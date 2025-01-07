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Образование тест Гении без труда ответят на все 10 вопросов этого теста — а чего стоят ваши знания?

Гении без труда ответят на все 10 вопросов этого теста — а чего стоят ваши знания?

Придется приложить все свои интеллектуальные способности

194
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Только давайте не будем списывать чужие ошибки

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Иногда совсем не стыдно чего-то не знать. Потому что быть в курсе всего просто невозможно. Но как раз для того, чтобы вы могли открыть для себя что-то новое, мы и составляем свои тесты. Здесь одни смогут почерпнуть то, о чем раньше не слышали, а другие — порадоваться за себя, когда увидят в финале высокий результат. А к кому можете отнести себя вы?

ТЕСТПройден 47 раз
1 / 10

С каким ударом курантов наступает новый год — с первым или с последним?

  • С первым

  • С последним

  • Новый год наступает еще до первого удара курантов

  • Куранты вообще не бьют в Новый год — это всё запись

2 / 10

С какой стороны дерева обычно растет мох?

  • Север

  • Юг

  • Запад

  • Восток

3 / 10

Человек ученый назовет это перманганатом калия. А как его называем мы в быту?

  • Сода

  • Соль

  • Марганцовка

  • Ртуть

4 / 10

Познакомившись с Волошиным, Марина Цветаева не только вошла в круг московских литераторов, но и нашла человека, с которым хотела обсудить множество прочитанных книг. Поэтому биограф Цветаевой сожалеет, что несколько месяцев спустя, в марте 1911 года, у той тоже появляется ОН. Назовите ЕГО.

  • Любовник

  • Телефон

  • Остеохондроз

  • Алкоголизм

5 / 10

Почему фисташки собирают только поздним вечером, ночью или ранним утром, но никогда — днем?

  • Днем слишком жарко

  • Плохая примета

  • Днем листья растения выделяют опасные эфирные масла

  • Днем их сложнее срывать

6 / 10

Продюсеры одной экранизации наняли художника для создания серии изображений. Причем для последнего из этих изображений художник искал вдохновение, посещая реабилитационные центры для алкоголиков и хосписы. Назовите экранизируемое произведение.

  • «Портрет Дориана Грея»

  • «Оно»

  • «Джейн Эйр»

  • «Убийство в Восточном экспрессе»

7 / 10

В XIX веке американец Эдвард Холден запатентовал технологию, согласно которой предлагалось натягивать вокруг населенных пунктов провод под напряжением. Что изучал гражданин Холден?

  • Акул

  • Преступность

  • Психологию

  • Торнадо

8 / 10

Устраивают ли самки животных брачные поединки?

  • Устраивают

  • Не устраивают

9 / 10

По словам одного автора, она похожа на недостроенный замок из разных кирпичей с двумя оборонительными бастионами. Назовите ее создателя.

  • Томас Эдисон

  • Александр Белл

  • Дмитрий Менделеев

  • Оле Кирк Кристиансен

10 / 10

На найденном в одном кургане большом глиняном сосуде было написано слово «гороухща», которое идентифицируют как обозначение горчицы. Зачем ее там оставили?

  • Потому что вурдалаки любят считать

  • Отгонять злых духов

  • Потому что ведьмы боятся горчицы

  • Чтобы захороненный не вспомнил дорогу домой

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