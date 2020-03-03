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Экономика Подробности

Сертификаты отменяются! Материнский капитал будут начислять автоматом

Рассказываем, как теперь получить выплату на первенца и на что еще ее потратить

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Деньги маткапитала с 2020 года будут отдавать отцам-одиночкам — наравне с матерями

Деньги маткапитала с 2020 года будут отдавать отцам-одиночкам — наравне с матерями

Закон о выплате материнского капитала за первенца наконец-то подписан президентом: за детей, появившихся на свет с 1 января 2020 года, государство будет платить по 466 тысяч рублей, а за второго и следующих — еще больше. Рассказываем, что изменилось в порядке начисления и получения выплаты, которую с начала года еще больше обсуждают родители.

1

Только за рожденных детей будут платить? А если усыновили?

Деньги положены семьям, где с 1 января 2020 года появляется первый ребенок — как родной, так и усыновленный. Таким семьям положено по 466 тысяч 617 рублей выплаты. А если в этом году у семьи появится и второй ребенок, за него государство доплатит еще 150 тысяч рублей.

За второго и следующего ребенка выплачивается по 616 617 рублей — но это если материнский капитал вы раньше не получали.

2

Материнский капитал может получить отец?

Да, в законе прописано: если мужчина является единственным родителем или усыновителем, выплата ему положена. Правда, есть условие — решение об усыновлении вступило в силу не раньше 1 января 2020 года, а сам мужчина ранее не получал дополнительную поддержку от государства.

3

Какую недвижимость купить на эти деньги?

Как и раньше, маткапитал можно потратить на готовое жилье — дом или квартиру — или пустить деньги на строительство и ремонт частного жилья. Новый закон допускает, что дом может находиться не только на землях ИЖС, но и на садовом участке.

Нововведение обусловлено тем, что именно на улучшение жилищных условий материнский капитал семьи тратят чаще всего.

4

На что еще можно потратить маткапитал?

Частично или полностью деньги можно потратить на образование ребенка, правда, есть условие: к началу обучения ваше чадо не должно быть старше 25 лет, а учебное заведение должно находиться на территории России.

Если ребенок инвалид, деньги можно потратить на социальную адаптацию. При этом на маткапитал не купить средства для реабилитации и не оплатить им медицинские услуги.

Кроме того, маткапитал может стать частью накопительной пенсии мамы или уйти на ежемесячную выплату путинского пособия.

5

Подаем документы — сколько ждать?

С 15 апреля сертификат будет оформляться автоматически: информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.

Закон сокращает срок, в течение которого семье должны выдать сертификат или отказать в нем. Если раньше это занимало 15 дней, то теперь Пенсионному фонду на принятие решения дается только 5 дней с момента подачи заявления. Распорядиться деньгами тоже можно быстрее — раньше заявление рассматривали месяц, теперь это должны делать за 10 дней. Именно долгий срок рассмотрения заявления был одной из причин, по которым банки не хотели брать материнский капитал в качестве первого взноса за ипотеку.

6

Что еще мы должны знать о маткапитале?

Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц. Если родитель — владелец сертификата умер или его лишили родительских прав, действие сертификата прекращается.

Если сертификат потерялся, в Пенсионном фонде можно получить дубликат.

Ну и последнее: обналичить сертификат не получится — любые схемы государство приравнивает к мошенничеству.

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материнский капиталПослание ПутинаВладимир Путинпособия и выплаты
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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
3 мар 2020 в 09:22

Особенно "порадовало" начисление детского ,так называемого путинского пособия на ребёнка до трёх лет из средств материнского капитала.Власти наши как всегда одной рукой дают,а другой отбирают.И чего же там от этого капитала к трём годам ребёнка останется?А не залезая в капитал ребёнка на детское пособие у этого ....государства средств,как я понимаю нет?Всё ушло на борьбу с Трампом и Эрдоганом?

Гость
3 мар 2020 в 08:25

Такими подачками рождаемость не повысишь! При таком уровне зарплат такие пособия должны были выплачивать всем еще 10 лет назад. Да и деньги нужны родителям сейчас, а не в каком-то будущем.
А в целом:
- нужна нормальная заработная плата, а не пособия на выживание от работодателей! При рождении ребенка семья фактически переходит в категорию бедных, т.к. родителям приходится очень во многом отказывать себе и ограничивать в т.ч. и ребенка.
- реальный, а не на бумаге, рост экономики
- уверенность в завтрашнем дне (тут масса определений)
- возможность всегда найти работу по специальности (где обещанные "гарантом" 25 млн. рабочих мест?)
- доверие государству
Мы ничего особого не требуем. Дайте возможность зарабатывать, чтобы можно было приобрести жилье, обустроить его, купить автомобиль, нормально одеться, обуться и отдохнуть (без шика).

Гость
3 мар 2020 в 09:02

Да многие национальные программы завалены. Вот, например, "Молодая семья"... В очереди в Ярославле стоят участники ещё с 2011 года. Очередь сейчас более 1000 семей. Молодые семьи были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Очередь движется только за счёт вылета по достижении 36 лет участников программы, т.к в год выдают только по 50 сертификатов. Местные власти просто бездействуют. Говорят, нет денег. А что мешает им обратитьмя к федералам, у тех профицитный бюджет и деньги с прошлого года остались. Только и остаётся семьям самим писать во все инстанции, чтобы достучаться до федеральных властей. Вот, где нужна реальная помощь молодежи! Будет жилье не в ипотеке, то и рожать будут! А сейчас продолжают семьи с детьми жить в стеснённых условиях, либо отдавать львиную долю семейного бюджета в Банки за ипотеку с нереальной переплатой по процентам. Где она, поддержка от государства? Не молодежь придумала эти программы! А власти на всех уровнях бездействуют, и совсем они о демографии не задумываются.