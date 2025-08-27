Станет ли ЕГЭ по истории обязательным. Власти сказали, чего ждать от экзаменов в 2026 году

Школьники каждый год внимательно следят за изменениями в ЕГЭ Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Министр образования Сергей Кравцов сказал, планируются ли сильные изменения в ЕГЭ 2026 года. Главное: ЕГЭ по истории не будет обязательным, а экзамен будет строго соответствовать школьной программе. Подробности Кравцов рассказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на «России-1».

Слухи об обязательном ЕГЭ по истории в России ходят давно. Они возникли после того, как в правительстве предложили заменить ЕГЭ по обществознанию на ЕГЭ по истории для ряда специальностей. Стоит подчеркнуть, что об обязательном для всех экзамене речи не шло даже в этих идеях. Предложение касается лишь тех, кто выбрал обществознание для поступления. Для них обществознание однажды может заменить история — но случится это не в 2026 году.

«В наступающем учебном году — два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю», — объяснил Кравцов.