Вы еще умеете говорить по-русски? Тогда попробуйте ответить на эти 10 коварных вопросов

Русский язык настолько богат, что всех слов и за всю жизнь не выучить. Но оказывается, что даже давно знакомые нам словечки мы порой не можем произнести правильно с первого раза. А всё потому, что ударения в них — ну слишком уж коварные. Специально для этого теста мы выбрали 10 таких слов. Думаете, вы знаете, где в них ставятся ударения?
На какой слог поставите ударение в слове «жерло»?
На первый
На второй
Оба варианта верны
Слово «фетиш» пришло к нам из французского языка. На какой слог в нем нужно ставить ударение?
На первый
На второй
Оба варианта верны
Где поставите ударение в слове «форзац»?
На первый слог
На второй слог
Оба варианта верны
Он привык спать на…
Ки́пенно-белой простыне
Кипе́нно-белой простыне
Возможны оба варианта
А куда поставите ударение в слове «кашлянул»?
На первый слог
На второй слог
На третий слог
Если вы дошли до этого вопроса без ошибок — это настоящий феномен. Кстати, где в этом слове ставится ударение?
На первый слог
На второй слог
На третий слог
А это одно из наших любимых слов — «щавель».
Только «щаве́ль»
Только «ща́вель»
Оба варианта верны
А как вы произнесете слово «мастерски»?
С ударением на первый слог
С ударением на третий слог
Оба варианта верны
Перед вами слово «искра». Как его произнесете?
С ударением на первый слог
С ударением на второй слог
Оба варианта верны
А где нужно поставить ударение здесь?
Брони́рованная машина
Брониро́ванная машина
Возможны оба варианта