«Образ ребенка охраняется законом»: камерами в школьном туалете в Ярославле заинтересовались органы

По словам учеников, камеры висят несколько лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Камерами в туалете в элитной школе Ярославля заинтересовались в органах. Как стало известно порталу 76.RU, 29 октября прокуратура Кировского района внесла директору школы представление об устранении нарушений, потребовав привлечь виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что детский омбудсмен Михаил Крупин также проведет проверку. Сотрудники аппарата запросили в школе материалы о размещении камер, под каким углом они установлены и куда транслируются записи.

— Данные с камер не могут транслироваться, потому что персональные данные ребенка, лицо и образ охраняемы законом. Они должны записываться на защищенный сервер, — объяснил в беседе с 76.RU Михаил Крупин.

О камерах в туалете школы № 4 с углубленным изучением английского языка на улице Волкова стало известно 29 октября. На это обратила внимание глава Лиги безопасности Интернета Екатерина Мизулина, кстати, бывшая ученица этого учреждения.

— В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок, — написала общественница в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация не новая, ранее также приходили жалобы на видеонаблюдение из других регионов.

— Многие дети пишут, что из-за камер стесняются ходить в туалет и терпят до дома. А учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества. Но на ключевой вопрос до сих пор не ответил никто: где хранятся видео и кто имеет к ним доступ? — написала Екатерина.

Глава ЛБИ обратила внимание на школьные туалеты в Ярославле Источник: Екатерина Мизулина / T.me