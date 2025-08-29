В школах отменят привычные предметы, а ученикам будут ставить оценки за поведение: что изменится в новом учебном году

В новом учебном году изменится школьная программа. Из нее уберут обществознание в 6–7-х классах. Этот предмет будут изучать только восьми- и девятиклассники — по одному уроку в неделю. Освободившееся учебное время отдадут изучению истории России и своего региона.

При этом историю начнут изучать по обновленной программе. Школы перейдут на единую линейку учебников, представленную недавно.

Кроме обществознания сократят еще и изучение английского языка. С 5-го по 7-й класс на этот предмет теперь будут тратить два часа в неделю вместо четырех.