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Образование Власти рассказали, в каких районах Ярославля остались свободные места в 10-е классы

Власти рассказали, в каких районах Ярославля остались свободные места в 10-е классы

Публикуем цифры

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В каких школах остались места в 10-е классы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В каких школах остались места в 10-е классы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В каких школах остались места в 10-е классы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских школах осталось 469 свободных мест для десятиклассников. Из них — 150 в классах, которые формируются без индивидуального отбора.

«Информацию о приеме в 10-е классы жители региона могут уточнить непосредственно в школах или органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования», — сообщила первый заместитель министра образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Где в Ярославле остались свободные места в 10-е классы:

  • в Дзержинском районе — 150 мест;

  • в Заволжском — 41;

  • в Кировском — 14;

  • в Красноперекопском — 115;

  • в Ленинском — 45;

  • во Фрунзенском — 10.

Прием в 10-е классы в школах, принимающих учеников без индивидуального отбора, стартует 28 июля. Информация о наличии свободных мест будет публиковаться на официальных сайтах школ.

«В Ярославской области выпускники девятых классов для получения среднего общего образования в общеобразовательной организации могут выбрать для себя один из пяти профилей: универсальный, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический или технологический», — напомнили в правительстве Ярославской области.

В приказе департамента мэрии Ярославля от 27 января указано, что в пяти школах допускается получение среднего общего образования в классах универсального профиля без индивидуального отбора.

В какие школы Ярославля можно попасть без индивидуального отбора:

  • средняя школа № 16;

  • средняя школа № 47;

  • средняя школа № 60;

  • открытая (сменная) школа № 94 имени Виктора Подосенова;

  • открытая (сменная) школа № 96.

Ранее родители ярославских десятиклассников обратились к главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной с жалобой из-за невозможности зачисления в 10-е классы. По словам ярославцев, проблема заключается в том, что для учеников школ с углубленным изучением иностранных языков приказом ярославского Министерства образования установлен повышенный рейтинг для зачисления. Как объясняли в Минобре, для обучающихся, получивших основное общее образование по образовательной программе с углубленным изучением отдельных предметов, предусмотрен повышенный коэффициент к среднему баллу аттестата.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Школа 10-й класс
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