Гении без труда ответят на все 10 вопросов этого теста — а чего стоят ваши знания?

Иногда совсем не стыдно чего-то не знать. Потому что быть в курсе всего просто невозможно. Но как раз для того, чтобы вы могли открыть для себя что-то новое, мы и составляем свои тесты. Здесь одни смогут почерпнуть то, о чем раньше не слышали, а другие — порадоваться за себя, когда увидят в финале высокий результат. А к кому можете отнести себя вы?
С каким ударом курантов наступает новый год — с первым или с последним?
С первым
С последним
Новый год наступает еще до первого удара курантов
Куранты вообще не бьют в Новый год — это всё запись
С какой стороны дерева обычно растет мох?
Север
Юг
Запад
Восток
Человек ученый назовет это перманганатом калия. А как его называем мы в быту?
Сода
Соль
Марганцовка
Ртуть
Познакомившись с Волошиным, Марина Цветаева не только вошла в круг московских литераторов, но и нашла человека, с которым хотела обсудить множество прочитанных книг. Поэтому биограф Цветаевой сожалеет, что несколько месяцев спустя, в марте 1911 года, у той тоже появляется ОН. Назовите ЕГО.
Любовник
Телефон
Остеохондроз
Алкоголизм
Почему фисташки собирают только поздним вечером, ночью или ранним утром, но никогда — днем?
Днем слишком жарко
Плохая примета
Днем листья растения выделяют опасные эфирные масла
Днем их сложнее срывать
Продюсеры одной экранизации наняли художника для создания серии изображений. Причем для последнего из этих изображений художник искал вдохновение, посещая реабилитационные центры для алкоголиков и хосписы. Назовите экранизируемое произведение.
«Портрет Дориана Грея»
«Оно»
«Джейн Эйр»
«Убийство в Восточном экспрессе»
В XIX веке американец Эдвард Холден запатентовал технологию, согласно которой предлагалось натягивать вокруг населенных пунктов провод под напряжением. Что изучал гражданин Холден?
Акул
Преступность
Психологию
Торнадо
Устраивают ли самки животных брачные поединки?
Устраивают
Не устраивают
По словам одного автора, она похожа на недостроенный замок из разных кирпичей с двумя оборонительными бастионами. Назовите ее создателя.
Томас Эдисон
Александр Белл
Дмитрий Менделеев
Оле Кирк Кристиансен
На найденном в одном кургане большом глиняном сосуде было написано слово «гороухща», которое идентифицируют как обозначение горчицы. Зачем ее там оставили?
Потому что вурдалаки любят считать
Отгонять злых духов
Потому что ведьмы боятся горчицы
Чтобы захороненный не вспомнил дорогу домой