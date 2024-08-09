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Образование тест Каждый второй неправильно понимает значение этих 10 слов. Вы в том числе?

Каждый второй неправильно понимает значение этих 10 слов. Вы в том числе?

Лучше их не употреблять, когда в следующий раз захотите показаться умнее

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У нас есть как минимум 10 поводов заглянуть в словарь

Слушать человека, который употребляет в своей речи умные слова, — одно удовольствие. Но что, если он употребляет их в неверном значении? Перед тем как начать ловко жонглировать красивыми выражениями, не помешает лишний раз проверить, правильно ли мы их понимаем. У нас есть как раз 10 таких слов. Как думаете, вы знаете, что означает каждое из них?

ТЕСТПройден 69 раз
1 / 10
Какого человека назовут нелицеприятным?
  • Неприятного внешне
  • В целом неприятного
  • Беспристрастного
  • Человека без стремлений
2 / 10
А что мы поймем о человеке, которого называют амбициозным?
  • Он целеустремленный
  • Он решительный
  • Он эгоистичный бесприданник
  • Он самовлюбленный карьерист
3 / 10
Андрей очень любит рыбу. И каждый день разогревает ее в микроволновке на работе. Коллеги уже не раз обращали внимание Андрея на то, что им не очень приятен такой запах в офисе, но ему всё нипочем. Тогда коллеги Андрея решили, что его необходимо подвергнуть именно этому.
  • Эскапизму
  • Остракизму
  • Фрейдизму
  • Посажению на кол
4 / 10
А «тривиально» — это как?
  • Примитивно, обычно
  • Прямолинейно
  • Бескомпромиссно
  • Угнетающе
5 / 10
А что значит слово «фланировать», знаете?
  • Летать
  • Прогуливаться
  • Увиливать от ответа
  • Уклоняться от ответственности
6 / 10
В компании все знают, что Саша — тот еще бонвиван. Кто, простите?
  • Балагур и весельчак
  • Зануда
  • Сплетник
  • Саша в целом нелицеприятный человек
7 / 10
Кто такой стяжатель?
  • Любитель судиться ради выгоды
  • Экономный человек, скряга
  • Алчный и корыстолюбивый человек
  • Человек, который выступает за мир во всем мире
8 / 10
Если человек признается вам, что он фраппирован, как будете это понимать?
  • Подождите, это же запрещенная в РФ организация!
  • Потратился. Сейчас деньги просить будет
  • Его довел один амбициозный коллега — того и гляди врежет
  • Он ошеломлен
9 / 10
Чем отличается человек с ангедонией?
  • Он тратит деньги на всякую ерунду
  • Любит жить на широкую ногу
  • Он не способен радоваться жизни
  • Постоянно ищет у себя какие-то болезни
10 / 10
Скажите нам, что такое атавизм, и идемте скорее проверять результаты
  • Выражение, которое маскирует грубость
  • То, чего не может быть, выдумка
  • Неудачная шутка
  • Пережиток прошлого

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