят по всей стране.
Подстраивание под биоритмы
При формировании расписания Минпросвещения рекомендует учитывать пик умственной активности у детей школьного возраста. Он приходится на интервал с 10 до 12 часов.
Поэтому наиболее сложные по шкале трудности учебные предметы (математика, русский и иностранный языки) следует проводить:
на 2–3-м уроках — для младших школьников;
на 2–4-м уроках — для остальных учеников.
Объяснять новый материал, проводить проверочные и контрольные работы рекомендуется на 2–4-м уроках в середине учебной недели.
Большие перерывы
Минимальный перерыв между последним уроком и дополнительными занятиями увеличили до 30 минут, что обеспечивает более длительный отдых школьникам после обязательных уроков. Это изменение затронет как школы, так и детские сады. Ранее на отдых отводилось 20 минут.
Кроме того, вводят обязательный минимальный промежуток между занятиями продолжительностью 10 минут, который раньше не имел точного определения.
Новшества в ЕГЭ
Каждое задание экзамена будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала. Это позволит сделать ЕГЭ более понятным и предсказуемым для учащихся.
Кроме того, по русскому языку, к примеру, будут введены нормативные словари как официальный источник, что даст возможность апеллировать к ним при несогласии с оценкой. А по информатике сократится количество используемых форматов файлов в рамках перехода на отечественное программное обеспечение.
Кроме того, на ЕГЭ смогут присутствовать родители. Теперь один представитель детей сможет следить за условиями и защищать права выпускников. Предполагается, что это снизит уровень стресса на экзамене.
Больше студентов-преподавателей
Даже те студенты, которые учатся в непедагогических вузах, смогут стать учителями в школах. Поправки об этом вступили в силу 11 августа.
Для этого им будет достаточно:
отучиться в своем вузе не менее трех лет;
успешно сдать экзамены по учебным предметам и дисциплинам, связанным с педагогической деятельностью.
Цифровизация учебного процесса
Минпросвещения пообещало, что к началу нового учебного года программа «Сферум» интегрируется с национальным мессенджером MAX. Она станет доступна учителям, учащимся и родителям.
По задумке такой симбиоз платформ упростит обмен информацией и повысит эффективность образовательных процессов.
Новый порядок оказания медпомощи
В школах появится медицинская сестра-специалист. Она будет бесплатно оказывать первую доврачебную помощь.
Кроме того, вводятся новые требования по оснащению медпункта в школах. В нем должны быть: одноразовые медицинские изделия и расходные материалы, в том числе медицинские перчатки, халаты и маски, шапочки хирургические, шпатели для языка смотровые, шприцы, перевязочные материалы, включая бинты, стерильные салфетки, лейкопластырь, а также лекарственные препараты для оказания медицинской помощи детям при анафилактическом шоке.