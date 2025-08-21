НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Новая школа в Ярославле получила лицензию на работу. Когда там начнут зачислять детей

Новая школа в Ярославле получила лицензию на работу. Когда там начнут зачислять детей

Власти назвали точную дату

536
20 комментариев
Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября | Источник: Михаил Евраев / TelegramШкола на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле новая школа на улице Большой Федоровской получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по новому адресу. Прием заявлений на зачисление в образовательное учреждение начнется с 23 августа.

«Школа на 500 учеников оснащена всем необходимым для комфортного обучения и развития: просторные классы, столовая на 250 мест, два спортивных зала, актовый зал для мероприятий и библиотечно-информационный центр с современными ресурсами. Особое внимание уделено доступной среде: установлены лифты, пандусы и подъемники, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и был включен в образовательный процесс», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Строительством школы занимается компания «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что школа войдет в комплекс образовательных учреждений Красноперекопского района, в который также включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.

Комментарии
20
Гость
1 час
Новый зомби-центр? А где флаги у входа? Странное заведение
Гость
1 час
На что это похоже?
Читать все комментарии
