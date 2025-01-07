Гении без труда ответят на все 10 вопросов этого теста — а чего стоят ваши знания?

Иногда совсем не стыдно чего-то не знать. Потому что быть в курсе всего просто невозможно. Но как раз для того, чтобы вы могли открыть для себя что-то новое, мы и составляем свои тесты. Здесь одни смогут почерпнуть то, о чем раньше не слышали, а другие — порадоваться за себя, когда увидят в финале высокий результат. А к кому можете отнести себя вы?