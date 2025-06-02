В Ярославле школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию. За что его выгнали

В Ярославле двух школьников удалили с ЕГЭ 2 июня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области, как и по всей России, в понедельник, 2 июня, прошли ЕГЭ по физике и обществознанию. По данным регионального Министерства образования, в Ярославле с экзамена по обществознанию удалили одного школьника. Еще один ученик нарушил правила проведения экзамена по физике.

«К сожалению, в Ярославле два человека были удалены с экзаменов из-за наличия телефона. Призываю ребят не использовать шпаргалки и телефоны при сдаче ЕГЭ. Напоминаю, что возможность пересдать экзамен по выбору в случае нарушения Порядка проведения экзамена появится только в 2026 году», — объяснила министр образования Ирина Лобода.

Отметим, что обществознание стало самым популярным предметом по выбору среди ярославцев, на ЕГЭ по этому предмету зарегистрировались 2557 учеников, физику сдавали 676 человек.

«Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию и физике узнают не позднее 20 июня. <…> Участники ЕГЭ, не удовлетворённые своим результатом, могут пересдать один предмет по своему выбору при аннулировании предыдущего результата, в дополнительный резервный день 3 июля», — отметили в Минобре.