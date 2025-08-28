НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование В Ярославле родители возмутились объединением двух первых классов в один

В Ярославле родители возмутились объединением двух первых классов в один

Как на это отреагировали власти

339
3 комментария
Родители первоклассников пожаловались на объединение двух классов в один | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРодители первоклассников пожаловались на объединение двух классов в один | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Родители первоклассников пожаловались на объединение двух классов в один

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле родители первоклассников школы № 72, которая входит в образовательный комплекс «Вектор», забили тревогу из-за большого количества учеников в классе.

В соцсетях 28 августа появился жалобный пост:

«В нашей школе № 72 был открыт набор в два первых класса, а в итоге будущих первоклассников объединили в один — численностью 36 учеников. Объяснили это решение тем, что руководство образовательного комплекса считает нецелесообразным содержать два первых класса по 18 учеников».

Родители школьников обеспокоились, что детям будет тесно в кабинетах, да и учителю сложнее работать с таким количеством учеников.

«В классе, где 36 первоклассников, учителю будет сложнее удерживать внимание всех детей, что в свою очередь будет влиять на успеваемость. В больших коллективах дети чаще разбиваются на группы, что может приводить к конфликтам или изоляции отдельных учеников», — говорится в обращении родителей, опубликованном в паблике «Свободный Ярославль».

Редакция 76.RU запросила комментарий в мэрии по сложившейся ситуации. В городской администрации сообщили, что в школе № 72 всё же будет открыто два первых класса.

«В связи с увеличением количества заявлений о поступлении в первый класс директором школы № 72 принято решение об открытии двух первых классов», — сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ранее жители Фрунзенского района жаловались на нехватку мест в школах. Власти пообещали построить две новые школы на Соколе и в Дядьково. Но это пока в планах, к проектированию не приступали.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Первый класс
Комментарии
3
Гость
10 минут
Люди, о чем вы??? Государство дает вам образование бесплатно!!! Будьте благодарны!!!
Гость
1 минута
Ну всё правильно, два класса по 18 держать накладно, да и классный руководитель выплату получает от 25 человек в классе. Не желают родители так учиться, в соседних школах недобор.
Читать все комментарии
