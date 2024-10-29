Прямо над писсуарами: ученики элитной школы из Ярославля пожаловались на камеры в туалетах. Видео

В туалетах для мальчиков появились камеры Источник: Екатерина Мизулина / T.me, Кирилл Поверинов / 76.RU











Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала туалеты, предположительно, в элитной школе Ярославля. По словам общественницы, к ней обратились школьники, которые переживают из-за установки камер видеонаблюдения в туалетах для мальчиков.

— В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок, — написала ярославна в своем tg-канале 29 октября.

Речь идет про школу №4 имени Некрасова с углубленным изучением английского языка на улице Волкова, 5. Она несколько лет входит в топ-10 лучших в Ярославской области по версии рейтингового агентства RAEX. Согласно информации с сайта учреждения, школа работает с 1936 года. В 1957 году стала первой в области специализированной школой с углубленным изучением иностранного языка

Глава ЛБИ обратила внимание на школьные туалеты в Ярославле Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Судя по размещенному Екатериной Мизулиной видео, в туалете установили сразу несколько камер, направленных на зоны с умывальниками и писсуарами.

Мизулина-младшая обратила внимание, что в школах других российских регионов установку камер в туалетах объясняли мерами борьбы с хулиганами.

— Многие дети из разных регионов пишут о том, что из-за камер стесняются ходить в туалет в школе и терпят до дома. А учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества. Но на ключевой вопрос до сих пор не ответил никто: где хранятся видео и кто имеет к ним доступ? — добавила она.

Глава ЛБИ показала видео из родной школы Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Общественница просит объяснить, кто имеет доступ к камерам Источник: Екатерина Мизулина / T.me

В самой школе порталу 76.RU не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. Также в учреждении объяснили, что директор находится на больничном, ее обязанности по приказу исполняет Татьяна Николаевна Макова.

— Заместители сейчас ведут уроки до обеда до двух часов, — сказали в школе. — По телефону такую информацию не даем.

Мы также сделали запрос в департамент образования мэрии Ярославля. Ответ обязательно опубликуем.

Мнение юриста

По версии юристов, установка камер в школьных туалетах может нарушать закон о защите персональных данных, а также права граждан, в том числе детей, на защиту частной жизни.

— Согласно нормам Конституции, запрещено произвольное вмешательство в частную жизнь гражданина со стороны государства либо третьих лиц. В данном случае, на мой взгляд, затрагиваются честь и достоинство граждан, поскольку в туалете предполагается выполнение действий частного характера. Таким образом, нарушение права на частную жизнь здесь выглядит однозначным и очевидным, — объясняла нашим коллегам из NGS42.RU юрист Елена Богданова.