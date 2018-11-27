Автомобилисты попросили у чиновников немного дорогу расширить, а им аж Карабулинскую развязку пообещали

Сегодня в Ярославле общественники на встрече с чиновниками выступили с предложением расширить Тормозное шоссе, чтобы облегчить судьбу жителей Липовой горы и Дядьково в часы пик.



— Состояние этого объекта позволяет его расширить ещё на одну полосу, — заверил активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Таким образом мы позволим выезжать людям на Московский проспект. Если ничего не делать сейчас, то в ближайшее время застройка жилыми домами не даст этого сделать.



Но чиновники и слушать не захотели такие идеи. Мол, это не решит проблему. Они намерены решать проблему глобально — строить Карабулинскую развязку.



— Сегодня мы вместе с областным правительством нарабатываем возможности привлечь концессионера, чтобы возродить проект Карабулинской развязки, — объяснил заместитель мэра Михаил Кузнецов. — Большая Октябрьская — Толбухинский мост — выход на проспекты Московский и Фрунзе — это первые два этапа. Это достаточно не быстрый процесс. Но рассматривается и третий этап — строительство третьего моста через Волгу.



Огромную транспортную развязку с новыми дорогами и виадуками, которая избавит Ярославль от пробок, обещают ещё с 70-х годов прошлого века. Этот объект был включен в утвержденный Правительством России план по подготовке к 1000-летию Ярославля. Однако воплотить его в жизнь областные и городские власти за всё это время так и не сумели.



Периодически тема со строительством Карабулинской развязки всплывает в заявлениях руководства. Обычно это происходит перед какими-нибудь выборами. Но только не перед нынешними. Сейчас лишь появился детальный проект транспортной схемы. Пожалуй, Карабулинская развязка стала самым главным обещанием ярославских властей.

