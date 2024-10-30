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Камеры в школьном туалете
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Образование «Образ ребенка охраняется законом»: камерами в школьном туалете в Ярославле заинтересовались органы

«Образ ребенка охраняется законом»: камерами в школьном туалете в Ярославле заинтересовались органы

Директору вынесли представление

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1 комментарий

По словам учеников, камеры висят несколько лет

Камерами в туалете в элитной школе Ярославля заинтересовались в органах. Как стало известно порталу 76.RU, 29 октября прокуратура Кировского района внесла директору школы представление об устранении нарушений, потребовав привлечь виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что детский омбудсмен Михаил Крупин также проведет проверку. Сотрудники аппарата запросили в школе материалы о размещении камер, под каким углом они установлены и куда транслируются записи.

— Данные с камер не могут транслироваться, потому что персональные данные ребенка, лицо и образ охраняемы законом. Они должны записываться на защищенный сервер, — объяснил в беседе с 76.RU Михаил Крупин.

О камерах в туалете школы № 4 с углубленным изучением английского языка на улице Волкова стало известно 29 октября. На это обратила внимание глава Лиги безопасности Интернета Екатерина Мизулина, кстати, бывшая ученица этого учреждения.

— В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок, — написала общественница в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация не новая, ранее также приходили жалобы на видеонаблюдение из других регионов.

— Многие дети пишут, что из-за камер стесняются ходить в туалет и терпят до дома. А учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества. Но на ключевой вопрос до сих пор не ответил никто: где хранятся видео и кто имеет к ним доступ? — написала Екатерина.

Глава ЛБИ обратила внимание на школьные туалеты в Ярославле

Мы также публиковали мнения родителей и именитых ярославцев об установке камер в туалетах — подробнее читайте в этом материале.

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Туалет Школа Екатерина Мизулина Прокуратура Детский омбудсмен
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Комментарии
1
Гость
13 минут
А за имущество которое испортят школьники, кто будет приалекаться к ответственности, или кого нибудь изоюьют или убьют в туалете кто будет отвечать на все эти вопросы??!
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