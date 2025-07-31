Где дешевле? Обзор цен на общежития при университетах Ярославля

Сколько стоит проживание в общежитиях в ярославских университетах Источник: читатели 76.RU

Выпускные из школ позади, с июля и до конца августа — период поступления в вузы. Одним из главных вопросов для иногородних становится жилье — чаще всего это студенческие общежития.

Мы изучили, сколько стоит проживание в общежитиях вузов Ярославля, и подготовили для вас актуальный обзор цен.

Цены в общежитиях ЯГМУ

У Ярославского государственного медицинского университета четыре корпуса общежитий:

общежитие № 2 — ул. Гагарина, д. 5; 157 комнат (463 места);

общежитие № 3 — ул. Чкалова, д. 2А; 209 комнат (514 мест);

общежитие № 4 — пр. Октября, д. 63; 208 комнат (512 мест);

общежитие № 5 — пр. Октября, д. 63, корп. 2; 221 комната (553 места).

Сколько стоит проживание в общежитии ЯГМУ Источник: ysmu.ru

Стоимость проживания в общежитии ЯГМУ зависит от категории студента и конкретного общежития. Для обучающихся на бюджете проживание обойдется от 456 до 511 рублей в месяц. Самая низкая плата установлена в общежитии № 5, самая высокая — в общежитиях № 2 и 3.

Студенты, обучающиеся на платной основе, заплатят больше — от 826 до 952 рублей. Льготники, предоставившие соответствующую справку из органов соцзащиты, также смогут рассчитывать на пониженные ставки — от 396 до 470 рублей.

Это цены будут действовать до 30 сентября 2025 года. Стоимость проживания с 1 октября будут установлена позже, как только будет получена информация о стоимости отопления от теплоснабжающих организаций. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе ЯГМУ.

Цены в общежитиях ЯрГУ

У Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова имеется только одно общежитие — на улице Союзной, д. 141. Согласно данным с сайта университета, в девятиэтажном здании площадью 6201 кв. м расположены 226 комнат и 556 койко-мест.

Стоимость проживания для всех студентов одинакова — около 700 рублей в месяц. Эта стоимость до начала отопительного сезона.

Что входит в ежемесячную плату за общежитие: полный перечень расходов Источник: ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Цены в общежитиях ЯГПУ

В Ярославском государственном педагогическом университете для студентов есть три общежития:

общежитие № 1 — ул. Володарского, д. 1;

общежитие № 2 — ул. Которосльная набережная, д. 46б;

общежитие № 3 — ул. Чайковского, д. 2Б.

Как уточнили 76.RU в приемной комиссии университета, оплата за общежитие за семестр составляет 2700 рублей.

Цены в общежитии ЯГТУ

В Ярославском государственном техническом университете действуют четыре студенческих общежития:

общежитие № 1 — ул. Гагарина, д. 1а;

общежитие № 2 — ул. Гагарина, д. 3;

общежитие № 3 — ул. Гагарина, д. 1;

общежитие № 5 — ул. Гагарина, д. 11.

Университет предоставляет общежитие иногородним студентам. В среднем стоимость проживания составляет около 700 рублей в месяц в теплое время года и около 1000 рублей — в отопительный период.

«В ближайшее время в ярославском Политехе запланирован очередной ремонт в общежитиях для поддержания необходимого уровня комфорта для отдыха и учебы студентов», — сообщили в ЯГТУ.

Цены в общежитии ЯГТИ

Общежитие Ярославского государственного театрального института расположено на ул. Звездной, 49, в районе Липовая Гора. С нового учебного года стоимость проживания составит около 1800 рублей в месяц. Общее количество мест — более 200.

Цены в общежитии ЯрГАУ

В Ярославском государственном аграрном университете два корпуса общежития:

общежитие № 1 — ул. Труфанова, д. 34, корп. 2;

общежитие № 2 — ул. Труфанова, д. 34, корп. 4.

Как сообщили в приемной комиссии университета, стоимость проживания зависит от времени года. Сейчас в среднем она начинается от 1000 рублей в месяц. Зимой, с учетом расходов на отопление, плата может достигать 2000 рублей.

Академия МУБиНТ

У Академии МУБиНТ в Ярославле есть одно общежитие на улице Володарского, 99.

«У нас комнаты разной наполняемости. Есть четырехместная комната — проживание в ней стоит 4400 рублей в месяц; трехместная — 5500, двухместная — 6200, одноместная — 7100, — сообщили в пресс-службе университета. — Комнаты с меньшей наполняемостью в приоритете у старших курсов, поэтому студенты первого и второго курсов, как правило, живут в трех- или четырехместных комнатах».

В 2025 году для первокурсников выделено около 30 мест в общежитии.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