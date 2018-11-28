Этим летом в Ярославле неплохо обновили дороги

В Ярославле городские власти сообщили, что в следующем году по программе «Безопасные и качественные дороги» сделают ремонт на девяти улицах общей протяжённостью 18 километров 700 метров.



— Была проделана большая работа в 2018 году, такая же большая работа запланирована на 2019 год, — сообщил и. о. мэра Ярославля Владимир Волков. — Дорог, которые будут отремонтированы и построены, в следующем году будет девять.



Список дорог ещё формируется, но власти обещают ориентироваться на те улицы, за ремонт которых жители города проголосовали на портале проекта «Решаем вместе» — улицы Красноборская, Панина, Гагарина, Угличская, Кавказская, Республиканская, Лескова, проспект Дзержинского и Тутаевское шоссе.

— Финансируется проект за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, — добавил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Из муниципальной казны планируется выделить 120 миллионов рублей. Несмотря на сложный бюджет одна из основных наших задач — обеспечение стабильного функционирования всех направлений жизнедеятельности города.



В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле отремонтировали 23 дороги общей протяженностью более 47 километров. К работе подрядчиков у горожан было много претензий, особенно к ремонту проспекта Авиаторов.



Получается, что в следующем году дорог сделают намного меньше, чем в этом. Зато власти вновь обещают вернуться к вопросу строительства Карабулинской развязки и третьего автомобильного моста через Волгу, а ещё затеяли мощную транспортную реформу.