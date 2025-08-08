Движуха в личке: словарь русского языка пополнили зумерскими терминами — вот они

Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой «добавление 2025» Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Очередные изменения появились в официальном орфографическом словаре. Российская академия наук пополнила список 657 новыми словами, которые отражают как повседневную молодежную речь, так и реалии современной жизни.

В списке новичков появились слова, связанные с текущей общественно-политической повесткой. Например, «беспилотник» и «оперштаб». Кроме того, новыми лексическими единицами теперь считаются популярные разговорные и интернет-термины: «тиктокер», «личка», «движуха», «смузи», «раф» и «пауэрбанк». Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой «добавление 2025».

По информации РАН, обновление отражает естественные процессы развития русского языка. Это происходит, когда люди используют новые слова в повседневной речи, а также заимствований и лексики, возникающей под влиянием технологических и социальных изменений.

Одновременно с этим Роскомнадзор уточнил список лексики, запрещенной к использованию в СМИ. Под ограничениями по-прежнему остаются четыре базовых корня, связанных с нецензурной лексикой.