Движуха в личке: словарь русского языка пополнили зумерскими терминами — вот они

Движуха в личке: словарь русского языка пополнили зумерскими терминами — вот они

Трендами 2025 года стали 657 новых слов

3 комментария
Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой «добавление 2025» | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой «добавление 2025»

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Очередные изменения появились в официальном орфографическом словаре. Российская академия наук пополнила список 657 новыми словами, которые отражают как повседневную молодежную речь, так и реалии современной жизни.

В списке новичков появились слова, связанные с текущей общественно-политической повесткой. Например, «беспилотник» и «оперштаб». Кроме того, новыми лексическими единицами теперь считаются популярные разговорные и интернет-термины: «тиктокер», «личка», «движуха», «смузи», «раф» и «пауэрбанк». Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой «добавление 2025».

По информации РАН, обновление отражает естественные процессы развития русского языка. Это происходит, когда люди используют новые слова в повседневной речи, а также заимствований и лексики, возникающей под влиянием технологических и социальных изменений.

Одновременно с этим Роскомнадзор уточнил список лексики, запрещенной к использованию в СМИ. Под ограничениями по-прежнему остаются четыре базовых корня, связанных с нецензурной лексикой.

Главный редактор наших коллег из «CHITA.RU» Екатерина Шайтанова поговорила с руководителем портала «Грамота.ру» Константином Деревянко о том, почему в России становится мало грамотных людей и как это влияет на экономику.

Гость
30 минут
Интересно включили ли они в свой новый словарь такие термины как "мыслепреступление", "двоемыслие", " прол", "телекран", "радлаг", "минимир", "белочёрный"?
Гость
1 час
А если бы не воровали чужие заголовки, то не позорились бы, что лексика прошлого века и 20-летней давности - "зумерская".
