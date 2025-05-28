НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 756мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 90,34
Почему не будет звезды в День города
Гид по отдыху в России
История вратаря «Локомотива»
Архитектор о покраске планетария
Ремонт театра за 500 миллионов
Кишечная палочка в масле
Снесли многоквартирный дом
Свалка на кладбище
Образование Тест Вы еще умеете говорить по-русски? Тогда попробуйте ответить на эти 10 коварных вопросов

Вы еще умеете говорить по-русски? Тогда попробуйте ответить на эти 10 коварных вопросов

Редкий грамотей дойдет до финала без единой ошибки

1 713
2 комментария
Порой даже самые простые слова могут поставить нас в тупик. А вас? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПорой даже самые простые слова могут поставить нас в тупик. А вас? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Порой даже самые простые слова могут поставить нас в тупик. А вас?

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Русский язык настолько богат, что всех слов и за всю жизнь не выучить. Но оказывается, что даже давно знакомые нам словечки мы порой не можем произнести правильно с первого раза. А всё потому, что ударения в них — ну слишком уж коварные. Специально для этого теста мы выбрали 10 таких слов. Думаете, вы знаете, где в них ставятся ударения?

ТЕСТПройден 261 раз
1 / 10

На какой слог поставите ударение в слове «жерло»?

  • На первый

  • На второй

  • Оба варианта верны

2 / 10

Слово «фетиш» пришло к нам из французского языка. На какой слог в нем нужно ставить ударение?

  • На первый

  • На второй

  • Оба варианта верны

3 / 10

Где поставите ударение в слове «форзац»?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • Оба варианта верны

4 / 10

Он привык спать на…

  • Ки́пенно-белой простыне

  • Кипе́нно-белой простыне

  • Возможны оба варианта

5 / 10

А куда поставите ударение в слове «кашлянул»?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • На третий слог

6 / 10

Если вы дошли до этого вопроса без ошибок — это настоящий феномен. Кстати, где в этом слове ставится ударение?

  • На первый слог

  • На второй слог

  • На третий слог

7 / 10

А это одно из наших любимых слов — «щавель».

  • Только «щаве́ль»

  • Только «ща́вель»

  • Оба варианта верны

8 / 10

А как вы произнесете слово «мастерски»?

  • С ударением на первый слог

  • С ударением на третий слог

  • Оба варианта верны

9 / 10

Перед вами слово «искра». Как его произнесете?

  • С ударением на первый слог

  • С ударением на второй слог

  • Оба варианта верны

10 / 10

А где нужно поставить ударение здесь?

  • Брони́рованная машина

  • Брониро́ванная машина

  • Возможны оба варианта

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечения Знания Образование Русский язык Ударения Грамотность
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
18 часов
Употребимы все варианты.
Гость
17 часов
Большинство слов заимствованы из других языков и при чём тут русский?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление