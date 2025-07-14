«Прочла вслух „Войну и мир“»: 200-балльница рассказала, как сдать на максимум ЕГЭ по литературе и русскому языку

Екатерину Овчинникову приглашали на бал медалистов к губернатору Самарской области Источник: Из архива Екатерины Овчинниковой

Екатерина Овчинникова — золотая медалистка, гордость родителей и 58-й школы Тольятти. Красавица, эрудит и хореограф — девушка с детства профессионально занимается танцами.

В этом году она одна из трех в городе с блеском сдала единый государственный экзамен, набрав 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. Еще один максимум девушка набрала по математике, сдав базовый предмет на пять.

Как правильно готовиться к ЕГЭ, чтобы не выгореть? Сколько времени придется корпеть над книгами, чтобы «сорвать банк» на литературе? Какие скрытые ловушки могут подстерегать учеников на русском языке?

Читайте советы золотой медалистки Екатерины Овчинниковой в материале наших коллег из TOLYATTY.ru.

«Решила стать отличницей и стала»

Родители никогда не ругали Екатерину за оценки. На фото — Катя с мамой Ларисой Овчинниковой Источник: Из архива Екатерины Овчинниковой

— Катя, признайся, ты с детства училась на одни пятерки?

— Училась всегда хорошо, но до девятого класса у меня всегда были стабильные две четверки в четверти по русскому языку и математике.

В начальной школе в школу ходила как на праздник, в пятом классе всё изменилось. Это был самый трудный для меня класс за весь период обучения в школе — детство закончилось, нагрузка выросла, новые учителя, новые дисциплины одна другой сложнее — химия, физика, информатика, геометрия…

Геометрия давалась особенно тяжело, помню, что долго не понимала тему «Доказательства». Спас папа — он вечерами со мной занимался. В итоге вышла на твердую четверку, но больше радовалась, что наконец поняла предмет — все эти подсчеты, формулы, треугольники, сферы, кубы…

А к концу средней школы я твердо решила, что стану отличницей и закончу школу с красным аттестатом — медаль дает прибавку в 10 баллов к ЕГЭ, а я нацелилась на бюджет, где дорог каждый балл.

— Ты занималась сама или с репетиторами?

— Репетиторов в традиционном понимании у меня никогда не было. Ни перед ОГЭ, ни последние два года, когда готовилась к ЕГЭ. Кроме школы я посещала вебинары в онлайн-школе, но рекомендовать конкретные курсы смысла нет — их сейчас чересчур много, я сменила несколько, прежде чем нашла «свою» онлайн-школу. Но, конечно, без родной школы — никуда. Учителя всегда поддерживали, были на связи, за что им огромное спасибо.

Главное — никого не слушать, не бояться, идти вперед и до конца. Одна подруга, а у нее всегда было очень плохо с математикой, собралась и сдала базовую математику на пятерку. Екатерина Овчинникова 200-балльница из Тольятти

Но всё-таки важнее полагаться исключительно на свои силы — усердно готовиться, особенно в 11-м классе. Репетиторы больше нужны для поднятия самооценки, как экспертное подтверждение знаний и взгляд со стороны.

— Как выглядел стандартный день ученицы 11-го класса?

— Подъем в 7 утра, стакан теплой воды с лимоном и медом, школа, обед, домашние задания и подготовка к ЕГЭ. Занималась и ложилась спать. Утром всё начиналось заново.

Родители иногда заставляли Катю прогуляться в тольяттинском лесу Источник: из архива Екатерины Овчинниковой

— А когда ты отдыхала? Оставалось время на хобби, отдых и прогулки?

— Иногда родители меня буквально вытаскивали гулять в лес — мы семьей любим много ходить пешком, путешествовать, когда есть возможность, но последний год я, да, сопротивлялась. Предпочитала сбрасывать стресс на занятиях по хореографии. Танцы для меня — лучший способ переключиться и восстановиться. Я пришла в хореографию в 5 лет за красивой осанкой и влюбилась в это искусство.

Сначала занималась в ансамбле «Счастливое детство», потом перешла в детскую школу искусств «Форте», там училась уже до конца 9-го класса, чтобы получить хореографическое образование для поступления в профильный вуз.

