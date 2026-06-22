БПЛА, санкции, обвал цен, дефицит бензина и топливо «похуже»: Российская нефть попала в идеальный шторм

Нефтяная отрасль страны оказалась под ударом Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Российский нефтяной рынок, который всегда считался оплотом стабильности, теперь в лузерах. На нефтянку одновременно надвигаются сразу несколько угроз, каждая из которых и по отдельности способна серьезно осложнить жизнь нефтяным компаниям, бюджету и потребителям.

Удары по НПЗ, которые привели к дефициту нефтепродуктов. Угроза возвращения американских санкций против российской нефтянки. Да еще и угроза падения мировых нефтяных котировок.

Получается крайне неприятная комбинация: экспортная выручка может сократиться из-за падения цен и санкций, а внутренний рынок одновременно сталкивается с нехваткой топлива. Для отрасли это выглядит как удар сразу с двух сторон.

В итоге, по подсчетам MSK1.RU, котировки акций «Сургутнефтегаза» с начала июня потеряли почти 8% стоимости, «Газпромнефти» и «Лукойла» — по 10%, «Татнефти» — 14,5%, а «Роснефти» — 17%. Некоторые нефтяные бумаги откатились к минимумам 2022–2023 годов. Подробности — в материале MSK1.RU.

Мрачная санкционная тень

Пожалуй, самым болезненным фактором для рынка остается угроза возобновления американского санкционного давления.

Даже сам факт обсуждения новых ограничений оказался достаточным, чтобы инвесторы начали массово избавляться от нефтяных активов (именно так и произошло 16 июня, когда акции «Сургутнефтегаза», например, обвалились на 3%, «Лукойла» и «Роснефти» — на 6%, а «Татнефти» — более чем на 7%.

Причина очевидна: российская нефтянка до сих пор зарабатывает прежде всего на экспорте, а любые ограничения на перевозки, страхование, расчеты или обслуживание поставок автоматически повышают издержки. Именно поэтому российские нефтяники так пристально и следят за мировыми котировками. А после окончания войны в Иране они стремятся вниз.

Ведущий аналитик «Амаркетс» Игорь Расторгуев отмечает, что большинство его коллег сходятся во мнении: к осени нефть будет стоить $ 65 за баррель. Сам Расторгуев считает, что уже к концу лета баррель будет стоить в диапазоне 72–75 долларов.

Сейчас, напомним, нефть и так уже дешевле $ 80. Точно можно забыть про рекордные $ 110, за которые торговалась нефть на пике войны на Ближнем Востоке в марте, а потом в мае.

Цена в 65 долларов не катастрофа для мира, но тревога для России

На первый взгляд, стоимость нефти в районе 65 долларов может показаться вполне комфортной. Еще несколько лет назад такие цены считались весьма высокими. Однако сегодня ситуация изменилась.

Как объясняет Расторгуев, когда нефть эталонной марки Brent будет стоить $ 72–75, то российская нефть Urals с учетом действующего дисконта будет продаваться примерно по $ 65–72 за баррель. А это уже находится рядом с бюджетной ценой отсечения. Но совсем другая картина возникает при стоимости Brent около $ 65.

«Тогда наш Urals уходит в диапазон 58–62 доллара, и это уже зона, где бюджетное правило перестает работать в штатном режиме, а ФНБ начинает расходоваться ускоренными темпами», — предупреждает эксперт.

Фактически речь идет о ситуации, когда нефтяные доходы государства начинают заметно проседать, а компенсировать выпадающие поступления приходится за счет резервов.

«Виноват» не только Иран

Расторгуев выделяет сразу три условия, из-за которых будет дешеветь нефть. Первое — замедление спроса в Азии, и особенно в Китае и Индии. Второе — сохранение нынешней линии ОПЕК+ на увеличение нефтедобычи. Третье — отсутствие новых геополитических потрясений. Как напоминает аналитик, весной война на Ближнем Востоке добавила к стоимости нефти сразу почти $ 10 за баррель.

Но если внешние угрозы еще под вопросом (а вдруг США и Иран возобновят боевые действия), то внутренние проблемы уже есть. И не просто есть, с ними сталкивается каждый, кто хотя бы проезжал мимо заправок и видел колонны машин.

Российские власти фактически признали риск дефицита бензина и готовы временно смягчить требования к качеству топлива, чтобы увеличить объемы производства.

«Дополнительные объемы бензина будут производиться на НПЗ и продаваться по пониженным стандартам», — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Правда, он считает, что это позволит временно устранить дефицит, а вот на стоимость топлива никак не повлияет.

«Но это хотя бы предотвратит дальнейший рост цен», — подчеркивает Юшков в беседе с MSK1.RU.

По словам аналитика, если дефицит начнет усиливаться, это неизбежно отразится сначала на биржевых котировках топлива, а затем и на розничных ценах для автомобилистов. Именно поэтому власти предпочитают действовать на опережение.