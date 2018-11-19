Вода залила новую дорогу. Движение на проспекте встало

Сегодня представители департамента городского хозяйства мэрии Ярославля и представитель подрядчика по ремонту дороги из компании «ЕКС» объяснялись перед журналистами, почему затопило проспект Авиаторов. Тот самый проспект, который недавно сдали после дорогого ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». В выходные дорога ушла под воду после первого затяжного дождя, ливнёвки абсолютно не справились с нагрузкой.

Ответ мэрии на это оказался фееричным: ливнёвки на дороге не собирались делать вообще. Их в итоге всё-таки сделали. Но, видимо, никто не просчитал возможные нагрузки и необходимое количество этих самых водоотводных каналов.

— Ливнёвки — это сложное мероприятие. Первоначально их вообще не было в проекте на этом участке. В процессе ремонта дороги сделали водоотводную канализацию «на рельеф». Но существующие трубы не справились, — объяснялся представитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Сейчас компания «ЕКС» занимается, можно сказать, благотворительностью, так как она проводила ремонт этой дороги. Подрядная организация оказывает содействие городу и делает дополнительную ливнёвку за свой счёт.

— Так что произошло? — задавали вопросы журналисты.

— Город — это живой организм, что-то засорилось, — оправдывался чиновник.

И действительно, прямо сейчас на обочине проспекта раскапывают яму для новой трубы для отвода воды.

— Изначально дорогу ремонтировала наша компания, нас попросили помочь обустройству. Изначально в проекте на данном участке дороги не было заложено никакой ливнёвой канализации. В ходе было заложено три вывода на рельеф. На данном этапе мы делаем ещё два дополнительных места для отвода воды. За собой мы оставляем всё комплексное благоустройство: и асфальт, и грунт. Постараемся успеть за три рабочих дня, — рассказал главный инженер компании «ЕКС». — Дальше будем обустраивать дополнительные трубы на рельеф, чтобы не было застоя и он не дал обратный толчок на дорогу.