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Образование В Ярославле школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию. За что его выгнали

В Ярославле школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию. За что его выгнали

Ситуацию прокомментировала министр образования Ирина Лобода

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3 комментария
В Ярославле двух школьников удалили с ЕГЭ 2 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле двух школьников удалили с ЕГЭ 2 июня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле двух школьников удалили с ЕГЭ 2 июня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и по всей России, в понедельник, 2 июня, прошли ЕГЭ по физике и обществознанию. По данным регионального Министерства образования, в Ярославле с экзамена по обществознанию удалили одного школьника. Еще один ученик нарушил правила проведения экзамена по физике.

«К сожалению, в Ярославле два человека были удалены с экзаменов из-за наличия телефона. Призываю ребят не использовать шпаргалки и телефоны при сдаче ЕГЭ. Напоминаю, что возможность пересдать экзамен по выбору в случае нарушения Порядка проведения экзамена появится только в 2026 году», — объяснила министр образования Ирина Лобода.

Отметим, что обществознание стало самым популярным предметом по выбору среди ярославцев, на ЕГЭ по этому предмету зарегистрировались 2557 учеников, физику сдавали 676 человек.

«Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию и физике узнают не позднее 20 июня. <…> Участники ЕГЭ, не удовлетворённые своим результатом, могут пересдать один предмет по своему выбору при аннулировании предыдущего результата, в дополнительный резервный день 3 июля», — отметили в Минобре.

Напомним, с начала основного этапа ЕГЭ в Ярославской области за шпаргалки и телефоны удаляли школьников с экзаменов по русскому языку и математике.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ЕГЭ Физика Обществознание Школа Минобр
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Комментарии
3
Гость
6 часов
Какой смысл тащить телефон, если сегодня не было интернета и все равно можно пересдать.
Гость
9 часов
русскому школьнику тяжело. и я их понимаю.
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