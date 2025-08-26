«Что делать родителям?»: ярославцы жалуются на нехватку мест в школах в спальном районе Ярославля

В 2026 году в Ярославле должны построить две школы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Фрунзенского района Ярославля обеспокоены нехваткой мест в школах при активной застройке в микрорайонах Сокол и Дядьково. О проблеме рассказала местная жительница Елена.

«А как продвигается работа со строительством школ в самом проблемном Фрунзенском районе, в частности, в Дядькове и на Соколе? Начато проектирование хоть одной школы? И что делать родителям на сегодня? В начальном звене нет мест в школах № 21, 23, 88, 89, 91,» — написала ярославна в соцсетях 25 августа.

В мэрии Ярославля подтвердили, что строительство новых школ в районе действительно запланировано, но проектирование пока не началось.

«Согласно мероприятиям программы, на 2026 год запланировано проектирование двух школ на 1100 мест каждая в микрорайоне № 1 жилого района „Сокол“ по ул. Дядьковской и две школы на 800 и 980 мест в микрорайоне № 1 и № 2 жилого района „Дядьково“», — сообщили в мэрии.

В администрации также уточнили, что перевод детей из одной школы в другую осуществляется при наличии свободных мест. В случае их отсутствия родителям необходимо обратиться в Департамент образования для устройства ребенка в другую школу.

«В указанных школах в разных параллелях имеются свободные места, кроме третьих классов. В параллели третьих классов свободные места есть в школах № 16, 66 и 78», — добавили в мэрии.