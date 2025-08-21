Новая школа в Ярославле получила лицензию на работу. Когда там начнут зачислять детей

Школа на Большой Федоровской начнет работать с 1 сентября Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле новая школа на улице Большой Федоровской получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по новому адресу. Прием заявлений на зачисление в образовательное учреждение начнется с 23 августа.

«Школа на 500 учеников оснащена всем необходимым для комфортного обучения и развития: просторные классы, столовая на 250 мест, два спортивных зала, актовый зал для мероприятий и библиотечно-информационный центр с современными ресурсами. Особое внимание уделено доступной среде: установлены лифты, пандусы и подъемники, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и был включен в образовательный процесс», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Строительством школы занимается компания «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Компания была основана в 2014 году. В портфолио подрядчика: центр культурного развития в Данилове и школа в Заволжье. Стоимость строительства школы на Большой Федоровской оценивалась в 739 миллионов рублей.