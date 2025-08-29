НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 755мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Хотели объединить два первых класса
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославская школа в федеральном топе
Какие обследования пройти осенью
Построят платные парковки
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Что известно о сгоревшем доме-памятнике
Напал на девушку
Образование Новые законы Карточки В школах отменят привычные предметы, а ученикам будут ставить оценки за поведение: что изменится в новом учебном году

В школах отменят привычные предметы, а ученикам будут ставить оценки за поведение: что изменится в новом учебном году

Собрали все нововведения в одном материале

249
2 комментария
Учебную нагрузку на школьников ограничат | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUУчебную нагрузку на школьников ограничат | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Учебную нагрузку на школьников ограничат

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Через нескольких дней начнется новый учебный год. Он принесет не только новые знания, но и изменения в программе, уроках и даже домашних заданиях. Расскажем обо всех — в карточках.

  1. Расписание учебного года
  2. ГОСТ на школьную форму
  3. Отмена предметов и сокращение часов
  4. Единое расписание и меньше контрольных
  5. Ограничение домашних заданий
  6. Новые оценки
  7. Подстраивание под биоритмы
  8. Большие перерывы
  9. Новшества в ЕГЭ
  10. Больше студентов-преподавателей
  11. Цифровизация учебного процесса
  12. Новый порядок оказания медпомощи
1

Расписание учебного года

Новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026 года. Школы могут организовать обучение как по четвертям, так и по триместрам.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней, а для первоклассников Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительный отдых в феврале — тоже не менее недели.

2

ГОСТ на школьную форму

С 2025 года вводят новые требования к школьной форме. Они касаются фасона, тканей, цветов одежды для учащихся:

  • деловой стиль (форма предполагает строгость, сдержанность и консерватизм в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров);

  • удобство (покрой изделий должен обеспечивать комфорт для обучающегося как сидя, так и в движении);

  • светский характер и эстетика (форма не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений или пропагандирующую противоправное поведение);

  • государственная символика (рекомендуется размещение на форме государственной и патриотической символики).

Источник: ТАСС / ВКИсточник: ТАСС / ВК
Источник:

ТАСС / ВК

Нововведение касается производителей одежды для школьников. 

3

Отмена предметов и сокращение часов

В новом учебном году изменится школьная программа. Из нее уберут обществознание в 6–7-х классах. Этот предмет будут изучать только восьми- и девятиклассники — по одному уроку в неделю. Освободившееся учебное время отдадут изучению истории России и своего региона.

При этом историю начнут изучать по обновленной программе. Школы перейдут на единую линейку учебников, представленную недавно.

Кроме обществознания сократят еще и изучение английского языка. С 5-го по 7-й класс на этот предмет теперь будут тратить два часа в неделю вместо четырех.

4

Единое расписание и меньше контрольных

С нового учебного года абсолютно все школы России перейдут на единое расписание. Это значит, что ученики станут одновременно изучать аналогичные темы по одним и тем же предметам, что позволит детям при смене учебного заведения не отставать от сверстников.

ОГЭ и ЕГЭ также синхронизируют со школьными программами. Таким образом подготовка к экзаменам станет более логичной, понятной и системной.

Другим важным шагом станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу). Теперь на них должно уходить не более 10% от учебного времени.

5

Ограничение домашних заданий

В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся.

  • у первых классов — до часа в день;

  • у вторых и третьих — до 1,5 часа;

  • в четвертом и пятом — 2 часа;

  • учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часа;

  • в старших классах — 3,5 часа.

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки, например реферата, доклада, презентации, заучивания стихотворения, школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.

6

Новые оценки

В некоторых школах введут оценки за поведение. В пилотном проекте примут участие 84 образовательных учреждения Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, ЛНР, Чеченской Республики, Республики Мордовия.

Каждая школа сможет выбрать одну из трех моделей оценки:

  • двухуровневая система (зачет/незачет);

  • трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение);

  • пятибалльная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно).

Поведение будут оценивать у учащихся с первых по восьмые классы в течение учебного года. В случае успеха данного нововведения, его распространят по всей стране.

7

Подстраивание под биоритмы

При формировании расписания Минпросвещения рекомендует учитывать пик умственной активности у детей школьного возраста. Он приходится на интервал с 10 до 12 часов. 

Поэтому наиболее сложные по шкале трудности учебные предметы (математика, русский и иностранный языки) следует проводить:

  • на 2–3-м уроках — для младших школьников;

  • на 2–4-м уроках — для остальных учеников.

Объяснять новый материал, проводить проверочные и контрольные работы рекомендуется на 2–4-м уроках в середине учебной недели.

8

Большие перерывы

Минимальный перерыв между последним уроком и дополнительными занятиями увеличили до 30 минут, что обеспечивает более длительный отдых школьникам после обязательных уроков. Это изменение затронет как школы, так и детские сады. Ранее на отдых отводилось 20 минут.

Кроме того, вводят обязательный минимальный промежуток между занятиями продолжительностью 10 минут, который раньше не имел точного определения.

9

Новшества в ЕГЭ

Каждое задание экзамена будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала. Это позволит сделать ЕГЭ более понятным и предсказуемым для учащихся.

Кроме того, по русскому языку, к примеру, будут введены нормативные словари как официальный источник, что даст возможность апеллировать к ним при несогласии с оценкой. А по информатике сократится количество используемых форматов файлов в рамках перехода на отечественное программное обеспечение.

Кроме того, на ЕГЭ смогут присутствовать родители. Теперь один представитель детей сможет следить за условиями и защищать права выпускников. Предполагается, что это снизит уровень стресса на экзамене.

10

Больше студентов-преподавателей

Даже те студенты, которые учатся в непедагогических вузах, смогут стать учителями в школах. Поправки об этом вступили в силу 11 августа.

Для этого им будет достаточно:

  • отучиться в своем вузе не менее трех лет;

  • успешно сдать экзамены по учебным предметам и дисциплинам, связанным с педагогической деятельностью.

11

Цифровизация учебного процесса

Минпросвещения пообещало, что к началу нового учебного года программа «Сферум» интегрируется с национальным мессенджером MAX. Она станет доступна учителям, учащимся и родителям.

По задумке такой симбиоз платформ упростит обмен информацией и повысит эффективность образовательных процессов.

12

Новый порядок оказания медпомощи

В школах появится медицинская сестра-специалист. Она будет бесплатно оказывать первую доврачебную помощь.

Кроме того, вводятся новые требования по оснащению медпункта в школах. В нем должны быть: одноразовые медицинские изделия и расходные материалы, в том числе медицинские перчатки, халаты и маски, шапочки хирургические, шпатели для языка смотровые, шприцы, перевязочные материалы, включая бинты, стерильные салфетки, лейкопластырь, а также лекарственные препараты для оказания медицинской помощи детям при анафилактическом шоке.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Учебный год Расписание уроков Каникулы ЕГЭ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 минут
Сказки ещё можно изучать.
Гость
13 минут
Осталось только ввести политпросвещение и рассовое разнообразие как в ЕС и тогда точно тик-ток всему
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление