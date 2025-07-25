Власти рассказали, в каких районах Ярославля остались свободные места в 10-е классы

В ярославских школах осталось 469 свободных мест для десятиклассников. Из них — 150 в классах, которые формируются без индивидуального отбора.
«Информацию о приеме в 10-е классы жители региона могут уточнить непосредственно в школах или органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования», — сообщила первый заместитель министра образования Ярославской области Светлана Астафьева.
Где в Ярославле остались свободные места в 10-е классы:
в Дзержинском районе — 150 мест;
в Заволжском — 41;
в Кировском — 14;
в Красноперекопском — 115;
в Ленинском — 45;
во Фрунзенском — 10.
Прием в 10-е классы в школах, принимающих учеников без индивидуального отбора, стартует 28 июля. Информация о наличии свободных мест будет публиковаться на официальных сайтах школ.
«В Ярославской области выпускники девятых классов для получения среднего общего образования в общеобразовательной организации могут выбрать для себя один из пяти профилей: универсальный, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический или технологический», — напомнили в правительстве Ярославской области.
В приказе департамента мэрии Ярославля от 27 января указано, что в пяти школах допускается получение среднего общего образования в классах универсального профиля без индивидуального отбора.
В какие школы Ярославля можно попасть без индивидуального отбора:
средняя школа № 16;
средняя школа № 47;
средняя школа № 60;
открытая (сменная) школа № 94 имени Виктора Подосенова;
открытая (сменная) школа № 96.
Ранее родители ярославских десятиклассников обратились к главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной с жалобой из-за невозможности зачисления в 10-е классы. По словам ярославцев, проблема заключается в том, что для учеников школ с углубленным изучением иностранных языков приказом ярославского Министерства образования установлен повышенный рейтинг для зачисления. Как объясняли в Минобре, для обучающихся, получивших основное общее образование по образовательной программе с углубленным изучением отдельных предметов, предусмотрен повышенный коэффициент к среднему баллу аттестата.