Хореография — не просто красивые танцы, это отличная умственная нагрузка. Нужно запоминать движения, элементы, комбинации. Мозг активно работает, но иначе, чем в школе. Екатерина Овчинникова 200-балльница из Тольятти

Последний год занимаюсь в воскресной школе при храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ворошилова, где преподает моя мама. Иду в любую погоду до школы пешком, голова в этот момент прекрасно отдыхает.

Недавно Катя выступала на международном конкурсе «Матрешка» в Ярославле, стала лауреатом 1-й степени. Мама разработала дизайн костюма и придумала танец Источник: из архива Ларисы Овчинниковой

— Часто слышала, что важно «нарешивать» предмет во время подготовки. Как считаешь, это справедливая рекомендация?

— Один из учителей дал мне ценный совет — не надо зубрить, важно прийти к какому-то алгоритму. Сначала изучить правило, а потом подкреплять теорию практикой. Оказалось, это актуально при подготовке к любому предмету, будь то математика, литература или русский язык. Если говорить про русский, то там важно идеально знать правила.

Возьмем, например, слово «колется». Оно пишется через «е», потому что это глагол I спряжения. Вот так важно проверять каждое слово, где есть правила, но ни в коем случае не доверять своей интуиции.

Одна моя подруга могла сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов, но получила 94 — она забыла, что такое аллитерация* и ассонанс*, доверилась внутреннему голосу и ошиблась на ровном месте.

* Аллитерация — повторение сходных согласных звуков. Ассонанс — стилистический прием, при котором в тексте повторяются одинаковые или похожие гласные звуки.

— А с литературой какие алгоритмы сработали?

— Там всё иначе — нужно много, очень много читать. Я постоянно читала вслух — так тренировала речь и память. Прочла «Войну и мир» Льва Толстого, «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Капитанскую дочку» Александра Пушкина — это только за последнее время. Из последнего мне очень понравился «Обломов» Ивана Гончарова — читаешь и как в негу проваливаешься. Но всё-таки самая любимая книга еще с детства — «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, ее готова перечитывать постоянно.

Еще я выучила наизусть сотни стихов, учила по 2–3 в неделю. Но решение было отличным — знание цитат меня в итоге сильно выручило.

В одном из заданий сочинения попросили сопоставить стихотворение Владимира Соколова «Здесь ветер» с другим, где также описывается связь человека и природы. Дело было на последних минутах ЕГЭ, я дико волновалась, паниковала, потому что ничего не приходило на ум.

Вдруг в голове сами собой всплыли строчки Михаила Лермонтова из стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива». То, что нужно! Я написала, сдала сочинение и выдохнула. Правда, когда выходила из кабинета, всё время думала, что где-то промахнулась, сделала ошибку.

— Сколько времени выделяют на экзамен по литературе? Атмосфера сильно строгая?

— Экзамен длится 4 часа, этого времени, считаю, очень мало. Но в целом писать было комфортно, не было гнетущего ощущения. Единственное, что заставило переживать, — а это случилось перед сдачей русского языка — чересчур долго печатали бланки. Мы ждали 30 или 40 минут, все нервничали. Помню, сидела и мысли крутились: «Быстрее бы начать и закончить. Я домой хочу, есть и спать». Неопределенность выматывала, все мы с облегчением выдохнули, когда начался ЕГЭ.

«Лучше сдам еще раз ЕГЭ, чем тянуть билеты»

Немного подзарядки на природе и в путь — покорять институт Источник: из архива Екатерины Овчинниковой

— И всё-таки ты зря переживала! 100 баллов! Помнишь свою первую реакцию, когда увидела результат?

— Первые результаты сообщили моей маме. Случилось это поздно вечером — позвонили учителя и обрадовали маму новостью, что ее дочка — 100-балльница. Утром мы вместе сели, открыли «Госуслуги», там я увидела результат, конечно, очень обрадовалась!

— Представь, что ЕГЭ в России вдруг отменили, а вам предложили сдавать по старинке — тянуть билеты и отвечать на вопросы перед комиссией. Хотела бы так сдавать экзамены?

— Я через такую систему проходила, когда по билетам сдавала в хореографической школе историю искусств. Честно говоря, мне такой подход к проверке знаний не близок, ЕГЭ в разы лучше, и знать предмет, как мне показалось, в случае с единым государственным экзаменом, важно глубже. К тому же ЕГЭ дает нам, выпускникам маленьких городов, возможность поступать в лучшие вузы страны. Будет жаль, если такой шанс у нас отнимут.

— Где ты планируешь продолжать обучение?