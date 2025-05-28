Вы еще умеете говорить по-русски? Тогда попробуйте ответить на эти 10 коварных вопросов

Русский язык настолько богат, что всех слов и за всю жизнь не выучить. Но оказывается, что даже давно знакомые нам словечки мы порой не можем произнести правильно с первого раза. А всё потому, что ударения в них — ну слишком уж коварные. Специально для этого теста мы выбрали 10 таких слов. Думаете, вы знаете, где в них ставятся ударения?