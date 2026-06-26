«Это уже ситуация советского образца». Когда уйдут очереди на АЗС и что будет с ценами на бензин: прогноз

Экономист предложил бороться с очередями рыночным способом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россияне продолжают говорить о проблемах на заправках: водители стоят в очередях, сталкиваются с нехваткой бензина и «космическими» ценами. Экономист Олег Буклемишев в беседе с MSK1.RU объяснил, как преодолеть турбулентную ситуацию на топливном рынке.

«Подобного рода паники на потребительских рынках случаются. Это правда. Но паника обычно вызвана представлениями людей о соотношении спроса и предложения — что спрос в значительной мере превышает предложение», — рассказал MSK1.RU эксперт.

По словам Буклемишева, ажиотаж можно унять лишь двумя способами. Первый — «залить» рынок предложением товара. Второй — прибегнуть к ценовому регулированию, простыми словами, поднять цены.

«В нашем условии ни того ни другого не сделано. То есть цены остаются почти фиксированными, — обратил внимание экономист. — Так что речь идет о дисбалансе спроса и предложения. Тут либо у вас люди убеждаются, что они не правы. Либо рынок всё сам расставляет по своим местам».

В пример экономист привел цены на небольших частных заправках. Там стоимость уже перевалила за 100 рублей. Именно такие цифры, по словам Буклемишева, мы бы видели на всех АЗС, если бы цена была свободной.

«Цена должна вырасти, — уверен Олег Буклемишев, — и тогда рынок сам сбалансирует себя. Ну либо государство как-то вмешается и резервами поделится с рынком — зальет всех резервами и скажет, что всё под контролем. Но во второе мне не очень верится, честно вам скажу».

Экономист уверен, что от очередей спасет только повышение цен Источник: читатель MSK1.RU

Если цена не будет долгое время повышаться, это может привести к формированию двойного рынка.

«Это ситуация классическая, можно сказать, советского образца: когда что-то стоило дешевле, чем рыночная цена, то распределялось по талонам, очередям или как-то еще». — Заявил эксперт.

При этом при повышении стоимости топлива откат цен в будущем вряд ли возможен.

«Высокие цены можно отыграть назад немного. Но абсолютно в ту же точку уже не вернуться, это совершенно очевидно. Цена всё равно повысится. Она всегда растет, когда спрос и предложение не соответствуют друг другу», — заключил экономист.

Как вы справляетесь с нехваткой бензина? Без машины — никуда, приходится переплачивать Трачу кучу времени, простаивая в очередях у АЗС Завел карту «Тройка» и езжу на метро Не заметил никаких проблем / у меня нет машины