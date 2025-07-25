Власти рассказали, в каких районах Ярославля остались свободные места в 10-е классы

В каких школах остались места в 10-е классы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских школах осталось 469 свободных мест для десятиклассников. Из них — 150 в классах, которые формируются без индивидуального отбора.

«Информацию о приеме в 10-е классы жители региона могут уточнить непосредственно в школах или органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования», — сообщила первый заместитель министра образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Где в Ярославле остались свободные места в 10-е классы:

в Дзержинском районе — 150 мест;

в Заволжском — 41;

в Кировском — 14;

в Красноперекопском — 115;

в Ленинском — 45;

во Фрунзенском — 10.

Прием в 10-е классы в школах, принимающих учеников без индивидуального отбора, стартует 28 июля. Информация о наличии свободных мест будет публиковаться на официальных сайтах школ.

«В Ярославской области выпускники девятых классов для получения среднего общего образования в общеобразовательной организации могут выбрать для себя один из пяти профилей: универсальный, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический или технологический», — напомнили в правительстве Ярославской области.

В приказе департамента мэрии Ярославля от 27 января указано, что в пяти школах допускается получение среднего общего образования в классах универсального профиля без индивидуального отбора.

В какие школы Ярославля можно попасть без индивидуального отбора:

средняя школа № 16;

средняя школа № 47;

средняя школа № 60;

открытая (сменная) школа № 94 имени Виктора Подосенова;

открытая (сменная) школа № 96.