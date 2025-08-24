Только самый умный ярославец ответит на 10 из 10. А вы справитесь с тестом для гениев?

От большинства обитателей планеты нас отличает не только то, что мы ходим в одежде (да еще и на двух ногах), но и стремление к какому-никакому развитию. Согласитесь., всегда интересно открывать для себя что-то новое. Некоторые знания, конечно, потихоньку забываются, но могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, в такой, как этот наш тест. В нем мы объединили 10 вопросов на общие знания разной степени сложности (и один логический — для разнообразия). Как думаете, у вас получится ответить на каждый из них?